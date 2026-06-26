Vídeo: La UME vuela hacia Venezuela y otros seis países europeos se unen a las ayudas para las labores de rescate tras los terremotos

El video documenta la cobertura del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Muestra el embarque de personal uniformado en un avión de transporte en la Base Aérea de Torrejón. Se observa la carga de equipo, incluyendo cajas rojas y amarillas, durante la noche. El personal recibe una instrucción antes de subir a la aeronave. Esta operación tiene como destino Venezuela, con un despegue programado a las 03:00h.

La imagen de un avión militar cargado de especialistas, equipos de búsqueda y material sanitario despegando desde España rumbo a Venezuela ilustra la magnitud de la respuesta internacional ante una de las mayores emergencias recientes en América Latina. Siete países de la Unión Europea han decidido enviar ayuda y equipos de rescate a Venezuela tras los terremotos que han devastado varias regiones y causado, según los últimos balances oficiales, al menos 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos.

El despliegue europeo se coordina a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. España ha movilizado 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quienes viajan acompañados por perros de búsqueda, cámaras de rescate y geófonos para identificar señales de vida bajo los escombros. La operación incluye también a personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y psicólogos especializados. Además, 40 efectivos del Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid viajan en el mismo vuelo, junto a bomberos y sanitarios del Summa 112. El contingente partió en un avión A330 desde la base de Torrejón, con destino a Valencia, donde iniciarán las tareas de búsqueda y rescate.

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Pedro Sánchez trasladó su solidaridad a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y confirmó que España está preparada para asistir tanto a la población local como a la colonia española, de unas 147.000 personas. El Gobierno español ha confirmado que hay 80 ciudadanos españoles sin localizar y dos fallecidos, mientras que el Consulado en Caracas ha sufrido daños. Rodríguez agradeció el apoyo y destacó que la coordinación se realiza junto a las autoridades venezolanas.

Personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) embarca en un avión de transporte del Ejército del Aire en la Base Aérea de Torrejón para su despliegue en Venezuela. (UME)

Refuerzo europeo y cooperación internacional

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que, además de España, se suman Italia, República Checa Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos. “En estas horas difíciles, estamos con los venezolanos. La Comisión Europea está coordinando la respuesta europea al terremoto a través de nuestro Mecanismo Europeo de Protección Civil”, publicó Von der Leyen en redes sociales. La Unión Europea confirmó su disposición de enviar más ayuda, incluida asistencia médica.

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Venezuela activó el mecanismo tras dos fuertes sismos y más de 30 réplicas. Bruselas ha respondido con su sistema de cartografía satelital Copernicus para aportar imágenes sobre el impacto de la catástrofe y orientar el operativo de rescate. La operación europea se integra en la respuesta internacional articulada por la ONU, que ha movilizado recursos de países como Estados Unidos, Suiza y El Salvador.

Alemania anunció la disponibilidad de seis aviones A400M para transportar ayuda y evacuar heridos, con capacidad para ser medicalizados en menos de dos horas. El despliegue europeo y la cooperación internacional siguen ampliándose, con las cifras de víctimas y desaparecidos en aumento y los equipos trabajando contrarreloj en la búsqueda de supervivientes.

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Personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) carga equipos y recibe instrucción antes de su despliegue nocturno hacia Venezuela desde la Base Aérea de Torrejón. (UME)

La especialización española con la UME

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, coordinó el envío tras dialogar con el canciller venezolano, Yván Gil, para adaptar la respuesta a las necesidades locales. El contingente de la UME pertenece al BIEM II, con base en Morón de la Frontera, y está especializado en grandes catástrofes. Viajan con perros de búsqueda, cámaras telescópicas y geófonos que detectan vibraciones mínimas en los escombros.

Estas herramientas aumentan las posibilidades de encontrar supervivientes en las primeras 72 horas tras un seísmo. Junto al equipo militar viaja personal de la AECID, encargado de identificar necesidades humanitarias y de desplegar recursos como mantas y material sanitario. La agencia ha ofrecido también un hospital de campaña del equipo START, preparado para emergencias y capaz de desplegarse en menos de 72 horas con personal médico del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, se incorporaron también los equipos de Madrid.

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