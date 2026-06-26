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Llega el final definitivo de ‘The Bear’, la icónica serie sobre cocina que nos introdujo en los fogones de un restaurante

Disney+ acaba de cerrar la ficción con una temporada de 8 episodios que transcurre en un solo día

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Temporada 5 y final de 'The Bear' (Disney)

Desde que debutara en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más icónicas de la ficción actual al introducirnos a ritmo frenético en un local de cocina desde sus propias entrañas. Ahora se despide con una quinta temporada final de ocho episodios que recupera la esencia de sus inicios.

Y es que la acción se concentrará en un solo día, devolviendo la serie a la cocina como centro dramático, tras dos entregas marcadas por una cierta dispersión narrativa. El nuevo cierre sitúa al restaurante al borde del colapso económico y convierte la última cena en una prueba para medir si la ficción de Christopher Storer puede cerrar con más pulso del que mostró en su tramo más irregular.

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La temporada arranca la mañana después de que Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) haya comunicado que deja el negocio y cede el restaurante a una sociedad formada por Natalie (Abby Elliott), Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach).

Una temporada concentrada en un solo día

Esa jornada única transcurrirá durante una tormenta torrencial sobre Chicago, sin dinero, con la amenaza de venta del local y con la expectativa de una última cena que podría acabar en estrella Michelin.

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Ese formato de un día corrige parte de los desajustes de las dos temporadas anteriores, cuando la serie se concentró en el sufrimiento de Carmy y relegó a buena parte del reparto secundario. El reconocimiento que Donna Berzatto (Jamie Lee Curtis) dirige a Natalie al decirle que el restaurante existe gracias a ella, y la réplica de su hija al subrayar que “lo hicimos todos”, resume el reajuste de foco de esta despedida.

'El Oso' - The Bear temporada 5
'The Bear', temporada 5 (FX/Disney Plus)

El restaurante afronta su primera noche de servicio desde que expiró el plazo fijado por el principal inversor, el tío Jimmy (Oliver Platt), para que el negocio empezara a sostenerse por sí solo. El local sigue lejos de obtener beneficios, mientras la lluvia pone en riesgo reservas y entregas, la fontanería falla y el sistema de reservas deja de funcionar.

El cambio más visible está en el papel de Sydney. La cocinera, ahora nueva jefa de cocina, carga con un secreto que no conoce todo el equipo: la salida inminente de Carmy. Eso la obliga a liderar en el peor momento, mientras él pasa a ser casi una presencia fantasma en su propia cocina.

Un regreso a los inicios

La quinta temporada casi elimina los ‘cameos’ llamativos, prescinde de grandes desvíos narrativos como los de la entrega anterior y deja fuera a Claire, la ‘expareja’ de Carmy interpretada por Molly Gordon.

Ese regreso al interior del restaurante permite que estilo y contenido vuelvan a acompasarse. Así, la temporada recupera la tensión que convirtió a la serie en un fenómeno, hasta el punto de que el sexto y el séptimo episodios se parecen “a un ataque de pánico”, y además lo hace con una puesta en escena más precisa y menos mareante que la de las dos últimas entregas.

Abby Elliott - 'El Oso' - The Bear temporada 5
Abby Elliott en 'The Bear' temporada 5 (Cortesía FX/Disney Plus)

La banda sonora también cambia. La música electrónica de la temporada corresponde a Christian Lundberg, integrante del colectivo Bleeding Fingers de Hans Zimmer, imprimiendo una urgencia constante.

Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach han confirmado que la quinta es realmente la última temporada, aunque White ha matizado esa certeza con un “eso creo”. Moss-Bachrach la define como “un final elegante y apropiado” que da sensación de obra completa.

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