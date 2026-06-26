Enma López (PSOE) quiere ser alcaldesa de Madrid y disputará las primarias a Reyes Maroto, la candidata de Pedro Sánchez

La socialista desafía a la candidata de Pedro Sánchez para ser la próxima alcaldesa de Madrid.

Enma López, concejala del Ayuntamiento de Madrid y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha anunciado su candidatura a las primarias para encabezar la lista al consistorio en las elecciones municipales de mayo de 2027, ha confirmado la propia edil al diario El País. La decisión la enfrenta directamente a Reyes Maroto, portavoz del grupo municipal socialista en Cibeles y candidata respaldada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya la avaló públicamente en 2022 para el mismo cargo.

La irrupción de López en la carrera interna del PSOE supone un desafío a la apuesta de Ferraz. Maroto, exministra de Industria, Comercio y Turismo, lleva desde el inicio del mandato actual anunciando su intención de repetir como candidata. Hace apenas dos meses volvió a reafirmar esa posición: “Sin duda estos tres años me han dado experiencia en el ámbito local y conocimiento”, declaró. Su candidatura en 2023 contó con el mayor número de avales de la militancia en la ciudad y fue la propia dirección nacional del partido quien la situó al frente de la lista.

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Fuentes de la Federación Madrileña del PSOE han trasladado a la agencia Europa Press su sorpresa ante el movimiento de López y lo califican de “precipitado”, en especial por la ausencia de un calendario de primarias definido. El comité federal del partido prevé aprobar este sábado los plazos de los procesos internos, con tres ventanas posibles: julio, septiembre y noviembre. Antes de que pueda iniciarse el proceso local, deberá haberse celebrado el congreso regional. La ejecutiva del PSOE de Madrid tiene previsto reunirse el próximo martes para fijar la fecha de convocatoria.

Enma López (d) y Reyes Maroto (i). (Europa Press)

Madrileña de Vigo

López acumula una trayectoria de más de dos décadas en las filas socialistas. Nacida en Vigo en 1986, se licenció en Derecho Económico y Empresarial por la Universidad de Vigo e ingresó en el PSOE con apenas 16 años. Funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado y del cuerpo técnico de Hacienda, trabajó en los gabinetes de los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, y fue directora general de la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social. Llegó al Ayuntamiento de Madrid en 2019, en la lista encabezada por Pepu Hernández, como número 8, y desde entonces ejerce como portavoz del grupo en la Comisión de Economía y Hacienda.

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En las municipales de 2023, López ocupó el número 3 de la candidatura de Maroto y fue la coordinadora de aquella campaña, con la que el PSOE logró pasar de 8 a 11 concejales, su mejor resultado en 12 años. Un año después, Sánchez la designó secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, y en diciembre de 2025 ascendió a portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal. Su nombre había sonado con fuerza antes de las elecciones de 2023 como posible candidata a la alcaldía, pero el dedo de Ferraz se decantó entonces por Maroto.

Enma López, concelaja en el Ayuntamiento de Madrid. (Europa Press)

Las próximas elecciones municipales en Madrid están previstas para el 23 de mayo de 2027, fecha que coincidirá con los comicios autonómicos en la Comunidad de Madrid y en otras regiones de España.

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Maroto, que en 2025 asumió también la Secretaría General del PSOE de Madrid al relevar a la entonces directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha insistido en que su partido ya trabaja en un programa electoral de cara a esos comicios. Su entorno da por hecho que se presentará a las primarias con la intención de desalojar al alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, en el cargo desde 2019.