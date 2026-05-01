Las series imprescindibles que no te puedes perder en mayo: de la secuela de ‘Berlín’ a ‘Spider-Noir’ pasando por ‘Ravalear’

Una compilación de escenas de diversas series y películas ilustra la emocionante lista de estrenos que llegarán a las pantallas en mayo.

El mes de mayo ofrece un crisol de propuestas de lo más variadas, entre las que encontramos todo tipo de géneros: desde nuevas adaptaciones de obras clásicas a algunas de las ficciones españolas más esperadas de la temporada, entre ellas, la continuación del ‘spin-off’ de La casa de papel, Berlín.

Mientras, a nivel internacional, comienzan a hacerse cábalas sobre qué series estarán presentes en los próximos Premios Emmy y, aunque todavía sea pronto, es un buen momento para ir repasando algunas de las posibles candidatas que se han estrenado, como Los testamentos, Bronca, Half Man o Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

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Entre el material español, todavía es muy pronto para hablar de la temporada de premios, pero la serie de Movistar Plus+, Yo siempre a veces, ha conseguido en Cannes Series el galardón al mejor guion original, escrito por Marta Loza y Marta Bassols.

‘Berlín y la Dama del Armiño’

Avance de la serie 'Berlín Y La Dama Del Armiño' creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (Netflix).

Después de tres años de espera, se estrena la continuación de Berlín, el ‘spin-off’ de La casa de papel centrado en el personaje que encarna Pedro Alonso. En este caso, la acción se traslada de París a Sevilla y gira en torno a un plan que simula el robo de La dama del armiño, la famosa obra de Leonardo Da Vinci.

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Este golpe busca en realidad dejar sin bienes al duque de Málaga (José Luis García Pérez) y a su esposa (Marta Nieto), quienes no podrán denunciar el delito por la situación de chantaje en la que se ven envueltos. La trama incorporará alianzas renovadas y nuevas tensiones en la banda, con la novedad de la participación de Inma Cuesta como Candela, una sevillana que suma un interés emocional para Berlín. El elenco principal incluye a Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez.

Estreno en Netflix el 15 de mayo.

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‘El señor de las moscas’

Una imagen de la nueva adaptación de 'El señor de las moscas', que podrá verse en Movistar Plus+.

Con el sello de la prestigiosa BBC se estrena esta miniserie de cuatro episodios basada en la novela de William Golding, adaptada por Jack Thorne, conocido por su trabajo en Adolescencia. Esta es la primera vez que la obra se lleva a la televisión, tras dos versiones cinematográficas previas. La miniserie narra la historia de un grupo de niños británicos que, tras un accidente aéreo, quedan aislados en una isla y deben organizar su supervivencia sin la presencia de adultos.

La producción destaca por estructurar cada episodio desde la perspectiva de uno de los protagonistas principales: Ralph, Jack, Simon y Piggy. El reparto está compuesto en su mayoría por actores debutantes, lo que suma autenticidad al relato. La narrativa pone énfasis en los conflictos internos y la psicología de los personajes, mostrando cómo la convivencia forzada y la ausencia de reglas conducen a la desintegración del orden y a situaciones extremas marcadas por la presión y el miedo.

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La versión de Thorne se diferencia de las anteriores adaptaciones al centrarse en la subjetividad y en el desarrollo psicológico de los personajes. El enfrentamiento entre quienes buscan mantener el orden y quienes ceden a los impulsos más primarios se presenta como el eje de la trama, acentuando la sensación de amenaza constante.

Estreno en Movistar Plus+ el 7 de mayo.

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‘Ravalear’

Imágenes de 'Ravalear', la nueva serie de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta. (Lucía Faraig / Warner Bros)

Después de convertirse en la primera producción española en participar en la Berlinale, se estrena esta serie dirigida por Pol Rodríguez junto a Isaki Lacuesta, que se inspira en la historia real del restaurante fundado por la familia Rodríguez en 1929, expropiado durante la pandemia y adquirido por un fondo de inversión.

La narrativa se sitúa en el barrio del Raval de Barcelona, reflejando la transformación urbana causada por la especulación inmobiliaria y la presión de inversores, fenómeno que se manifiesta en que la mitad de las operaciones de compraventa de viviendas en la última década se efectuaron sin hipoteca.

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La ficción utiliza como eje el restaurante ficticio Can Mosques, inspirado en el histórico Can Lluís, para ilustrar la experiencia de cuatro generaciones de la familia Rodríguez ante los cambios sociales y económicos del barrio.

