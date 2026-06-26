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Muere la actriz Ann Blyth a los 98 años: fue nominada al Oscar con 16 años junto a Joan Crawford en ‘Mildred Pierce’

La intérprete ha fallecido por causas naturales dejando atrás una carrera que terminó en los años 50 a pesar de sus éxitos

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Ann Blyth junto a Joan Crawford en 'Mildred Pierce'
Ann Blyth junto a Joan Crawford en 'Mildred Pierce'

La actriz Ann Blyth ha muerto a los 98 años, dos meses antes de cumplir 99, tras una carrera marcada por su nominación al Oscar por Mildred Pierce y por una retirada temprana del cine que reorientó su vida hacia la familia, el teatro musical y la televisión.

La intérprete ha fallecido por causas naturales, según ha informado KABC a través del periodista George Pennacchio. Deja cinco hijos, 10 nietos y cinco bisnietos, y estuvo casada con el médico James McNulty desde 1953 hasta la muerte de él en 2007.

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Su papel decisivo tuvo lugar en 1945, cuando encarnó a Veda Pierce, la hija calculadora y desagradecida del personaje de Joan Crawford en Mildred Pierce. Aquel trabajo le valió una candidatura al Oscar a la mejor actriz de reparto cuando tenía 16 años.

Elegida por la propia Joan Crawford

Crawford ganó la estatuilla a la mejor actriz por esa película, que también fue candidata a mejor película. La cinta, basada en la novela de James M. Cain, volvió a adaptarse en 2011 como miniserie de HBO bajo la dirección de Todd Haynes, con Kate Winslet como protagonista y Evan Rachel Wood en el papel de Veda.

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Centenares de adolescentes hicieron la prueba para el personaje, pero Crawford vio algo en Blyth y llegó a participar con ella en la prueba de pantalla. La actriz recordó años después que esa ayuda resultó decisiva: “Sabía que otras personas también querían el papel, pero yo fui la afortunada porque Joan Crawford hizo la prueba conmigo, y eso cambió todo. La gente no hacía eso, no la gente de su categoría”.

Ann Blyth en su época de juventud
Ann Blyth en su época de juventud

Décadas después, en una pieza grabada para Turner Classic Movies, Blyth explicó que, pese a la relación tormentosa entre madre e hija en la pantalla, ella y Crawford se llevaban muy bien fuera del rodaje. Hasta aseguró que le resultó difícil abofetearla en una de las escenas decisivas del filme.

Cinco días después de terminar Mildred Pierce, la actriz sufrió un grave accidente de trineo durante unas vacaciones cerca de Lake Arrowhead, en California. Se fracturó la espalda y pasó siete meses con un yeso corporal, además de varios más en silla de ruedas.

Aun así, llegó a asistir a la ceremonia de los Oscar de 1946 con un vestido diseñado por el estudio para encajar sobre el corsé ortopédico. La convalecencia se prolongó durante un año y medio y Universal la incorporó a Fuerza bruta, con Burt Lancaster, mientras seguía confinada en una silla de ruedas.

De la ópera a la actuación

Nacida como Ann Marie Blyth el 16 de agosto de 1927 en Mount Kisco, Nueva York, creció después en Nueva York tras la separación de sus padres. Empezó a actuar en programas radiofónicos infantiles a los seis años, además cantaba, recitaba poesía y actuaba con la San Carlo Opera Company mientras aspiraba a una carrera operística.

Su única aparición en Broadway llegó con la producción original de Watch on the Rhine, el drama bélico de Lillian Hellman, entre 1941 y 1942. Durante la gira de la obra en Los Ángeles llamó la atención de Universal, que le ofreció una prueba de pantalla y después un contrato.

Debutó en el cine en 1944 con el musical juvenil De tal palo, tal astilla y encadenó ese mismo año títulos como Noche triunfal y Babes on Swing Street. No fue hasta Mildred Pierce cuando su nombre empezó a destacar con claridad.

Tras recuperarse del accidente, su filmografía se amplió con Swell Guy, Killer McCoy, La otra cara del bosque, Vida de mi vida, Tempestad en la cumbre y El mundo en sus manos. También intervino en Mr. Peabody and the Mermaid y en The Great Caruso, donde interpretó a la esposa de Enrico Caruso, encarnado por Mario Lanza, e introdujo la canción The Loveliest Night of the Year.

Ann Blyth
Ann Blyth

En MGM participó en varias operetas, entre ellas Rose Marie, The Student Prince y Kismet. El declive de los grandes musicales de estudio afectó a su trayectoria, como ocurrió con otros nombres de aquella etapa.

Su última película fue Para ella un solo hombre en 1957, donde dio vida a una cantante alcohólica de los años 30 junto a Paul Newman. El mismo año también apareció en The Buster Keaton Story y fue considerada para el papel principal de Las tres caras de Eva, que acabaría dando a Joanne Woodward el Oscar a la mejor actriz. Tras el final práctico de su carrera cinematográfica en 1957, Blyth se volcó en la familia y en el teatro musical.

Su presencia en televisión fue esporádica pero prolongada: apareció en Lux Video Theatre, The DuPont Show With June Allyson, The Dick Powell Theatre, varias entregas de Wagon Train, el episodio Queen of the Nile de La dimensión desconocida, dos apariciones en Quincy, M.E. y una última participación en Se ha escrito un crimen en 1985.

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