El PP reconoce que “hoy el contexto en Cataluña es otro” y que “la amenaza no es el secesionismo”: “Lo que sucedió en el 2017 sucedió en 2017″

El Congreso reclama al presidente del Gobierno una cuestión de confianza y su dimisión.

El PP empieza a recoger el fruto del indulto y la amnistía que desgastaron al Gobierno, si bien propiciaron que hoy el PSC esté gobernando Cataluña. Las siglas que llamaron a llenar las calles por los acuerdos de Pedro Sánchez con el independentismo o deslegitimó su investidura por haber contado con esos votos tiene hoy en Junts una de las grandes esperanzas para llevar a Alberto Núñez Feijóo al Palacio de la Moncloa.

“Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 -referéndum ilegal- sucedió en 2017. No se esperará que pensemos lo mismo, hoy el contexto es otro. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una organización criminal”, defendió este jueves Miguel Tellado, secretario general, en Hora 25 de la Cadena SER. Horas antes, el Congreso había votado a favor de una moción del Grupo Popular para instar a Sánchez a una cuestión de confianza, con el apoyo del partido de Carles Puigdemont.

PUBLICIDAD

La moción incluía un punto que exigía la dimisión inmediata del presidente por “la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa” por él. Recibió 177 votos favorables, uno por encima de la mayoría absoluta. Sánchez abandonó el hemiciclo con una sonrisa y entre aplausos de la bancada socialista.

🗣️ @Mtelladof: "Los socios de Sánchez dicen que la situación es insostenible, y yo les digo que no la sostengan"



"Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el gobierno de una organización criminal" pic.twitter.com/eHBIJ7ADNo — Hora 25 (@Hora25) June 25, 2026

“Un presidente fuera de la realidad”

Desde el Ejecutivo se quita hierro al resultado, subrayando que no es vinculante. Para Tellado, la lectura es muy distinta: “Hay un hecho claro y cierto y es que el mismo Congreso que hizo a Sánchez presidente hace tres años y pico hoy le ha dado la espalda, y no creo que sea democrático aferrarse al cargo con una mayoría explícita. (...) Creo que las imágenes de esta jornada retratan a un presidente y a un partido fuera de la realidad”.

PUBLICIDAD

Preguntado por el acercamiento a Junts, Tellado responde que en los dos años que lleva como portavoz del PP en el Congreso, han cerrado “acuerdos que han permitido sacar adelante iniciativas y propinarle sonoras derrotas al Gobierno de Sánchez”. “Eso -añadió- no quiere decir nada más que eso. Es un partido en el que podemos coincidir, sobre todo en materia económica, y tenemos claras divergencias sobre otro tipo de cuestiones, pero creo que eso es perfectamente legítimo en el parlamento actual”.

Miguel Tellado, secretario general del PP y portavoz en el Congreso. (Europa Press)

Una alternativa a Vox

En cualquier caso, esta distensión abre nuevas posibilidades para Núñez Feijóo, que hasta la fecha solo tenía como socio posible a Vox, una fuerza capaz de propociarles mayorías pero que espanta al resto, impidiendo acuerdos más amplios. En caso de que el PP se quedara a un puñado de escaños de la absoluta, podría explorarla tal como José María Aznar hizo en su día con los nacionalismos para recuperar el poder para la derecha.

PUBLICIDAD

La legislatura atraviesa una recta final de alta tensión. Sánchez trata de resistir, asediado por numerosas y complejas causas judiciales que afectan a su núcleo de mayor confianza en el PSOE pero también en su familia, además de a su referente político, José Luis Rodríguez Zapatero. El PP trató de armar una moción de censura instrumental -para convocar elecciones generales- pero no ha logrado que los socios de Sánchez se impliquen más allá de votaciones simbólicas como la de este jueves. Al menos por el momento.