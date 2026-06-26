Llega el final definitivo de ‘The Bear’, la icónica serie sobre cocina que nos introdujo en los fogones de un restaurante

Temporada 5 y final de 'The Bear' (Disney)

Desde que debutara en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más icónicas de la ficción actual al introducirnos a ritmo frenético en un local de cocina desde sus propias entrañas. Ahora se despide con una quinta temporada final de ocho episodios que recupera la esencia de sus inicios.

Y es que la acción se concentrará en un solo día, devolviendo la serie a la cocina como centro dramático, tras dos entregas marcadas por una cierta dispersión narrativa. El nuevo cierre sitúa al restaurante al borde del colapso económico y convierte la última cena en una prueba para medir si la ficción de Christopher Storer puede cerrar con más pulso del que mostró en su tramo más irregular.

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La temporada arranca la mañana después de que Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) haya comunicado que deja el negocio y cede el restaurante a una sociedad formada por Natalie (Abby Elliott), Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach).

Una temporada concentrada en un solo día

Esa jornada única transcurrirá durante una tormenta torrencial sobre Chicago, sin dinero, con la amenaza de venta del local y con la expectativa de una última cena que podría acabar en estrella Michelin.

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Ese formato de un día corrige parte de los desajustes de las dos temporadas anteriores, cuando la serie se concentró en el sufrimiento de Carmy y relegó a buena parte del reparto secundario. El reconocimiento que Donna Berzatto (Jamie Lee Curtis) dirige a Natalie al decirle que el restaurante existe gracias a ella, y la réplica de su hija al subrayar que “lo hicimos todos”, resume el reajuste de foco de esta despedida.

'The Bear', temporada 5 (FX/Disney Plus)

El restaurante afronta su primera noche de servicio desde que expiró el plazo fijado por el principal inversor, el tío Jimmy (Oliver Platt), para que el negocio empezara a sostenerse por sí solo. El local sigue lejos de obtener beneficios, mientras la lluvia pone en riesgo reservas y entregas, la fontanería falla y el sistema de reservas deja de funcionar.

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El cambio más visible está en el papel de Sydney. La cocinera, ahora nueva jefa de cocina, carga con un secreto que no conoce todo el equipo: la salida inminente de Carmy. Eso la obliga a liderar en el peor momento, mientras él pasa a ser casi una presencia fantasma en su propia cocina.

Un regreso a los inicios

La quinta temporada casi elimina los ‘cameos’ llamativos, prescinde de grandes desvíos narrativos como los de la entrega anterior y deja fuera a Claire, la ‘expareja’ de Carmy interpretada por Molly Gordon.

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Ese regreso al interior del restaurante permite que estilo y contenido vuelvan a acompasarse. Así, la temporada recupera la tensión que convirtió a la serie en un fenómeno, hasta el punto de que el sexto y el séptimo episodios se parecen “a un ataque de pánico”, y además lo hace con una puesta en escena más precisa y menos mareante que la de las dos últimas entregas.

Abby Elliott en 'The Bear' temporada 5 (Cortesía FX/Disney Plus)

La banda sonora también cambia. La música electrónica de la temporada corresponde a Christian Lundberg, integrante del colectivo Bleeding Fingers de Hans Zimmer, imprimiendo una urgencia constante.

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Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach han confirmado que la quinta es realmente la última temporada, aunque White ha matizado esa certeza con un “eso creo”. Moss-Bachrach la define como “un final elegante y apropiado” que da sensación de obra completa.