La polilla que procede de Guatemala y puede pudrir toda la patata española: el Gobierno prorroga el plan para erradicarla hasta 2030

Patata infectada por la larva de la polilla guatemalteca

Es una polilla pequeña, muy pequeña, pero muy peligrosa. Procede de Guatemala. Y sus efectos pueden ser tan devastadores que el Gobierno central ya trabaja en un nuevo Real Decreto que modificará otro, aprobado en marzo de 2017, para prorrogar el programa nacional de control y erradicación de la tecia solanivora, el nombre científico de esta mariposa. De momento, el plan ha conseguido acabar con el brote que había en Asturias y solo se mantiene el de Galicia. “Si no se controla en un año, podría extenderse por toda España. Y cuando llega la plaga, durante dos años no se pueden cultivar patatas”, explica Fernando Alonso, ingeniero agrónomo y asesor de la Asociación de Productores de Patata de Siembra de España (APPSE).

El nuevo Real Decreto prolongará el programa hasta el 31 de diciembre de 2030. Un portavoz del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explica que la prórroga de este plan no contempla la concesión de ayudas públicas estatales a los agricultores afectados, ya que estas ayudas proceden de los Gobiernos autonómicos. Asegura también que el ministerio no dispone de datos actualizados de kilos de patatas dañados y hectáreas afectadas desde que la polilla llegó a Canarias en 1999. Lo que sí se conoce es dónde se mantiene actualmente el brote: solo en algunos municipios de A Coruña. “Puede parecer que la zona afectada es poca, pero es una plaga muy peligrosa. Es la plaga de mayor impacto económico para el cultivo de la patata en América Central y América del Sur. Debido a esta polilla, Canarias no puede exportar su patata”, señala Alonso. “El programa de erradicación no se aplica en las Islas Canarias debido a que la plaga está ampliamente distribuida en dicho territorio y su erradicación no es posible”, confirman desde el ministerio.

PUBLICIDAD

En España hay 62.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la patata, terrenos que producen 1,94 millones de toneladas. España es el séptimo productor de la UE. Nuestros agricultores exportan patatas por valor de 210 millones de euros (sobre todo a Portugal, Francia y Alemania), pero los mercados españoles importan mucho más, por valor de 504 millones (casi todo de Francia). En nuestro país, el 75% del cultivo es de regadío y el 25% restante de secano. De ese primer 75%, más de la mitad se concentra en Castilla y León y Andalucía. Pero del 25% de secano, Galicia acumula el 80% de la superficie. El consumo de este tubérculo está bajando en los hogares españoles, sobre todo el de la patata fresca. La congelada, en cambio, ha subido un 18% en los últimos cinco años.

Unos sacos de patatas

La polilla guatemalteca es una mariposa de hábitos cuyas larvas no sobreviven si no consiguen infectar la patata. El adulto hace la puesta de huevos en la base de las plantas de patata o directamente en los tubérculos que no están enterrados a profundidad suficiente. La larva penetra en el tubérculo para alimentarse, provocando la presencia de galerías, que ocasionan importantes daños en el cultivo y en el almacén. Como consecuencia de la presencia de orificios en el tubérculo, otros patógenos infectan la patata. Junto a la producción de excrementos de la larva, la patata se pudre y no se puede comercializar.

PUBLICIDAD

Llegó a Canarias en 1999

Se detectó por primera vez en Guatemala en 1970. De ahí pasó a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Posteriormente, se detectó en Colombia en 1983. En Ecuador la plaga se notificó oficialmente en 1996. En España la plaga llegó a las Islas Canarias en 1999, seguramente por algún cargamento infectado. Actualmente, la plaga está extendida por toda la isla de La Palma y parcialmente en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro. También se ha encontrado en almacenes de La Gomera y Lanzarote.

En 2015 saltó a Galicia, a Ferrol. ¿Cómo? “Creemos que a través de un barco pesquero gallego que se abasteció de patatas infectadas en Canarias”, explica Fernando Alonso, extendiéndose con rapidez en Galicia y Asturias. Desde entonces, y gracias a la adopción de las medidas para su erradicación contempladas en el plan aprobado en 2017, la plaga se localiza hoy en pocos brotes en las provincias de Lugo y A Coruña, habiéndose erradicado de forma completa en Asturias.

PUBLICIDAD

Municipios afectados por la polilla guatemalteca. Datos a enero de 2026

El problema es que el cultivo de la patata de consumo se lleva a cabo en todas las comunidades autónomas. Desde el ministerio alertan de que “la probabilidad de establecimiento y de desarrollo de un mayor número de generaciones al año de la tecia solanivora en los campos de producción dependerá de las condiciones climáticas. Su presencia se ve favorecida por temperaturas suaves (no inferiores a 7ºC), terrenos secos y presencia continua de tubérculos”. Además, las condiciones de almacenamiento son muy favorables para su desarrollo: baja luz, ambiente protegido que garantiza temperaturas suaves y presencia de alimento.

Cuando se detecta un brote, el plan de contingencia obliga a inmovilizar las patatas durante el tiempo necesario para investigar su condición sanitaria: al menos tres meses en cultivos y seis meses en las instalaciones de almacenamiento. Si se fija una zona infestada, hay que delimitar una zona tampón de un kilómetro alrededor. Una vez marcada una zona con brote, la ley prohíbe la plantación de cultivos de patata durante un periodo mínimo de dos años. Luego hay que colocar una red de trampas de feromona sexual específica que también se mantendrá al menos durante dos años.

PUBLICIDAD