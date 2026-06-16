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La reflexión de Jane Austen sobre la relación entre el baile y el matrimonio: “Corresponde al hombre el derecho a elegir, y a la mujer únicamente el de negarse”

La célebre frase aparece en ‘La abadía de Northanger’, donde el irónico Henry Tilney compara las reglas de un baile con las del matrimonio en la Inglaterra de finales del siglo XVIII

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Una de las versiones cinematográficas de "Orgullo y prejuicio"
Una de las versiones cinematográficas de "Orgullo y prejuicio"

Orgullo y prejuicio, Emma, Sentido y sensibilidad... Basta darse un pequeño paseo por nuestras librerías favoritas para darse cuenta de que Jane Austen ( está más viva que nunca. Desde hace unos años, las nuevas generaciones se han reencontrado con la escritora británica, y las editoriales —así como la industria audiovisual— lo saben bien: desde reediciones especiales de sus novelas hasta nuevas series y películas inspiradas en su obra, el universo de Austen continúa conquistando lectores y espectadores más de dos siglos después de su muerte.

Entre las numerosas citas que dejó en sus novelas, hay una que destaca: “Corresponde al hombre el derecho a elegir, y a la mujer únicamente el de negarse”, escribió Austen en La abadía de Northanger, su novela debut publicada en 1818, y también una de las más irónicas.

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La obra sigue a Catherine Morland, una joven de 17 años cuya vida discurre entre su afición por leer novelas góticas. Trasladada a Bath para introducirla en sociedad junto a los Allen, unos amigos de su familia con quienes se instala en una cómoda posada de Pulteney Street, la adolescente comenzará a acudir a fiestas y a conocer a gente nueva. A través de esa historia, la autora parodia los tópicos de la novela gótica y reflexiona sobre la imaginación, la lectura y las diferencias entre ficción y realidad.

El contexto de la cita

La frase es pronunciada por Henry Tilney durante un baile, mientras conversa con la protagonista. Instantes antes, ambos han sido interrumpidos por John Thorpe, un joven algo arrogante que reclama la atención de Catherine.

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Es ahí cuando Henry establece una ingeniosa comparación asegurando que “el baile es equiparable al matrimonio. En ambos casos, la fidelidad y la complacencia son deberes fundamentales y los hombres que no quieren bailar o casarse no tiene por qué dirigirse a la esposa o a la pareja del vecino”. Entonces, Henry señala que las reglas sociales funcionan de manera parecida en ambos ámbitos: el hombre posee la iniciativa para elegir a quién invita a bailar o a quién propone matrimonio, mientras que la mujer dispone únicamente de la posibilidad de aceptar o rechazar esa elección.

Fotografía que muestra carteles de películas basadas en las obras de la escritora británica Jane Austen en la exhibición 'Paper Jane: 250 Years of Austen' este martes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Alicia Sánchez
Fotografía que muestra carteles de películas basadas en las obras de la escritora británica Jane Austen en la exhibición 'Paper Jane: 250 Years of Austen' este martes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Alicia Sánchez

Y para concluir, añade: “En un aspecto, ciertamente hay una diferencia. En el matrimonio, se supone que el hombre debe proveer para el sustento de la mujer, y la mujer debe hacer que el hogar sea agradable para el hombre; él debe abastecer, y ella debe sonreír”. Sin embargo, concluye la broma señalando que, afortunadamente, en la pista de baile los roles se invierten, ya que “la amabilidad y la complacencia se esperan de él, mientras que ella aporta el abanico y la esencia de lavanda”.

Vuelve el adorado clásico de Jane Austen. En esta fiel adaptación de Dolly Alderton, Emma Corrin interpreta a Elizabeth Bennet, y Jack Lowden, al señor Darcy.

No es casualidad que la frase la pronuncie Henry Tilney, uno de los personajes más irónicos de Austen. La escritora utilizó la ironía como un mecanismo para criticar las convicción de su época.

La realidad es que 250 años después de su nacimiento, el legado de la autora sigue siendo de interés. Prueba de ello es la adaptación constante de sus novelas al cine y la televisión, con ejemplos tan conocidos como Orgullo y prejuicio, protagonizada por Keira Knightley, o la versión cinematográfica de Emma estrenada en 2020 con Anya Taylor-Joy.

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