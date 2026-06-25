Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026

Costa de Marfil ha vencido a Curazao por 0-2 y se ha clasificado como segunda del Grupo E para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección africana ha logrado el triunfo gracias a los goles de Nicolas Pépé, quien se ha erigido como el gran protagonista del encuentro.

“Los Elefantes” pasan así de ronda, por primera vez en su historia, en segundo lugar con seis puntos tras sus victorias ante Curazao y Ecuador, empatados a puntos con Alemania, con quien cayeron por 2-1. Por su parte, los caribeños han quedado eliminados de su primer Mundial con el único punto que obtuvieron en su empate ante Ecuador.

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Nicolas Pepe celebra su segundo gol con Ange Bonny y Yan Diomande (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)

La selección dirigida por el veterano Dick Advocaat llegaba a la última jornada con opciones de pasar a la siguiente fase si obtenía los tres puntos. Sin embargo, pese a su buen nivel mostrado en el campeonato, Curazao se marcha de su primera Copa del Mundo en último lugar de su grupo. En el otro encuentro, Ecuador ha certificado su pase como una de las mejores terceras tras derrotar a Alemania por 2-1.

Nicolas Pépé, el gran protagonista

El encuentro ha arrancado parejo pero se ha decantado rápido para el lado africano después de que Nicolás Pépé, delantero del Villarreal, anotara tras un remate de primeras previo centro de Yan Diomande. La defensa de Curazao se mostró débil al no despejar un balón en banda que se llevó el jugador del Leipzig para posteriormente asistir a su compañero de ataque.

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Nicolas Pepe anota el primero ante Curazao (REUTERS/Brian Snyder)

Tras el gol Costa de Marfil se ha hecho con el control de la posesión, aunque Curazao también ha tenido algún acercamiento pero sin mucho peligro para el portero Fofana. Una vez realizada la pausa de hidratación, Pépé ha vuelto a ser protagonista al ver la primera amarilla del partido por una falta sobre Chong.

Hasta el descanso la tónica constante se ha mantenido con el dominio del balón de los africanos y una selección de Curazao esperando a salir a la contra. Con ese plan, el conjunto de Dick Advocaat ha gozado de sus mejores ocasiones tras sendos remates de Chong y Leandro Bacuna. Llegaba así el entretiempo con tan solo un remate a puerta para cada equipo y con Costa de Marfil en ventaja por la mínima.

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Segundo tiempo con poco ritmo

En el segundo tiempo Emerse Faé ha dado entrada a Oulai, el jugador más destacado ante Alemania, en el centro del campo para tener más ritmo con el balón. Sin embargo, el partido ha continuado algo pausado en lo que a la circulación de balón se refiere, ya que Costa de Marfil tenía el resultado a su favor.

La primera oportunidad de la segunda parte ha sido para Kessié, que acabó fallando una ocasión clara en la frontal del área en la que tuvo todo el tiempo del mundo para pensar y ejecutar. La respuesta de Curazao no se hizo esperar, pues Floranus se sumó al ataque y disparó con potencia la pelota que acabó pasando muy cerca del travesaño.

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Nicolas Pepe define para anotar su doblete (REUTERS/Brian Snyder)

A partir de ahí Obispo realizó varias acciones defensivas de éxito, pero no pudo evitar el segundo tanto de Nicolas Pépé que, tras un gran pase entre líneas de Sangaré, definió con calidad al palo largo para darle una mayor tranquilidad a su equipo y casi certificar la clasificación.

Tras la segunda pausa de hidratación Chong ha sido el jugador de Curazao que ha intentado darle la vuelta al partido con mayor ambición, aunque sus esfuerzos no han visto resultado. El control continuó del lado africano, que incluso pudo anotar el tercero tras un centro que Obispo casi introduce en propia meta.

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Tahith Chong controlando el balón ante Costa de Marfil (REUTERS/Pilar Olivares)

Con 0-2 ha terminado el partido que manda directamente a Costa de Marfil a los dieciseisavos de final del Mundial tras pasar como segunda de grupo. En esa próxima ronda se enfrentará ante el segundo del Grupo I, que por el momento es la selección de Noruega.