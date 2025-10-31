España Cultura

Emma Thompson se convierte en detective en un thriller de conspiraciones: “Me he preparado tanto como he podido, he comido menos pasteles”

La actriz protagoniza la nueva apuesta de Apple TV+, basada en un libro del mismo escritor que ‘Slow Horses’

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Tráiler de la serie de Apple TV 'El misterio de Cemetery Road', protagonizada por Emma Thompson

La actriz británica no se prodiga demasiado en la ficción audiovisual. De hecho, hasta ahora solo la habíamos visto en la miniserie política Years and Years (2019) y, ahora, sorprende con este thriller con un toque fantástico basado en una novela policiaca de Mick Herron, también responsable de Slow Horses.

Se trata de El misterio de Cemetery Road y acaba de aterrizar en Apple TV+. La trama se desarrolla en un apacible barrio de Oxford, donde la rutina se ve abruptamente interrumpida por la explosión de una vivienda. Este suceso, que en un principio se atribuye a una fuga de gas, deja como saldo la muerte de un matrimonio y la desaparición de su hija, quien es evacuada al hospital bajo un manto de secretismo.

La inquietud de Sarah Tucker (interpretada por Ruth Wilson), una restauradora de arte insatisfecha con su vida personal, la impulsa a investigar el caso, motivada inicialmente por el deseo de entregar un dibujo a la niña desaparecida.

Una detective que busca mascotas extraviadas

La búsqueda de respuestas lleva a Sarah a contactar con la detective privada Zoë Boehm, encarnada por Emma Thompson. Boehm, cuya agencia comparte con su esposo Joe (Adam Godley), se dedica habitualmente a casos menores, como infidelidades o mascotas extraviadas. Sin embargo, la insistencia de Sarah y la negativa de las autoridades a colaborar la convencen de involucrarse en una investigación que pronto revela conexiones con el gobierno británico, los servicios de inteligencia y el ejército, así como la presencia de peligrosos sicarios.

Emma Thompson y Ruth Wilson
Emma Thompson y Ruth Wilson en 'El misterio de Cemetery Road' (Apple TV+)

A medida que la serie avanza, la aparente sencillez del caso inicial se transforma en una compleja red de conspiraciones y secretos de Estado. La desaparición de la niña Dinah se convierte en el eje de una trama que lleva a las protagonistas desde las calles de Oxford hasta una remota isla escocesa, enfrentándose a amenazas constantes y a una violencia inesperada. El personaje de Amos Crane, interpretado por Fehinti Balogun, emerge como una presencia amenazante que intensificará la tensión.

El guion y la adaptación de la serie están a cargo de Morwenna Banks, quien ya había trabajado en Slow Horses y que logra trasladar el característico humor negro y la ironía de Herron a la pantalla. La dirección de los ocho episodios se reparte entre Samuel Donovan, Börkur Sigþórsson y Natalie Bailey, aportando variedad de estilos a la narrativa.

La construcción de los personajes es uno de los puntos fuertes de la serie. Zoë Boehm es descrita por la propia Emma Thompson como una detective pragmática, directa y poco dada a las convenciones sociales, que compensa sus carencias personales con una actitud moral firme y una notable resistencia emocional. “Ella es buena asumiendo los riesgos necesarios. Es maleducada y directa, y no es buena en las conversaciones intrascendentes porque no le interesa la vida privada de la gente. Es muy moral, aunque se presenta como un poco amoral, y es fascinantemente resistente al cariño”, dijo Emma Thompson a Radio Times.

El gran reto de Emma Thompson

La actriz también destaca el esfuerzo físico requerido para el papel, mencionando: “Me he preparado tanto como he podido: por ejemplo, he intentado entrenar más y comer menos pasteles. He hecho pesas y sentadillas, y llevaba un reloj de aquellos que te miden el ritmo cardíaco y son una constante fuente de decepción”, según sus declaraciones a Radio Times.

Por su parte, Ruth Wilson define a Sarah como una mujer de clase media con un pasado complicado y un trauma no resuelto, lo que añade profundidad a su obsesión por el caso.

Emma Thompson y Ruth Wilson
Emma Thompson y Ruth Wilson en 'El misterio de Cemetery Road' (Apple TV+)

La actriz subraya que la serie, aunque comparte el trasfondo de los servicios de inteligencia británicos con Slow Horses, adquiere un tono más salvaje y peligroso a medida que avanza, especialmente en los últimos episodios, que se asemejan a una película de acción.

El tono de la serie oscila entre el drama y la comedia negra, manteniendo la tensión a través de diálogos ingeniosos y situaciones inesperadas. Aunque la serie sigue los cánones del thriller británico clásico, la combinación de humor y gravedad resulta efectiva, permitiendo que las protagonistas, a pesar de no estar preparadas para enfrentarse a amenazas de seguridad nacional, logren desenvolverse con éxito en situaciones extremas.

El reparto se completa con actores como Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boydy Tom Riley, quienes aportan matices a una galería de personajes secundarios que, en ocasiones, rozan la caricatura pero contribuyen al dinamismo de la historia.

La saga literaria de Zoë Boehm, iniciada en 2003 con Down Cemetery Road, no había sido publicada en España, pero goza de reconocimiento en el Reino Unido.