Ravalear se aleja de la estructura típica de crónica familiar, optando por el formato de thriller y contando con actores como Enric Auquer y María Rodríguez Soto. La serie incorpora sucesos históricos y personales, incluyendo episodios de violencia policial, como el asalto que terminó con la vida del bisabuelo de Pol Rodríguez en 1946. El relato enfatiza la convivencia de distintas clases y culturas en el Raval, y denuncia tanto la especulación como la construcción del miedo a la ocupación.

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Estreno en HBO Max el 22 de mayo.

‘The Lady’

Mia McKenna-Bruce y Natalie Dormer en 'The Lady', de los creadores de 'The Crown'

La serie The Lady recupera el caso de Jane Andrews, quien fuera asistente personal de la duquesa de York, Sarah Ferguson, y que años después fue condenada por el asesinato de su pareja, Thomas Cressman. La producción, basada en hechos reales y dividida en cuatro episodios, alterna entre la historia personal de Andrews y la investigación policial que siguió a la muerte de Cressman.

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Mia McKenna-Bruce interpreta a la protagonista, mostrando su llegada desde Grimsby y su empleo en Buckingham Palace, tras superar una entrevista difícil. La serie enfatiza la reconstrucción del hallazgo violento del cadáver de Cressman, hecho central para el desarrollo de la trama.

La narrativa muestra la trayectoria de Andrews desde su infancia, pasando por sus aspiraciones en la moda, hasta su llegada al entorno real británico. La serie detalla su vínculo con Ferguson (Natalie Dormer), que evoluciona desde una relación laboral a una amistad desigual, y termina con el despido de Andrews en 1997. Tras dejar su empleo, la vida de Andrews se deteriora, marcada por relaciones sentimentales problemáticas y episodios de acoso a exparejas. Se retratan también crisis emocionales y un intento de suicidio en su juventud. De los creadores de The Crown.

Estreno en Movistar Plus+ el 14 de mayo.

‘The Boroughs: Jubilación rebelde’

Alfre Woodard y Alfred Molina y Denis O'Hare en 'The Boroughs'. (Netflix)

Producida por los hermanos Duffer, reconocidos por Stranger Things, la historia se sitúa en una comunidad de jubilados en el desierto de Nuevo México, donde un grupo de residentes se enfrenta una amenaza extraterrestre, rompiendo la calma aparente del lugar. El protagonista, Sam Cooper, interpretado por Alfred Molina, llega al complejo tras la muerte de su esposa y pronto descubre que la tranquilidad prometida esconde peligros inesperados. Junto a otros residentes, tendrá que enfrentarse a una presencia hostil y desvelar los secretos del entorno antes de que sea demasiado tarde.

El reparto incluye a Geena Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Denis O’Hare y Clarke Peters. La trama destaca por alejarse de los personajes adolescentes típicos del género, enfocándose en adultos mayores, lo que introduce un contraste generacional. El guion explora el aislamiento y la búsqueda de sentido en la jubilación, utilizando elementos de suspense y ciencia ficción.

Estreno en Netflix el 21 de mayo.

‘Se tiene que morir mucha gente’

Imagen de 'Se tiene que morir mucha gente'

También acaba de pasar por el Festival Cannes Series y aborda la vida de tres amigas, Bárbara, Maca y Elena, que se conocieron en la escuela y, dos décadas después, atraviesan crisis personales distintas: una depende de las benzodiacepinas, otra busca ser actriz trabajando como camarera y la tercera está embarazada y casada con un empresario mayor.

Una sitcom de capítulos de media hora creada por Victoria Martín protagonizada por Macarena García, Anna Castillo y Laura Weissmahr. En Movistar Plus+ a partir del 21 de mayo.

‘Spider-Noir’

Nicolas Cage en 'Spider-Noir', serie de Prime Video que podrá verse en color o en blanco y negro

La serie Spider-Noir, protagonizada por Nicolas Cage, representa una apuesta distinta dentro del universo Spider-Man al ofrecer una doble modalidad de visionado: en blanco y negro o en color.

Esta ficción, ambientada en los años treinta, se centra en Ben Reilly, un detective marcado por un pasado heroico, que debe enfrentarse a su historia personal en una ciudad dominada por el crimen. Brendan Gleeson interpreta al antagonista, un jefe criminal inspirado en Silvermane.

Tráiler de la serie 'Spider-Noir' de Prime Video, creada por Oren Uziel y protagonizada por Nicolas Cage

La ambientación y el diseño artístico remiten al cine negro clásico y a los cómics originales, priorizando una atmósfera monocromática. El guion se articula en torno a un tono coral y dramático, resaltando el conflicto interno del protagonista.

El elenco incluye a Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola y Jack Huston, junto a invitados como Lukas Haas. La serie se presenta así como una propuesta independiente, con estética y narrativa propias, desligada de los argumentos previos de Sony y del universo animado. En Prime Video a partir del 27 de mayo.