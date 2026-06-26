Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La selección española afronta en la madrugada del sábado su último partido de la fase de grupos en el Mundial 2026 ante Uruguay. Un partido que ya a priori se presenta complicado por la situación de los dos combinados. La Roja no mostró su mejor versión durante su debut en la cita mundialista, dejando entrever sus costuras. Uruguay tampoco tuvo un inicio esperanzador. Los de Luis de la Fuente fueron capaces de revertir la situación. El seleccionador entendió qué era lo que necesitaba su equipo y ajustó el plantel con algunos cambios. Los charrúa no corrieron la misma suerte y ahora ante España buscan de forma desesperada una victoria que asegure su supervivencia en la cita mundialista.

En el año 2023, Luis de la Fuente se puso al frente del banquillo español. Tomó los mandos, agarró la pizarra y se sentó en el banquillo con una misión: volver a llevar a España a lo más alto. La Eurocopa de 2024 fue su primera misión. Allí demostró de la pasta que estaba hecho y que el cargo para nada le quedaba grande, sino que le venía a medida. No solo los resultados fueron prueba de ello, sino el estilo de juego. El entrenador demostró que sabe perfectamente qué es lo que necesita España en cada momento.

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Entonces la Selección necesitaba encontrar un nuevo estilo de juego, dado que el tiki-taka ya no encajaba con la nueva generación de jugadores del combinado nacional. Fue prueba y error. Hasta que un día, España sintonizó la frecuencia adecuada. Esa en la que predominan la potencia, la rapidez de juego y la velocidad. Con las bandas lideradas por Nico Williams y Lamine Yamal, el equipo encontró la forma de sacar partido al estilo de los jugadores. A partir de ese momento, ya nadie fue capaz de detenerlos. Ni Alemania, Francia ni Inglaterra, que fueron algunas de las selecciones que tuvo que eliminar España para alzarse con la copa del Viejo Continente.

Los jugadores de la selección española durante el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Durante el debut en el Mundial 2026, la situación volvió a repetirse. Dudas en el partido ante Cabo Verde y poca capacidad de la selección española para inventar e intentar nuevas formas de tumbar el muro caboverdiano. Sobre el terreno de juego faltaban Lamine y Nico. Tras ese encuentro, la diana se puso sobre la cabeza de Luis de la Fuente. Le acusaron de no saber cambiar la estrategia para revertir la situación. Una vez más, esa poca confianza inicial rápidamente fue solventada.

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Tras observar a su equipo en el primer partido, introdujo varios cambios en el plantel para encarar el segundo. El efecto fue inmediato. España volvió a lucir su mejor versión para golear a Arabia Saudí y escalar a lo alto de la tabla tras sumar los tres puntos. La selección había conseguido recuperar el estilo que tan bien les viene a sus jugadores. Ahora deben mantener ese juego durante su último partido de la fase de grupos, donde se enfrentarán a una Uruguay desesperada.

El partido entre España y Uruguay

El último duelo de la fase de grupos se presenta complicado. Los charrúa necesitan la victoria para seguir vivos en el Mundial, pero España quiere sumar los tres puntos para pasar a la siguiente ronda como líderes de grupo y no depender del resto para conocer su futuro. No está claro cuál será el once que elegirá el seleccionador. La dupla Pedro Porro - Lamine Yamal funcionó a la perfección en el partido ante Arabia, pero Marcos Llorente ha firmado una temporada impecable con el Atlético de Madrid. Otra de las dudas será quién sale en la banda izquierda, si Baena, o habrá sorpresas.

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Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0 - ES

Tampoco está claro si habrá cambios en el centro del campo. Lo que está claro es que Luis de la Fuente habrá estudiado a su rival. Sabrá qué efectivos sacar para poder anular a Fede Valverde, que se presenta como su gran hombre sobre el terreno, y a Canobbio, su puñal en la banda. El juego de los charrúa, duro por excelencia, no invita a la precaución, pero cuando te juegas el pase a la siguiente ronda, no se pueden guardar las armas. El duelo será a muerte. Cada uno bajo unas circunstancias y marcado por unas condiciones. Ahí Luis de la Fuente se vestirá de estratega para anular a los uruguayos y avanzar como primera de grupo, esquivando así a Argentina.