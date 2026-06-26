Detrás del éxito de BTS, el grupo de k-pop que puso al mundo a cantar en coreano: “Pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar un fenómeno como este”

A fan of South Korean K-pop boy band BTS from Indonesia poses for a photograph in front of the Tokyo Dome before the start of the band's BTS World Tour "Arirang" concert, in Tokyo, Japan, April 17, 2026. REUTERS/Issei Kato

Corría el año 2012 cuando el mundo empezó a escuchar k-pop, aunque Occidente todavía no lo supiera. Aquel verano, un señor surcoreano de baja estatura, vestido con esmoquin y gafas de sol, se coló en nuestras vidas para repetir hasta el hartazgo una pegadiza —y difícilmente pronunciable— canción acompañada de un característico baile. De ella solo podíamos decir su título y su autor: Gangnam Style, de PSY. Catorce años después, la música fabricada en Corea del Sur no necesita presentación. Blackpink, Twice, Exo, Stray Kids o Seventeen, el k-pop ya es histórico. El debate por la corona, al igual que en el pop global está a caballo entre Bad Bunny y Taylor Swift, no admite discusión: es de BTS.

La boyband formada por RM (31), Jin (33), Suga (32), J-Hope (32), Jimin (30), V (30) y Jungkook (28) inaugura este viernes en Madrid —y también el sábado— la etapa europea del Arirang Tour. Los siete miembros no solo pisan España por primera vez desde su debut en 2013, sino que lo hacen con el disco y gira que les vuelve a poner en el mapa seis años después de su pausa para ir a la mili —una obligación legal para todos los hombres del país menores de 35 años—. El Riyadh Air Metropolitano acogerá en total a cerca de 120.000 personas que vendrán de todas partes de España.

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“Continuar ignorando el fenómeno de BTS es arriesgarse a perderse algo más grande que la Beatlemanía”, escribió The New Yorker en 2022. Las cifras y los récords hablan solos. Por mencionar solo algunos, Dynamite se convirtió en 2020 en la primera canción de un artista surcoreano en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100, superando incluso el techo que había marcado el tema de PSY, y su videoclip batió el récord de YouTube con 101,1 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Solo hace unos meses, con su último álbum, debutaron en el número 1 del Billboard 200 con 532.000 copias vendidas en una sola semana, la mejor cifra para un grupo en más de una década.

BTS wins Artist of the Year during the 2026 American Music Awards, in Las Vegas, Nevada, U.S., May 25, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

A ello se suman decenas de récords Guinness, entre ellos, el de grupo más escuchado de la historia en Spotify y el del concierto de pago por streaming con mayor asistencia, con 756.000 espectadores. Y como todo lo que llega a Estados Unidos se convierte en global, han conocido al ya expresidente Joe Biden, han colaborado con Charlie XCX, Zara Larsson o Coldplay, y han optado cinco veces a un Grammy, siendo los primeros coreanos en conseguirlo.

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Las claves del éxito de la mayor boy band del mundo

“Sería difícil atribuir el éxito de BTS a un único factor. Se trata, más bien, de una combinación de elementos que se alinearon con un efecto tremendo, incluido el momento oportuno”, apunta a Infobae Hae Joo Kim, profesora asociada al departamento de Liberal Arts and Sciences del Berklee College of Music de Boston. “Casi como un eslogan, la narrativa en torno a BTS ha sido durante mucho tiempo ‘Ven por la música, quédate por el mensaje’, lo que apunta no solo a la calidad de la música y a sus actuaciones de alto nivel, sino también a las canciones del grupo, con letras cargadas de mensaje y escritas con la mirada puesta en la conciencia social y generacional”, añade. Lo mismo asegura Alicia Navarro Hernández, estudiante de doctorado en comunicación en la Vrije Universiteit Brussel: “Las letras honestas que hablaban sin tapujos de tabúes en la sociedad coreana estaban presentes desde el principio. El grupo consiguió revertir el poco exitoso debut a base de centrarse en esa autenticidad”.

El video documenta el encuentro entre los siete miembros de la banda surcoreana BTS y la presidenta de México en su residencia oficial. Las imágenes muestran al grupo de hombres vestidos con trajes formales interactuando con la mandataria en salones interiores y exteriores de la edificación. Se observa a la presidenta entregando un objeto y a los integrantes del grupo K-pop sonriendo. Una toma muestra una gran multitud de personas con teléfonos móviles. El evento se clasifica como cobertura de una visita oficial.

Entre los seis expertos consultados, todos ellos, en inglés o en español, coinciden en que una de las claves de este fenómeno reside en la palabra: autenticidad. Para Claire Marie Lim, también profesora asociada de Berklee, una de las claves fue que el grupo irrumpió en un momento en el que “los jóvenes de todo el mundo ansiaban franqueza y honestidad en la música popular”. Sus canciones abordaban “la presión social, la salud mental, la identidad, la autoestima y otros muchos temas”, mientras que, desde el punto de vista musical, “la composición y la producción resultaban atractivas para los fans internacionales”.

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Sin embargo, esa autenticidad no surgió por casualidad. También fue una apuesta empresarial. BTS nació en 2013 como resultado de un entrenamiento surgido de una mezcla entre Operación Triunfo y El juego del calamar. Porque la industria musical coreana se mueve como si fuera un entrenamiento militar.

