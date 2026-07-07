El torero Alberto Álvarez recuerda su accidente tras caer a una trituradora: “Mi cuerpo se quería ir, pero yo no”

Alberto Álvarez en el plató en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)

El torero Alberto Álvarez se ha puesto ante los focos tras vivir el momento más duro de su vida. El exmatador de toros ha concedido una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles en la que ha relatado, con todo lujo de detalles, el gravísimo accidente que sufrió el pasado 2 de mayo en su finca ganadera de Zaragoza. Un percance que estuvo a punto de costarle la vida y que le dejó importantes secuelas después de caer a una trituradora de pienso mientras alimentaba a sus animales.

A pesar de la dureza de lo ocurrido, Álvarez comenzó la entrevista con un mensaje optimista sobre su estado actual. “Estoy muy bien”, aseguró, dejando claro que afronta la recuperación con la misma fortaleza y disciplina que durante años le exigió su profesión en los ruedos.

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El accidente se produjo durante una jornada de trabajo aparentemente rutinaria. El exdiestro se encontraba alimentando al ganado bajo una intensa lluvia cuando un resbalón cambió por completo el rumbo de aquel día. Bastó un mal apoyo para precipitarse sobre la maquinaria agrícola, donde quedó atrapado mientras la trituradora seguía funcionando.

El propio Alberto Álvarez reconstruyó unos instantes que todavía recuerda con absoluta nitidez. “Cuando ya me caí, estaba consciente y la máquina me iba dando golpes en las piernas. La imagen mirando hacia abajo era ver las piernas de un lado para otro y ensangrentadas. Yo intentaba agarrarme a la barandilla para subir”, explicó durante la entrevista, recordando la desesperación que sintió mientras trataba de salir por sus propios medios.

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Alberto Álvarez en el plató en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)

Acostumbrado durante décadas a enfrentarse al peligro en las plazas de toros, el ganadero reconoció que nunca había experimentado un miedo comparable al de aquel instante. “El terror que sentí es cien veces mayor que el del toro”, confesó con sinceridad, una afirmación que refleja la magnitud del drama vivido y que sorprendió incluso a los colaboradores del programa.

En medio del sufrimiento, hubo un pensamiento que se impuso sobre cualquier otro. Mientras luchaba por sobrevivir, solo podía pensar en su hija. “Por mi Macarena”, recordó que gritó una y otra vez mientras intentaba salir de la trituradora. Ese vínculo con su familia fue, según dejó entrever, uno de los motores que le impulsaron a no rendirse cuando todo parecía perdido.

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Sin embargo, el exdiestro reconoce que su supervivencia no dependió únicamente de su fuerza de voluntad. La rápida actuación de las personas que se encontraban con él fue decisiva para evitar un desenlace fatal. “Escapé no solo una vez y, una vez que salí, la pérdida de sangre hizo que cada segundo contara. La atención tan rápida tanto de mi hermano como de mi amigo fue lo que salvó mi vida”, explicó agradecido.

Alberto Álvarez en el plató en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. (Antena 3)

Tras ser rescatado, comenzó una auténtica carrera contrarreloj. La gravedad de las heridas obligó a su traslado urgente al hospital, donde fue sometido a una compleja intervención quirúrgica de diez horas. Los médicos trabajaron durante toda la operación para intentar salvar su pierna y estabilizar su estado.

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Álvarez también recordó cómo vivió aquellos momentos en el hospital, cuando comprendió que su cuerpo estaba al límite. “Tu cuerpo se quiere ir, pero yo no me quería ir”, confesó emocionado, una frase con la que resumió la enorme batalla física y mental que libró durante las horas más críticas de su recuperación.

Aunque todavía le queda un largo proceso por delante, el exmatador afronta esta nueva etapa con optimismo. Su prioridad ahora es recuperar la movilidad y continuar rehabilitándose poco a poco, consciente de que ha sobrevivido a una experiencia que pudo tener un desenlace mucho más trágico.

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