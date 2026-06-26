España

Un psiquiatra explica por qué el calor provoca más irritabilidad y menos paciencia: “No solo afecta a tu cuerpo, también a tu cerebro y emociones”

Las altas temperaturas pueden modificar el estado de ánimo e incluso la capacidad de gestionar el estrés, según señalan expertos como el doctor Javier Quintero

Guardar
Google icon
Una mujer se protege del sol con el abanico, este martes en Valencia. (Kai Forsterling/EFE)
Una mujer se protege del sol con el abanico, este martes en Valencia. (Kai Forsterling/EFE)

Desde finales del mes de mayo, España se ha enfrentado a temperaturas más propias de pleno verano que de finales de la primavera. Ahora, con la primera ola de calor ya pasada, los termómetros han descendido ligeramente, pero persisten las cifras elevadas en distintos puntos del país.

En esta época del año, es frecuente notar mayor cansancio en el cuerpo. Sin embargo, las altas temperaturas no solo ponen a prueba la resistencia física del organismo, pues también tienen un impacto directo sobre el funcionamiento del cerebro y pueden modificar el estado de ánimo, aumentando la irritabilidad, reduciendo la paciencia e incluso dificultando la capacidad para gestionar el estrés.

PUBLICIDAD

Detrás de esa sensación de mal humor que muchas personas experimentan durante las olas de calor existe una explicación científica relacionada con la respuesta del cuerpo para mantener una temperatura adecuada. Así lo explica el médico psiquiatra Javier Quintero (@drjquintero en TikTok), que indica que “el calor extremo no solo afecta a tu cuerpo, afecta directamente a tu cerebro y a tus emociones”.

Una pareja pasa este miércoles en una playa de Banyalbufar (Mallorca). (Cati Cladera/EFE)
Una pareja pasa este miércoles en una playa de Banyalbufar (Mallorca). (Cati Cladera/EFE)

La sobrecarga del hipotálamo y la adrenalina

Cuando el termómetro se dispara, el cerebro debe dedicar buena parte de sus recursos a combatir el exceso de calor. “Se produce una sobrecarga del hipotálamo. El hipotálamo sería nuestro termostato. Cuando aparece mucho calor, digamos que tiene que trabajar horas extras para bajar la temperatura del cuerpo, lo que le consume recursos que normalmente estaría dedicadas a regular las emociones”, explica Quintero.

PUBLICIDAD

Esta situación provoca que el organismo priorice las funciones de supervivencia frente a otros procesos cognitivos y emocionales. El cerebro concentra sus esfuerzos en mantener estable la temperatura corporal, lo que puede traducirse en una menor capacidad para controlar las emociones y responder con calma ante situaciones cotidianas.

A esta sobrecarga cerebral se suma otro factor clave: el aumento de determinadas sustancias químicas en el organismo. Según Quintero, “se produce un aumento de la adrenalina en el cuerpo, un neurotransmisor que tiene sentido en este momento para ayudar a bajar la temperatura del cuerpo. Con la adrenalina en exceso, nos vamos a sentir más tensos y más irritables”.

Un turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)
Un turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)

Ese incremento de la tensión interna explica por qué, durante los episodios de calor extremo, las discusiones parecen surgir con mayor facilidad o pequeños contratiempos pueden generar respuestas desproporcionadas. El organismo permanece en un estado de mayor activación mientras intenta compensar el impacto de las altas temperaturas.

La falta de descanso y la desviación del foco

El descanso nocturno también desempeña un papel fundamental. Dormir bien resulta más complicado cuando las noches son especialmente tropicales, tórridas o incluso infernales, y esa falta de sueño termina repercutiendo en la salud mental y emocional. “La interferencia con el sueño también es clave. Las altas temperaturas dificultan tu descanso nocturno, con lo cual se reduce y se interfiere tu tolerancia al estrés”, señala el especialista.

La privación de sueño afecta a la capacidad para afrontar las exigencias del día a día, disminuye la paciencia y favorece respuestas impulsivas. De este modo, el calor y el mal descanso forman un círculo que puede intensificar la sensación de agotamiento físico y emocional.

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

Además, el funcionamiento del cerebro cambia de prioridades cuando la temperatura ambiental alcanza niveles elevados. Como explica Quintero, “se produce una desviación del foco de tu cerebro. Tu cerebro va a priorizar mantenerse fresco, lo que puede hacer que disminuya tu capacidad de concentración y de autocontrol”.

Esta reducción de la concentración puede traducirse en un peor rendimiento laboral o académico, mayor dificultad para mantener la atención e incluso una sensación constante de fatiga mental. El cerebro, centrado en preservar el equilibrio térmico, dispone de menos recursos para otras tareas cognitivas.

Aunque estos efectos pueden resultar molestos, existen medidas sencillas para minimizar su impacto. El propio psiquiatra recomienda prestar atención a las señales del organismo y adaptar las rutinas a las condiciones climáticas. “¿Notas que el calor afecta a tu estado de ánimo? Si eso es así, es importante tomar medidas. Mantente hidratado, busca ambientes frescos, evita hacer ejercicio en los momentos de más calor”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaCalorTemperaturaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

El expresidente boliviano, en prisión preventiva por desvío de fondos, ha emitido un comunicado emitido este viernes tras la difusión de un informe policial en España que atribuye a Zapatero la recepción de pagos para interceder por el Grupo Gloria ante las autoridades bolivianas

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

El error que muchos cometemos al preparar tortitas en casa y que explica por qué la primera siempre sale mal

Este clásico del desayuno americano es muy fácil de preparar en casa, aunque su receta cuenta con algunos pequeños detalles que no debemos pasar por alto si queremos un resultado perfecto

El error que muchos cometemos al preparar tortitas en casa y que explica por qué la primera siempre sale mal

Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, trasladado a un antiguo campo de concentración con los presos más peligrosos del país

El hijo de la princesa heredera vive en una cárcel con extrema seguridad y apela la sentencia contra la condena de prisión por delitos sexuales y episodios de violencia

Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, trasladado a un antiguo campo de concentración con los presos más peligrosos del país

Sale a la luz el sueldo que gana David Broncano por programa en ‘La Revuelta’: las cifras tras su renovación con RTVE

El presentador seguirá al frente del exitoso formato de La 1 hasta 2028 y los datos conocidos sobre el reparto del presupuesto revelan cuánto cobraría por entrega

Sale a la luz el sueldo que gana David Broncano por programa en ‘La Revuelta’: las cifras tras su renovación con RTVE

Las verduras que puedes plantar en interior y crecen con facilidad hasta en espacios pequeños

Cultivar alimentos en casa no requiere un gran jardín ni experiencia previa. En espacios reducidos, desde un alféizar hasta un balcón, es posible producir hierbas y verduras frescas, según horticultores

Las verduras que puedes plantar en interior y crecen con facilidad hasta en espacios pequeños
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

Enma López (PSOE) quiere ser alcaldesa de Madrid y disputará las primarias a Reyes Maroto, la candidata de Pedro Sánchez

Vídeo: La UME vuela hacia Venezuela y otros seis países europeos se unen a las ayudas para las labores de rescate tras los terremotos

El PP reconoce que “hoy el contexto en Cataluña es otro” y que “la amenaza no es el secesionismo”: “Lo que sucedió en el 2017 sucedió en 2017″

La polilla que procede de Guatemala y puede pudrir toda la patata española: el Gobierno prorroga el plan para erradicarla hasta 2030

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

DEPORTES

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026