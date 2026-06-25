España

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

Uno de cada siete anuncios de venta redujo su precio en el primer trimestre de 2026 y Palma, Madrid y Barcelona lideran los mayores descuentos

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Dos jóvenes observan carteles de "Se vende" con imágenes de casas y precios en euros en el escaparate de una agencia inmobiliaria.
Una pareja joven mira los anuncios de viviendas en venta expuestos en el escaparate de una agencia inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado inmobiliario español comienza a mostrar señales de ajuste en los precios de venta. Durante el primer trimestre de 2026, los propietarios que decidieron rebajar el precio de sus viviendas aplicaron descuentos medios de 29.390 euros, una cifra equivalente al 7% del precio inicial de salida, según un análisis elaborado por idealista.

El estudio revela que el 14% de los anuncios activos de vivienda en venta en la plataforma inmobiliaria registrados entre enero y marzo experimentó al menos una reducción de precio. Aunque la mayoría de los propietarios mantiene sus expectativas de venta, una parte creciente del mercado está optando por flexibilizar sus pretensiones para atraer compradores en un contexto marcado por la incertidumbre económica y el encarecimiento de la financiación.

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La investigación permite conocer cuánto están rebajando los vendedores en cada capital española y cuáles son las ciudades donde los ajustes están siendo más intensos. Así, la ciudad donde más dinero se descuenta del precio inicial es Palma. Los propietarios que optaron por reducir el valor de sus inmuebles lo hicieron en una media de 70.950 euros, una cifra que supera ampliamente la media nacional y que duplica con creces los descuentos observados en la mayoría de las capitales españolas.

Madrid ocupa la segunda posición del ranking con una rebaja media de 45.156 euros por vivienda. Le siguen San Sebastián, donde los vendedores redujeron de media 39.311 euros, y Barcelona, con descuentos de 37.048 euros.

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Las cuatro ciudades se sitúan claramente por encima de la media nacional y reflejan cómo los ajustes más importantes se concentran en mercados donde los precios de partida son más elevados. Entre los grandes mercados inmobiliarios también destacan Málaga, con una rebaja media de 26.854 euros; Valencia, con 25.163 euros; Bilbao, con 22.735 euros; Alicante, con 20.094 euros; y Sevilla, con 18.757 euros.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Las ciudades con descuentos más moderados

En el lado contrario de la clasificación aparecen ciudades donde las reducciones han sido mucho más contenidas. Jaén registra la menor rebaja media de España, con 10.711 euros por vivienda, seguida muy de cerca por Zamora, con 10.748 euros, y Cuenca, con 10.863 euros.

Estos datos muestran que, aunque el fenómeno de las rebajas se extiende por todo el país, la cuantía de los descuentos sigue estando estrechamente vinculada al valor medio de los inmuebles en cada mercado.

Sin embargo, cuando se analiza el porcentaje de reducción respecto al precio inicial, el mapa cambia significativamente. Huelva y Lleida encabezan la clasificación nacional con mayores descuentos sobre el precio inicial de venta, con un 9%. Les siguen Almería y Murcia, donde las rebajas alcanzan el 8%, superando claramente la media nacional del 7%.

Edificio alto de color gris y blanco con múltiples pisos, balcones de vidrio y un gran cartel rojo y blanco en la fachada que dice "SE VENDE".
Un edificio con un cartel de "Se vende" en su fachada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grandes mercados se mueven en una franja muy similar

Una de las conclusiones más llamativas del estudio es la escasa diferencia existente entre los principales mercados inmobiliarios cuando se analiza el porcentaje de descuento aplicado.

Madrid, Barcelona, Alicante, San Sebastián, Valencia, Sevilla, Málaga y Palma registran todos una rebaja media del 6% respecto al precio inicial. Esta coincidencia apunta a una estrategia relativamente homogénea entre los vendedores de las principales ciudades españolas.

Bilbao constituye la única excepción destacada entre los grandes mercados. La capital vizcaína registra una reducción media del 5%, situándose por debajo del resto de grandes urbes.

Según el análisis, esta reducida dispersión sugiere que los propietarios suelen operar dentro de una banda estrecha de negociación, independientemente de que el inmueble se encuentre en un mercado más caro o más asequible.

Porcentaje de anuncios que rebajaron el precio

Además de analizar la cuantía de las rebajas, el informe identifica las ciudades donde un mayor número de vendedores ha decidido modificar el precio de sus viviendas. Barcelona y Teruel lideran esta clasificación, ya que el 21% de los anuncios publicados en ambas ciudades registró alguna reducción de precio durante el primer trimestre del año.

Madrid ocupa la segunda posición entre los grandes mercados, con un 20% de los anuncios ajustados, seguida de Alicante y Segovia, donde el porcentaje alcanza el 19%.

También destacan Málaga, Sevilla y Valencia, con un 18% de viviendas rebajadas; San Sebastián, con un 17%; Bilbao, con un 16%; y Palma, con un 14%.

Menos descuentos en ciudades del interior

En el extremo opuesto se sitúan las ciudades donde menos propietarios recurrieron a esta estrategia comercial. Ourense es la capital española con menor proporción de viviendas rebajadas, ya que solo el 9% de los anuncios modificó su precio inicial. Le siguen Huesca y Jaén, con un 10%, mientras que Zamora, Ávila y León registran ajustes en apenas el 11% de los inmuebles anunciados.

Los datos reflejan un mercado inmobiliario que continúa mostrando fortaleza en muchas zonas de España, aunque también evidencian que una parte de los vendedores empieza a asumir que para cerrar operaciones resulta necesario adaptar las expectativas económicas a la realidad de la demanda.

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