España

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

El Parlamento aprueba una reforma que extiende la protección indefinida de las viviendas sociales destinadas al alquiler y evita que más de 2.200 casas pasen al mercado libre en las próximas décadas

Guardar
Google icon
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Eduardo Sanz / Europa Press
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Eduardo Sanz / Europa Press

El Parlamento de Navarra ha aprobado una modificación legislativa que blinda de forma indefinida las viviendas de protección oficial (VPO) destinadas al alquiler, impidiendo que puedan pasar al mercado libre una vez transcurrido el periodo de protección establecido hasta ahora.

La reforma, impulsada por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, salió adelante con el respaldo de Geroa Bai y los votos en contra de UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita. El objetivo declarado es reforzar el parque público de vivienda y evitar que inmuebles construidos con fines sociales terminen integrándose en dinámicas especulativas.

PUBLICIDAD

La nueva normativa elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o alquiler asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva, una opción contemplada hasta ahora en la legislación foral.

Evitar la venta de 2.248<b> </b>pisos protegidos

La modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda extiende además la protección indefinida a todas las viviendas protegidas en alquiler cuyo periodo de protección siga vigente cuando la norma entre en vigor, independientemente de la fecha en que fueron calificadas.

PUBLICIDAD

Con este cambio, el Gobierno foral y los grupos que apoyan la iniciativa buscan evitar que miles de viviendas protegidas abandonen progresivamente el parque social durante las próximas décadas.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Según los datos aportados durante el debate parlamentario, un total de 108 viviendas perderían su condición de protegidas a corto plazo si no se hubiera aprobado esta reforma. La cifra aumentaría a unas 1.300 viviendas en los próximos cinco años y alcanzaría las 2.248 antes de 2050.

Los grupos impulsores consideran que la medida permitirá preservar durante décadas un parque residencial asequible destinado a familias con dificultades de acceso al mercado libre de vivienda.

Más poder para las administraciones en zonas tensionadas

La reforma incorpora además una modificación relevante en materia de tanteo y retracto. A través de una enmienda impulsada por Geroa Bai, se reserva a las administraciones públicas el derecho preferente de compra sobre determinadas viviendas protegidas que hayan sido descalificadas.

Esta facultad se aplicará en zonas declaradas como Mercado Residencial Tensionado y afectará a inmuebles propiedad de grandes tenedores, es decir, personas o entidades que posean cinco o más viviendas en dichas áreas.

La medida también incluye garajes, trasteros y otros anejos vinculados a las viviendas. El objetivo es que las administraciones puedan adquirir estos inmuebles para destinarlos posteriormente al alquiler social o a otros fines de interés público.

Este derecho preferente se mantendrá durante los diez años posteriores a la finalización legal del régimen de protección y se aplicará tanto a la primera transmisión como a las sucesivas operaciones de compraventa realizadas entre particulares.

Un debate político marcado por la vivienda

Los partidos que respaldaron la reforma defendieron la necesidad de garantizar que las viviendas protegidas mantengan su función social a largo plazo y no terminen incorporándose al mercado libre una vez finalizado el periodo de protección.

A su juicio, el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales de la comunidad y requiere medidas estructurales que permitan incrementar y conservar el parque público de vivienda.

Por el contrario, UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita criticaron duramente la iniciativa. Durante el debate parlamentario denunciaron que la reforma genera “inseguridad jurídica” y acusaron al Gobierno foral de actuar con improvisación en una cuestión tan sensible para el sector inmobiliario.

Entrada en vigor inmediata

Los grupos contrarios al cambio legislativo sostienen que la reforma no resolverá los problemas de acceso a la vivienda y alertan de que podría generar incertidumbre entre promotores e inversores. Pese a estas críticas, la modificación legislativa ha sido aprobada mediante el procedimiento de lectura única, lo que ha permitido acelerar su tramitación parlamentaria.

La nueva regulación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON), momento a partir del cual todas las VPO en alquiler que sigan protegidas quedarán automáticamente sujetas al nuevo régimen de protección indefinida.

Con esta decisión, Navarra se sitúa entre las comunidades autónomas con una política más restrictiva respecto a la descalificación de viviendas protegidas y refuerza su apuesta por preservar un parque público de vivienda estable a largo plazo, en un momento en el que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaAlquileresAlquiler AsequibleNavarraEspaña-EconomiaEspaña NoticiasUltima Hora Espana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Nacida en Valladolid, en 1984, Entrepinares produce 100 millones de kilos de quesos y 35 millones de kilos de derivados lácteos al año

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

La experiencia traumática de Pastora Soler con su exrepresentante, que también llevó a Rocío Jurado y Lola Flores: “Siempre me veía gorda, me pasó factura”

La cantante relató en sus memorias los distintos episodios vividos con Luis Sanz durante 10 años

La experiencia traumática de Pastora Soler con su exrepresentante, que también llevó a Rocío Jurado y Lola Flores: “Siempre me veía gorda, me pasó factura”

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

Uno de cada siete anuncios de venta redujo su precio en el primer trimestre de 2026 y Palma, Madrid y Barcelona lideran los mayores descuentos

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene activado un dispositivo para localizar a los españoles con los que aún no ha podido contactar y pide a quienes permanezcan en Venezuela que se pongan en contacto con la Embajada y el Consulado

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Las cinco plantas que mejor resisten el calor y son perfectas para tu terraza de verano

Ante las altas temperaturas, es imprescindible elegir las plantas de exterior adecuadas y resistentes

Las cinco plantas que mejor resisten el calor y son perfectas para tu terraza de verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

ECONOMÍA

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

“Una sangría continuada”: los ganaderos lamentan la pérdida del 10% de explotaciones vacunas por año

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026

Canobbio, el jugador que fue apartado por una polémica con Bielsa y que tiene la fórmula para ganar a España: “Se le gana poniendo el pecho a las balas”

Gessime Yassine, el nuevo diamante de Marruecos que selló la remontada ante Haití en el Mundial 2026