España

El torero Alberto Álvarez recuerda su accidente tras caer a una trituradora: “Mi cuerpo se quería ir, pero yo no”

El exdiestro ha contado en ‘Y ahora Sonsoles’ cómo fue el grave accidente que sufrió en su finca de Zaragoza y cómo la rápida actuación de su hermano y un amigo le salvó la vida

Guardar
Google icon
Alberto Álvarez en el plató en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)
Alberto Álvarez en el plató en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)

El torero Alberto Álvarez se ha puesto ante los focos tras vivir el momento más duro de su vida. El exmatador de toros ha concedido una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles en la que ha relatado, con todo lujo de detalles, el gravísimo accidente que sufrió el pasado 2 de mayo en su finca ganadera de Zaragoza. Un percance que estuvo a punto de costarle la vida y que le dejó importantes secuelas después de caer a una trituradora de pienso mientras alimentaba a sus animales.

A pesar de la dureza de lo ocurrido, Álvarez comenzó la entrevista con un mensaje optimista sobre su estado actual. “Estoy muy bien”, aseguró, dejando claro que afronta la recuperación con la misma fortaleza y disciplina que durante años le exigió su profesión en los ruedos.

PUBLICIDAD

El accidente se produjo durante una jornada de trabajo aparentemente rutinaria. El exdiestro se encontraba alimentando al ganado bajo una intensa lluvia cuando un resbalón cambió por completo el rumbo de aquel día. Bastó un mal apoyo para precipitarse sobre la maquinaria agrícola, donde quedó atrapado mientras la trituradora seguía funcionando.

El propio Alberto Álvarez reconstruyó unos instantes que todavía recuerda con absoluta nitidez. “Cuando ya me caí, estaba consciente y la máquina me iba dando golpes en las piernas. La imagen mirando hacia abajo era ver las piernas de un lado para otro y ensangrentadas. Yo intentaba agarrarme a la barandilla para subir”, explicó durante la entrevista, recordando la desesperación que sintió mientras trataba de salir por sus propios medios.

PUBLICIDAD

Alberto Álvarez en el plató en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)
Alberto Álvarez en el plató en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)

Acostumbrado durante décadas a enfrentarse al peligro en las plazas de toros, el ganadero reconoció que nunca había experimentado un miedo comparable al de aquel instante. “El terror que sentí es cien veces mayor que el del toro”, confesó con sinceridad, una afirmación que refleja la magnitud del drama vivido y que sorprendió incluso a los colaboradores del programa.

En medio del sufrimiento, hubo un pensamiento que se impuso sobre cualquier otro. Mientras luchaba por sobrevivir, solo podía pensar en su hija. “Por mi Macarena”, recordó que gritó una y otra vez mientras intentaba salir de la trituradora. Ese vínculo con su familia fue, según dejó entrever, uno de los motores que le impulsaron a no rendirse cuando todo parecía perdido.

Sin embargo, el exdiestro reconoce que su supervivencia no dependió únicamente de su fuerza de voluntad. La rápida actuación de las personas que se encontraban con él fue decisiva para evitar un desenlace fatal. “Escapé no solo una vez y, una vez que salí, la pérdida de sangre hizo que cada segundo contara. La atención tan rápida tanto de mi hermano como de mi amigo fue lo que salvó mi vida”, explicó agradecido.

Alberto Álvarez en el plató en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)
Alberto Álvarez en el plató en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)

Tras ser rescatado, comenzó una auténtica carrera contrarreloj. La gravedad de las heridas obligó a su traslado urgente al hospital, donde fue sometido a una compleja intervención quirúrgica de diez horas. Los médicos trabajaron durante toda la operación para intentar salvar su pierna y estabilizar su estado.

Álvarez también recordó cómo vivió aquellos momentos en el hospital, cuando comprendió que su cuerpo estaba al límite. “Tu cuerpo se quiere ir, pero yo no me quería ir”, confesó emocionado, una frase con la que resumió la enorme batalla física y mental que libró durante las horas más críticas de su recuperación.

Aunque todavía le queda un largo proceso por delante, el exmatador afronta esta nueva etapa con optimismo. Su prioridad ahora es recuperar la movilidad y continuar rehabilitándose poco a poco, consciente de que ha sobrevivido a una experiencia que pudo tener un desenlace mucho más trágico.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoTelevisión EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los expertos coinciden en cómo medir la presión arterial a las personas mayores: no hablar durante la prueba y cuidado con la postura

Aspectos tan sencillos como la posición del cuerpo o la colocación del manguito pueden modificar los resultados de la prueba

Los expertos coinciden en cómo medir la presión arterial a las personas mayores: no hablar durante la prueba y cuidado con la postura

El día que el príncipe Harry fue atacado por su hermano: “Me insultó y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido”

El hijo pequeño de Diana de Gales relató en sus memorias, ‘Spare’, el supuesto ataque de ira sufrido por su hermano tras los conflictos con la prensa por Meghan Markle

El día que el príncipe Harry fue atacado por su hermano: “Me insultó y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido”

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

El acceso a la vivienda se convierte en el principal factor de acumulación de riqueza, lo que hace que los hogares que viven de alquiler tengan los niveles de renta más bajos, con 21.335 euros de renta mediana, mientras los caseros multiarrendadores cuentan con 80.375 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

La ola de calor deja seis provincias en alerta roja por altas temperaturas: la Aemet avisa de máximas de más de 42 grados

La probabilidad de tormentas que pueden ir acompañadas de rayos y rachas muy fuertes de viento aumenta el riesgo de incendios

La ola de calor deja seis provincias en alerta roja por altas temperaturas: la Aemet avisa de máximas de más de 42 grados

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

ECONOMÍA

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

DEPORTES

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial