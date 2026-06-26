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Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Suecia también avanza como una de las mejores terceras tras igualar y espera rival entre Francia y Noruega

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Mundial 2026 - Japón 1 - Suecia 1 - ES Mundial 2026 , Japón, Suecia

La selección de Japón ha sellado en Arlington un empate 1-1 con Suecia que le ha dado la segunda plaza del grupo F y el pase a dieciseisavos contra Brasil en Houston el próximo 29 de junio, un cruce exigente pese a que la selección nipona ha cerrado la fase invicta.

La selección de Hajime Moriyasu ha terminado con 5 puntos, fruto de una victoria y dos empates, por detrás de Países Bajos, que ha acabado con siete, mientras Suecia ha cerrado la fase con cuatro y ha asegurado su clasificación como uno de los mejores terceros.

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El partido ha estado condicionado por lo que ocurría en el otro encuentro del grupo, el Países Bajos-Túnez. Las pantallas gigantes del AT&T Stadium han ido marcando el pulso del choque y han influido en un duelo intermitente, con fases de escasa intensidad y cambios de ritmo ligados a las noticias que llegaban desde Kansas City.

Poca profundidad y control japonés hasta el descanso

Japón ha tenido más balón en un primer tiempo deslucido, pero apenas ha generado dos ocasiones claras. Daizen Maeda ha rematado de cabeza por encima del larguero en el minuto 22 y Keito Nakamura ha obligado a intervenir a Jacob Zetterstrom.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Japón contra Suecia - Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EEUU - 25 de junio de 2026. Daizen Maeda, de Japón, celebra tras marcar el primer gol. REUTERS/Issei Kato
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Japón contra Suecia - Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EEUU - 25 de junio de 2026. Daizen Maeda, de Japón, celebra tras marcar el primer gol. REUTERS/Issei Kato

Suecia, reforzada con una línea de cinco defensas tras la goleada sufrida ante Países Bajos, ha cedido la iniciativa y ha buscado salidas largas hacia Viktor Gyokeres y Alexander Isak. El planteamiento le ha permitido no quedar expuesta a la velocidad japonesa, aunque apenas ha inquietado en la primera mitad.

El encuentro ha cambiado tras el descanso, cuando un gol de Túnez en el otro partido ha alterado el escenario del grupo. Japón ha dado un paso al frente y ha avisado primero con un disparo alto de Tanaka antes de encontrar el gol en el minuto 56.

Viktor Gyokeres disputa un balón con Ao Tanaka (IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman)
Viktor Gyokeres disputa un balón con Ao Tanaka (IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman)

Maeda ha marcado desde dentro del área después de un pase filtrado de Ritsu Doan. La jugada ha premiado el tramo de mayor empuje de los Samuráis Azules, que hasta entonces habían controlado el juego sin traducir ese dominio en ocasiones suficientes.

Elanga iguala y Suecia roza la remontada

La respuesta sueca ha llegado casi de inmediato, cuando Anthony Elanga ha aparecido por primera vez con un zurdazo desde fuera del área en el minuto 61 que ha igualado el partido y ha reactivado las opciones del conjunto dirigido por Graham Potter.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Sweden's Anthony Elanga celebrates scoring their first goal REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Sweden's Anthony Elanga celebrates scoring their first goal REUTERS/Hannah Mckay

A partir de ahí, Suecia ha creído en la posibilidad de arrebatar la segunda plaza. Alexander Isak, casi inadvertido hasta ese momento, ha despertado en el tramo final, y solo las intervenciones de Zion Suzuki han evitado que el partido se inclinara del lado nórdico.

El portero japonés ha sostenido el empate con tres paradas decisivas en el tramo final. Ese sufrimiento no ha alterado lo esencial para Japón: la segunda plaza del grupo y un cruce de dieciseisavos ante Brasil, una recompensa de alto riesgo por haber evitado la derrota.

Zion Suzuki ha mantenido el empate en el marcador (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)
Zion Suzuki ha mantenido el empate en el marcador (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

El equipo asiático ya derrotó a Brasil en un amistoso disputado en octubre por 3-2. Suecia, por su parte, ha convertido el punto en una vía de acceso a la siguiente ronda como una de las mejores terceras del torneo. Su enfrentamiento en dieciseisavos de final será ante el primero del Grupo I, que se decidirá en esta tercera jornada en el duelo entre Francia y Noruega.

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