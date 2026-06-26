España

Enma López (PSOE) quiere ser alcaldesa de Madrid y disputará las primarias a Reyes Maroto, la candidata de Pedro Sánchez

La concejala (Vigo, 1986) lleva más de dos décadas en el partido y siete en el ayuntamiento de la capital

Guardar
Google icon
La socialista desafía a la candidata de Pedro Sánchez para ser la próxima alcaldesa de Madrid.

Enma López, concejala del Ayuntamiento de Madrid y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha anunciado su candidatura a las primarias para encabezar la lista al consistorio en las elecciones municipales de mayo de 2027, ha confirmado la propia edil al diario El País. La decisión la enfrenta directamente a Reyes Maroto, portavoz del grupo municipal socialista en Cibeles y candidata respaldada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya la avaló públicamente en 2022 para el mismo cargo.

La irrupción de López en la carrera interna del PSOE supone un desafío a la apuesta de Ferraz. Maroto, exministra de Industria, Comercio y Turismo, lleva desde el inicio del mandato actual anunciando su intención de repetir como candidata. Hace apenas dos meses volvió a reafirmar esa posición: “Sin duda estos tres años me han dado experiencia en el ámbito local y conocimiento”, declaró. Su candidatura en 2023 contó con el mayor número de avales de la militancia en la ciudad y fue la propia dirección nacional del partido quien la situó al frente de la lista.

PUBLICIDAD

Fuentes de la Federación Madrileña del PSOE han trasladado a la agencia Europa Press su sorpresa ante el movimiento de López y lo califican de “precipitado”, en especial por la ausencia de un calendario de primarias definido. El comité federal del partido prevé aprobar este sábado los plazos de los procesos internos, con tres ventanas posibles: julio, septiembre y noviembre. Antes de que pueda iniciarse el proceso local, deberá haberse celebrado el congreso regional. La ejecutiva del PSOE de Madrid tiene previsto reunirse el próximo martes para fijar la fecha de convocatoria.

Enma López (d) y Reyes Maroto (i). (Europa Press)
Enma López (d) y Reyes Maroto (i). (Europa Press)

Madrileña de Vigo

López acumula una trayectoria de más de dos décadas en las filas socialistas. Nacida en Vigo en 1986, se licenció en Derecho Económico y Empresarial por la Universidad de Vigo e ingresó en el PSOE con apenas 16 años. Funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado y del cuerpo técnico de Hacienda, trabajó en los gabinetes de los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, y fue directora general de la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social. Llegó al Ayuntamiento de Madrid en 2019, en la lista encabezada por Pepu Hernández, como número 8, y desde entonces ejerce como portavoz del grupo en la Comisión de Economía y Hacienda.

PUBLICIDAD

En las municipales de 2023, López ocupó el número 3 de la candidatura de Maroto y fue la coordinadora de aquella campaña, con la que el PSOE logró pasar de 8 a 11 concejales, su mejor resultado en 12 años. Un año después, Sánchez la designó secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, y en diciembre de 2025 ascendió a portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal. Su nombre había sonado con fuerza antes de las elecciones de 2023 como posible candidata a la alcaldía, pero el dedo de Ferraz se decantó entonces por Maroto.

Enma López, concelaja en el Ayuntamiento de Madrid. (Europa Press)
Enma López, concelaja en el Ayuntamiento de Madrid. (Europa Press)

Las próximas elecciones municipales en Madrid están previstas para el 23 de mayo de 2027, fecha que coincidirá con los comicios autonómicos en la Comunidad de Madrid y en otras regiones de España.

Maroto, que en 2025 asumió también la Secretaría General del PSOE de Madrid al relevar a la entonces directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha insistido en que su partido ya trabaja en un programa electoral de cara a esos comicios. Su entorno da por hecho que se presentará a las primarias con la intención de desalojar al alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, en el cargo desde 2019.

Temas Relacionados

PSOEMadridJosé Luis Martínez AlmeidaPedro SánchezEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

El expresidente boliviano, en prisión preventiva por desvío de fondos, ha emitido un comunicado emitido este viernes tras la difusión de un informe policial en España que atribuye a Zapatero la recepción de pagos para interceder por el Grupo Gloria ante las autoridades bolivianas

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

El error que muchos cometemos al preparar tortitas en casa y que explica por qué la primera siempre sale mal

Este clásico del desayuno americano es muy fácil de preparar en casa, aunque su receta cuenta con algunos pequeños detalles que no debemos pasar por alto si queremos un resultado perfecto

El error que muchos cometemos al preparar tortitas en casa y que explica por qué la primera siempre sale mal

Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, trasladado a un antiguo campo de concentración con los presos más peligrosos del país

El hijo de la princesa heredera vive en una cárcel con extrema seguridad y apela la sentencia contra la condena de prisión por delitos sexuales y episodios de violencia

Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, trasladado a un antiguo campo de concentración con los presos más peligrosos del país

Sale a la luz el sueldo que gana David Broncano por programa en ‘La Revuelta’: las cifras tras su renovación con RTVE

El presentador seguirá al frente del exitoso formato de La 1 hasta 2028 y los datos conocidos sobre el reparto del presupuesto revelan cuánto cobraría por entrega

Sale a la luz el sueldo que gana David Broncano por programa en ‘La Revuelta’: las cifras tras su renovación con RTVE

Las verduras que puedes plantar en interior y crecen con facilidad hasta en espacios pequeños

Cultivar alimentos en casa no requiere un gran jardín ni experiencia previa. En espacios reducidos, desde un alféizar hasta un balcón, es posible producir hierbas y verduras frescas, según horticultores

Las verduras que puedes plantar en interior y crecen con facilidad hasta en espacios pequeños
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

Vídeo: La UME vuela hacia Venezuela y otros seis países europeos se unen a las ayudas para las labores de rescate tras los terremotos

El PP reconoce que “hoy el contexto en Cataluña es otro” y que “la amenaza no es el secesionismo”: “Lo que sucedió en el 2017 sucedió en 2017″

La polilla que procede de Guatemala y puede pudrir toda la patata española: el Gobierno prorroga el plan para erradicarla hasta 2030

Sánchez perdió a sus socios en media hora: el presidente se ve forzado a convocar elecciones si no vuelve en septiembre con Presupuestos

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

DEPORTES

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026