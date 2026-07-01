Guillermo del Toro confirma reestreno de El Laberinto del Fauno por su aniversario 20

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guillermo del Toro confirmó el regreso a cines de El Laberinto del Fauno, una de sus películas más reconocidas.

Además del formato tradicional, también estará disponible en tercera dimensión con motivo del aniversario número 20 de su estreno.

Por el momento no se han confirmado cuáles son los cines en los que podría estar disponible, pero usualmente el director comparte la lista.

“Se estrenara en toda la república- en 3D pronto noticias”, escribió Guillermo del Toro en X.

La restauración de El laberinto del fauno marcó el regreso de la película al Festival de Cannes, dos décadas después de que una ovación de pie de veintidós minutos —la más extensa en la historia del certamen— sorprendiera a su director, Guillermo del Toro.

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REUTERS/Sarah Meyssonnier

El filme, que debutó en 2006, fue el punto de inflexión que consolidó la carrera internacional del cineasta mexicano.

El largometraje narra la historia de Ofelia, una niña que se enfrenta a la dureza del franquismo en 1944, y descubre un mundo oculto de magia y criaturas inquietantes, como el famoso Hombre Pálido.

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El diseño artesanal y el nivel de detalle de los escenarios y personajes se convirtieron en una de las señas de identidad de la película.

Del Toro explicó que cada elemento natural fue cuidadosamente plantado y regado durante meses, una labor a contracorriente en plena ola de incendios forestales en España.

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La película fue rodada con un presupuesto de USD 19,5 millones, idéntico al de otra obra de Del Toro, La forma del agua.

Pese a las dificultades de financiamiento, y a que un inversor clave abandonó el proyecto tras la llegada del equipo a España, el director decidió resistir y completar el rodaje.

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Esta determinación fue clave para el resultado final.

El impacto internacional de El laberinto del fauno se reflejó en seis nominaciones al Oscar y tres estatuillas —en fotografía, dirección de arte y maquillaje—.

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(Archivo)

Pero para Del Toro, el mayor reconocimiento llegó tras proyectar la película para Stephen King en Maine.

El director relató que “El Hombre Pálido lo tuvo retorciéndose todo el tiempo”, una experiencia que consideró “su Oscar”.

Un cuento de hadas para adultos en la España de 1944

La obra está ambientada en el norte de España durante la dictadura de Franco. El imaginario visual —hadas, faunos y puertas mágicas— convierte la experiencia de Ofelia en una fábula para adultos con episodios de violencia explícita. Según Baquero, nunca se le ocultaron las crueldades de la narrativa, lo que le permitió crecer junto al personaje.

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Veinte años después, Del Toro continúa creyendo en la existencia de fuerzas ocultas y mágicas en el mundo, aunque aclara que jamás ha encontrado faunos ni hadas fuera de la ficción.

“Cuando tu voluntad se alinea con la corriente vital del cosmos, ves que pasan cosas tremendas”, reflexionó. El director mantiene la convicción de que los grandes logros llegan solo cuando se actúa en sintonía con esa corriente.

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La restauración de El laberinto del fauno y su reestreno mundial previsto para el 9 de octubre refuerzan su lugar como una de las películas latinoamericanas más recordadas y aclamadas del siglo XXI.