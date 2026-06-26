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Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

La expectativa de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán abarata el precio de los carburantes, mientras el Gobierno español estudia mantener las rebajas fiscales más allá de junio

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Un hombre llena su depósito de gasolina. Surtidor de gasolina. REMITIDA / HANDOUT por FOMENT DEL TREBALL
Un hombre llena su depósito de gasolina. Surtidor de gasolina. REMITIDA / HANDOUT por FOMENT DEL TREBALL

La firma del Memorando de Acuerdo entre Estados Unidos e Irán, cuyo objetivo es negociar la paz entre ambos países, ha provocado la caída del precio del petróleo hasta niveles anteriores al inicio de la guerra. Este descenso se ha reflejado en el coste de los carburantes en España, que ayer jueves registraron la cuarta caída consecutiva tanto de la gasolina como del diésel.

Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de diésel se sitúa esta semana en torno a los 1,538 euros, el valor más bajo desde la primera semana de marzo. Esta cifra representa una reducción del 3,39% respecto a la semana anterior.

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El descenso consolida la distancia respecto al máximo de 1,883 euros alcanzado antes del 22 de marzo, fecha en la que entraron en vigor las medidas fiscales extraordinarias del Gobierno para contener el impacto de la crisis en Irán sobre los precios de los combustibles.

En el caso de la gasolina, el precio medio por litro ha caído hasta 1,46 euros, el nivel más bajo desde la segunda semana de febrero, tras una bajada semanal del 2,6%. Durante las últimas cuatro semanas, el diésel acumula una rebaja del 8,7%, mientras que la gasolina suma un descenso del 6,8%.

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“Parece improbable una vuelta a la guerra”

La tendencia a la baja de coste de los carburantes en España coincide con la de la cotización del barril de crudo. El Brent, referencia para Europa, cotizó ayer jueves en 72,6 dólares, mientras que el West Texas estadounidense lo hizo en 69,2 dólares, valores también previos a la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Estos retrocesos vaticinan la vuelta a la normalidad en Oriente Medio y la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del mundo. Según Sebastian Paris Horvitz, director de análisis de LBP AM, “parece improbable una vuelta a la guerra”, por lo que “los mercados del petróleo y del gas podrán normalizarse gradualmente”.

La gasolina está más barata que hace un año

El impacto de la bajada del petróleo en los carburantes en España se refleja de forma dispar según el tipo de combustible. Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta actualmente 84,59 euros, lo que supone 7,53 euros más que hace un año, cuando el precio rondaba los 77,05 euros.

En cuanto a un depósito de gasolina de la misma capacidad, exige ahora un desembolso de 80,3 euros, es decir, 1,54 euros menos que en el mismo periodo de 2025, cuando superaba los 81,84 euros.

Medidas de contención

Las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno de España el pasado 20 de marzo han influido en la contención de los precios de los carburantes. Entre las decisiones adoptadas estaba la reducción del IVA al 10% para el diésel, la gasolina y otros hidrocarburos, así como la rebaja al mínimo permitido por la Unión Europea (UE) del impuesto especial de hidrocarburos y ayudas directas para transportistas y el sector agrícola.

Estos días el Ejecutivo está evaluando si prolonga estas medidas más allá del 30 de junio. En este sentido, Pedro Sánchez anunció la aprobación, en el último Consejo de Ministros que se celebre en junio, de un nuevo decreto ley con medidas de ayudas fiscales y económicas para paliar los efectos de la guerra de Estados Unidos e Irán. No obstante, aún se desconoce si entre ellas estarán incluidas las relacionadas con los carburantes. Según anunció Sánchez, “será un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía de nuestro país”.

Las medidas extraordinarias se explican porque la crisis en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz provocaron que los precios de los carburantes encadenaran diez semanas de subidas, alcanzando cifras que no se veían desde el verano de 2022, cuando la gasolina llegó a 2,141 euros y el diésel a 2,1 euros por litro.

En España cuesta menos repostar que en Europa

Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, España mantiene los precios de la gasolina sin plomo de 95 por debajo de la media de la UE, que se sitúa en 1,761 euros por litro, y también de la zona euro, donde el promedio es de 1,818 euros.

El diésel, por su parte, también se vende en España a un precio inferior al de la media europea, que se encuentra en 1,730 euros, y al de la eurozona, fijado en 1,775 euros.

En este escenario, los analistas estiman que el precio del crudo y de los carburantes no experimentará grandes cambios ni al alza ni a la baja, mientras que los mercados seguirán pendientes del desenlace de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del estrecho de Ormuz.

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