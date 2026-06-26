Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Dónde ver el España-Uruguay a las 2:00 de la mañana. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

La selección española se juega el liderato frente a una Uruguay que necesita los tres puntos para clasificarse a las rondas decisivas. La revolución de Luis de la Fuente dio sus frutos frente a Arabia Saudí y el segundo pinchazo consecutivo de los charrúas ha puesto las cosas de cara para España, a la vez que ha complicado a los de Bielsa sus aspiraciones. A La Roja le vale con sumar, mientras que los uruguayos necesitan ganar sí o sí y esperar el resultado del otro partido del grupo.

Pero más allá de las cuentas, la Selección contará con su afición desplazada y miles de gargantas que vibrarán desde Guadalajara. Y a ellas se sumará el aliento desde el otro lado del Atlántico, aunque la hora no sea la mejor. El partido dará comienzo a las 02:00 de la madrugada (hora peninsular) y, como la normativa exige, muchos bares tendrán que echar el cierre justo en el pitido inicial. Entonces, ¿dónde verlo?

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Las respuestas en la capital son bastante escasas. Las terrazas quedarán recogidas 30 minutos antes del comienzo del encuentro y, como explica a Infobae la Asociación Hostelería Madrid, “bares y restaurantes no podrán retransmitir el partido, ya que la hora de cierre y la hora de comienzo del partido es la misma”. Además, no parece que vaya a haber excepción, dado que las ampliaciones extraordinarias de horarios son “excepcionales y no son autorizadas por regla general”.

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0 - ES

Los bares tradicionales, fuera de juego

La situación viene marcada por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR) y por la Orden de horarios autonómica de 2022. Aunque la regulación contempla una prórroga automática de media hora los viernes, sábados y vísperas de festivo, el margen resulta insuficiente para un partido que arranca precisamente a las 2:00 y que se prolongará cerca de dos horas.

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Desde Hostelería Madrid recuerdan que el Ayuntamiento y la Comunidad aplican estas restricciones con rigor. Como ejemplo, señalan que ni siquiera durante la reciente visita del Papa León XIV se concedió la ampliación horaria solicitada por el sector para atender a los peregrinos durante la vigilia.

El trompetista Sete Fernández anima a la selección española antes del inicio del partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudí, este domingo en Atlanta. EFE/ Lavandeira Jr

Pubs y discotecas como alternativas

La propia asociación apunta que únicamente podrán emitir el encuentro los locales con licencias específicas. “Solo podrán retransmitir partidos aquellos que cuenten con una licencia especial (discotecas, pubs…) de horario de cierre más tarde de las 2 de la mañana y que además cuenten con la licencia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para poder emitir contenidos protegidos”, subrayan desde Hostelería Madrid.

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Es más, algunas salas ya han anunciado el encuentro: “Fiesta, música y una noche diferente con el partido de la selección en directo en pantalla gigante. Una noche para venir con tu gente, apoyar a España y seguir hasta tarde”, se puede leer en la página Fourvenues, especializada en ocio nocturno.

Las discotecas ya están preparando el partido de España-Uruguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plaza de Colón, apagada

La plaza Selección tampoco será una opción. La Real Federación Española de Fútbol, junto con el Ayuntamiento de Madrid, abrieron este espacio para que todos los seguidores de La Roja puedan disfrutar juntos del Mundial 2026. Sin embargo, hasta el momento, solo se ha podido vivir el debut. Contra Arabia Saudí, las altas temperaturas obligaron a echar el cierre, y ahora, el horario de madrugada parece impedir que la afición se aglomere. Este diario se ha intentado poner en contacto con el consistorio para saber si se podrá seguir el partido desde allí, pero a la escritura de estas líneas no ha obtenido respuesta.

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Aficionados siguiendo el debut de España en el Mundial 2026 en la Plaza de Colón. (Europa Press)

El resquicio que otros municipios sí han aprovechado

La legislación autonómica permite a los ayuntamientos declarar un acontecimiento como actividad de interés general y autorizar así aperturas extraordinarias. Algunas localidades como Arganda del Rey (Madrid) o Arroyo de la Encomienda (Valladolid) han tirado de esa fórmula para facilitar el seguimiento del Mundial.

Madrid capital, en cambio, no ha tramitado ninguna declaración de este tipo para la madrugada del España-Uruguay, por lo que la normativa ordinaria se aplicará en toda su extensión. Afortunadamente, el partido se podrá seguir gratis en televisión a través de La 1 de TVE y en RTVE Play.

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