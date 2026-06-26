Una heroína del universo DC vs. la película de terror del año: los estrenos de la semana enfrentan a ‘Supergirl’ y ‘Obession’

Milly Alcock en 'Supergirl' e Inde Navarrette en 'Obsession', los dos grandes estrenos de la semana.

Se acaba el mes de junio, en el que se han estrenado un buen número de películas que han animado la taquilla y la conversación cinematográfica, que nos llevan desde las grandes superproducciones a las películas independientes de referencia.

Así, frente al fenómeno de Backrooms, de Kane Parsons, hemos podido ver El día de la revelación, de Steven Spielberg, y Toy Story 5, tres de las películas más esperadas del año.

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Por eso, no deja de resultar significativo que la última semana del mes se cierre de nuevo con otra pugna entre un blockbuster de superhéroes y la que se ha convertido en la película de culto inmediata de la temporada, Obsession, de Curry Barker.

‘Supergirl’: la esperanza femenina de DC

Supergirl llega a la cartelera con la expectativa de igualar los números de la que fue la película inaugural del nuevo universo DC instaurado por James Gunn, es decir, Superman.

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“Supergirl”, la nueva película de DC Studios que aterriza en la pantalla grande, se estrenará en cines de todo el mundo en junio, de la mano de Warner Bros. Pictures. La película está protagonizada por Milly Alcock en el doble papel de Supergirl / Kara Zor-El y dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guión de Ana Nogueira. (Warner Bros.)

La película convierte a Kara Zor‑El en protagonista de una historia autónoma: unirá fuerzas con la adolescente alienígena Ruthye (Eve Ridley) para perseguir al villano Krem (Matthias Schoenaerts), un traficante intergaláctico de mujeres que también ha secuestrado a Krypto, el perro de la heroína.

Una película dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya) y protagonizada por Milly Alcock y Jason Momoa como Lobo, un cazarrecompensas de físico imponente.

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‘Obsession’: la película de terror del año

Por otro lado, se estrena Obsession, que junto a Backrooms han redefinido el cine de terror del año gracias a sus propuestas repletas de originalidad, en las que crean mitologías propias y que, además, han resultado de lo más rentables, ya que el coste de su producción, en especial el de la película de Curry Barker, ha sido ínfimo.

En ella se ‘reformula’ el clásico relato de La pata de mono, un talismán a través del que se podían pedir deseos, para hablar de las relaciones tóxicas en la actualidad.

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Mejor no pedir un deseo en 'Obsession', la ópera prima de Curry Barker.

El protagonista de la película, pedirá que su amiga Nikki lo quiera por encima de todas las cosas y, lo que en principio debería haberse convertido en una fantasía masculina ‘incel’, se trasformará en pesadilla.

Una película que utiliza los moldes de la comedia romántica para pasarla por los filtros del terror, que rezuma inteligencia a la hora de abordar el amor a través de la manipulación contando con buenas dosis de humor y muy mala leche.

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Otros estrenos de todos los géneros

También se estrenan varias películas españolas, entre ellas, Viaje al país de los blancos, basada en la historia real de Ousman Umar, un joven procedente de Ghana que abandona su país para llegar a Barcelona y descubrir que la vida en ‘el país de los blancos’ no era como imaginaba.

Además, Morir no siempre sale bien, una comedia negra dirigida por Claudia Pinto (Las corrientes), en la que, tras un despido improcedente, una familia decide secuestrar el cadáver de su antiguo jefe y pedir un rescate. Protagonizada por Tamara Casellas, Ana Wagener, Juan Carlos Vellido y Paula Muñoz.

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Imagen de la película 'Nino', uno de los estrenos destacados de la semana.

Para los amantes del ‘gamberrismo’, nada mejor que Jackass: Lo mejor para el final, quinta entrega de la saga capitaneada por Johnny Knoxville junto a sus secuaces dispuestos a hacer las mayores locuras y salvajadas que uno pueda imaginar.

Dentro del ámbito del cine de autor, tenemos Nino, de Pauline Loquès, cuyo protagonista, Théodor Pellerin ganó el Cesar al mejor actor revelación y su directora el premio a la mejor ópera prima. Una de las películas francesas del año que gira en torno a un joven al que le diagnostican un cáncer avanzado.

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Por último, para los amantes de las adaptaciones cinematográficas de lujo, Pálida luz en las colinas, basada en un libro del Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro y para los fans de las películas de época, Los últimos días de María Antonieta, con Guillaume Canet y Mélanie Laurent.