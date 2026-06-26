Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mundial 2026 - Túnez 1 - Paises Bajos 3 Mundial 2026 ,Túnez , Paises Bajos

Países Bajos ha cerrado el liderato del grupo F del Mundial 2026 tras imponerse a Túnez por 1-3 en Kansas City, un resultado que le empareja con Marruecos en los dieciseisavos de final y le deja a un cruce de los octavos, donde esperaría el ganador del Sudáfrica-Canadá.

El equipo de Ronald Koeman ha terminado la fase con siete puntos, fruto de dos victorias y un empate, por delante de Japón, que ha sumado cinco y se enfrentará a Brasil en la siguiente ronda. Suecia ha alcanzado las cuatro unidades y también se ha clasificado, mientras que Túnez se ha despedido del torneo sin puntuar.

PUBLICIDAD

La selección neerlandesa resolvió el partido en apenas siete minutos, ya que a los tres, Denzel Dumfries puso un centro desde la derecha y Ellyes Skhiri desvió el balón a su propia portería, y a los siete, un libre directo servido por Tijjani Reijnders acabó en la cabeza de Virgil van Dijk y en el remate final de Brian Brobbey.

Arranque contundente y dominio neerlandés

La ventaja inicial marcó todo el encuentro. Miles de aficionados neerlandeses habían llegado desde Houston y habían tomado el centro de Kansas City antes del mediodía para acompañar a un equipo que, bajo la lluvia, no perdió el control del juego.

PUBLICIDAD

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 20 de junio de 2026. Brian Brobbey, de Países Bajos, celebra con Denzel Dumfries tras marcar el segundo gol de su equipo. REUTERS/Phil Noble

El arranque fue decisivo para una selección de Países Bajos que se ha mostrado dominante tanto en la posesión como en la presión alta. Túnez, por su parte, encadenó ataques precipitados y previsibles, frenados por la pareja de centrales formada por Van Dijk y Jan Van Hecke, también determinante en el área rival.

Brobbey ha reforzado además su peso ofensivo en el torneo, ya que, después de empezar el Mundial como suplente, el delantero del Sunderland había marcado dos goles en el segundo partido y ha añadido otro más ante Túnez para convertirse en el máximo goleador de su selección en esta fase.

PUBLICIDAD

Hazem Mastouri celebra su primer gol (REUTERS/Claudia Greco)

La única respuesta tunecina llegó al inicio de la segunda parte. En el minuto 54, Hazem Mastouri recortó distancias con un cabezazo tras un saque de esquina botado por Hannibal Mejbri, en una acción que introdujo durante unos minutos la duda sobre el primer puesto del grupo.

Reacción rápida y cruce asegurado ante Marruecos

El susto duró poco, pues a los 62 minutos, de nuevo a balón parado, Van Hecke, jugador del Brighton & Hove Albion, conectó otro cabezazo tras un centro de Reijnders y restableció la ventaja de dos goles para el 1-3 definitivo de los neerlandeses.

PUBLICIDAD

Durante ese tramo del partido, el tanto de Japón en el otro encuentro del grupo F amenazó de forma momentánea la primera plaza de la selección de Ronald Koeman. La situación cambió con el tercer gol y con el empate posterior de Suecia, que devolvió la calma a la clasificación final.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Túnez contra Países Bajos - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 25 de junio de 2026. Jan Paul van Hecke, de Países Bajos, celebra el tercer gol de su equipo. IMAGN IMAGES vía Reuters/Jay Biggerstaff

Países Bajos pudo ampliar aún más la diferencia cuando Reijnders, centrocampista del Manchester City, rozó su propio gol poco después del tercero, pero el larguero evitó el remate. Igual le ocurrió a Dumfries, cuyo disparo acabó en la madera.

PUBLICIDAD

La próxima parada será Marruecos en dieciseisavos de final. Ambos equipos ya se cruzaron en el Mundial de 1994, en un partido que jugó el propio Koeman, y el vencedor de ese duelo avanzará a octavos para medirse con quien salga vencedor del enfrentamiento entre Sudáfrica y Canadá.