Un informe interno de SM Entertainment -una de las empresas de entretenimiento y agencias de talentos más grandes e influyentes de Corea del Sur- señaló que reciben alrededor de 300.000 solicitudes anuales de candidatos provenientes de nueve países. La competencia es tan feroz que, a nivel general, solo el 1% de quienes lo intentan logra convertirse en aspirante oficial de una gran agencia, y apenas el 0,1% de todos los aspirantes consigue debutar en un grupo. Cuando entran, se enfrentan a un estricto periodo de preparación, cuyo periodo puede durar desde unos meses hasta un total de 15 años. Y no hablemos de las jornadas: se exigen hasta 10 y 12 horas de práctica. Tampoco vale con saber solo cantar, también hay que bailar o dar clases de idiomas para asegurar el éxito del grupo en mercados globales como EEUU o Japón.

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BTS es, en buena medida, la creación del productor Bang Si-hyuk y de la discográfica Big Hit Entertainment, hoy llamada HYBE. En torno a comienzos de la década de 2010, la empresa estaba rozando la quiebra y no tenía nada que hacer respecto a las tres grandes empresas del gremio, la mencionada SM y YG y JYP.

Esta imagen publicada por Netflix muestra a los miembros de BTS, de izquierda a derecha: Jin, Suga, Jimin, V, Jung Kook y RM, en una escena del documental "BTS: The Return". (Netflix via AP)

Sin embargo, tras descubrir al rapero Kim Namjoon en agosto de 2010, conocido como RM, todo empezó a ir sobre ruedas. Así, poco a poco se fueron incorporando Min Yoongi (Suga), Jung Hoseok (J-Hope), Kim Seokjin (Jin), Park Jimin, Kim Taehyung (V) y Jeon Jungkook. Como explica la investigadora mexicana Andrea Echevarría, autora del artículo El fandom de BTS y su apropiación de la significación; un estudio de los roles simbólicos y la reinterpretación en el Bangtan Universe, la idea inicial era formar un grupo de hip-hop, aunque con la llegada de los vocalistas el proyecto evolucionó hasta convertirse en BTS, siglas de Bangtan Sonyeondan (Chicos a prueba de balas). Años más tarde, el grupo adoptaría también el significado internacional de Beyond the Scene (Más allá de la escena).

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La tecla fue saber venderse. Ante las limitaciones de la empresa y su dificultad para darles a conocer en los canales de noticias y programas de televisión coreanos, Big Hit apostó por mostrar una actitud sincera, humilde y cercana a través de las redes sociales. “La decisión de HYBE de cambiar radicalmente el marketing del grupo para vender una imagen de autenticidad como algo diferente en una industria manufacturada funcionó muy bien, acelerando la conversión de BTS en un fenómeno de masas y convirtiendo a HYBE en una compañía muy rica y potente en la industria”, apunta Navarro. Con esto coincide la ya mencionada Marie Lim: “Compartían activamente videoblogs, vídeos de ensayos y otros contenidos que creaban una intimidad genuina con los fans”. A diferencia de otros grupos, BTS empezó a construir una relación directa con su público mucho antes de conquistar el mercado internacional.

Fans of South Korean K-pop boy band BTS throng around the Tokyo Dome before the start of the band's BTS World Tour "Arirang" concert, in Tokyo, Japan, April 17, 2026. REUTERS/Issei Kato

Y funcionó. Por eso BTS tampoco se entiende sin las ARMY, siglas de Adorable Representative MC for Youth (adorables representantes de MC [maestro del rap] para la juventud). “ARMY no es simplemente una base de fans. Son participantes activos que lograron cosas que ni siquiera la agencia podía hacer sola”, explica el cineasta, periodista y productor de televisión coreano Hark Joon Lee, coautor de K-Pop Idols: Cómo se fabrica un género global en la industria musical coreana (Editorial Malpaso). “Tradujeron letras y contenidos, contactaron con emisoras de radio, organizaron campañas de compra y reproducciones e introdujeron al grupo entre nuevos públicos. En muchos sentidos, fue ARMY quien hizo posible la entrada de BTS en Estados Unidos”, añade.

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El impacto de BTS va mucho más allá de la música. A nivel económico, y según datos de 2021, BTS genera anualmente 5.000 millones de dólares para la economía surcoreana, lo que representa aproximadamente entre el 0,3% y el 0,5% del PIB total del país. También han roto las barreras del idioma. “BTS procedía de un contexto cultural coreano muy local, pero quería comunicarse con gente más allá de Corea. Para gran parte del público internacional, las barreras lingüísticas no supusieron un obstáculo importante”, añade el profesor de Berklee Ray Seol.

Queda por ver cuánto durará el reinado de BTS. Por ahora, los reyes indiscutibles son ellos: “Están ayudando a cambiar el rostro de la música pop”, resume Hae Joo Kim. “No son el artista asiático más popular del mundo; son uno de los artistas más populares del mundo que, además, son asiáticos”. La investigadora Andrea Echevarría va más allá: “Pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar un fenómeno como este”. La Beatlemanía ya queda lejos.

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