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Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Nacida en Valladolid, en 1984, Entrepinares produce 100 millones de kilos de quesos y 35 millones de kilos de derivados lácteos al año

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Composición fotográfica de un supermercado de Mercadona junto con un plato de queso cottage
Composición fotográfica de un supermercado de Mercadona junto con un plato de queso cottage (Montaje Infobae)

La marca Hacendado se ha consolidado en el sector alimentario español como la bandera insignia de Mercadona. Detrás de esta etiqueta se encuentran decenas de empresas que nutren con sus alimentos y productos la marca blanca de la cadena de supermercados del empresario valenciano Juan Roig. Una de estas compañías es Entrepinares, la empresa familiar que suministra los productos lácteos a la cadena.

La compañía nació en Valladolid, en 1984, de la mano de Antonio Martín Castro, y ha logrado posicionarse en la actualidad como el mayor fabricante nacional de quesos, con una producción anual por encima de los 100 millones de kilos de quesos y 35 millones de kilos de derivados lácteos y, según datos de la propia compañía, facturación de más de 665 millones de euros en 2024.

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Entrepinares cuenta también con tres centros de producción en Galicia, Castilla y León y Madrid, un centro de envasado y logística en Valladolid y dos plantas de producción de derivados lácteos en Lugo y Zamora y tiene en plantilla aalrededor de 1.500 trabajadores. Además, se encuentra presente en 53 países, como China, Francia, Estados Unidos, Japón o Reino Unido.

La empresa láctea destinó también 41 millones de euros en inversiones en innovación, eficiencia y mejora ambiental durante 2024. Además, según datos de la compañía, en los últimos cuatro años la cifra de inversión ha superado los 140 millones de euros. Sus exportaciones otorgaron a la empresa un ingreso bruto de 64 millones, un 16% más que el ejercicio anterior.

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Nueva apuesta por el queso cottage

La propia compañía ha asegurado que parte de su éxito se debe a la alianza con Mercadona, junto con quien quiere acaparar el mercado de queso cottage. Entrepinares invertirá 20 millones de euros en su planta en la localidad de Vilalba, en la provincia de Lugo, y destinará 60 empleados en exclusividad a la fabricación de este derivado lácteo.

El proyecto verá la luz en el segundo semestre de 2027 y permitirá a la empresa producir más de siete millones de kilos de queso cottage al año para su venta en los supermercados de Mercadona. “Hemos elegido Vilalba porque es donde contamos con la materia prima, el entorno social adecuado y la capacidad industrial necesaria para desarrollar este proyecto con garantías”, ha explicado José Manuel García Bejines, CEO de la empresa.

El auge del queso cottage se entiende por su perfil nutricional: contiene un elevado porcentaje de proteínas y una cantidad moderada de grasa, cualidades que favorecen la saciedad y lo vuelven práctico para consumir en cualquier momento. Su ligereza y fácil digestión permiten integrarlo sin dificultad en una alimentación equilibrada, mientras que su versatilidad facilita combinarlo con ingredientes variados y adaptarlo a distintas propuestas culinarias.

Elaborado a partir de la cuajada de leche —habitualmente de vaca—, el queso cottage se presenta en pequeños grumos con parte de su suero, sin pasar por curación, lo que le otorga una textura húmeda y un sabor suave con un toque ácido. Esta estructura lo distingue de otros quesos más compactos y simplifica su uso directo en recetas tanto frías como calientes, sin necesidad de técnicas complejas. Su presencia en la cocina ha crecido notablemente, consolidándose como un ingrediente habitual en hogares y menús contemporáneos.

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