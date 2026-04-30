VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

VanDyck Silveira, director de Estrategia Global de la UCAM (UCAM)

Dos décadas y media han hecho falta para cerrar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Su puesta en marcha, prevista para principios de mayo, levanta dudas y temores entre algunos ciudadanos y productores. A la incertidumbre de si realmente los productos y servicios europeos lograrán penetrar en los mercados de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se suma el miedo de ciertos sectores, como el agroalimentario, por competir con importaciones de alimentos con precios más reducidos.

El Dr. VanDyck Silveira, director de Estrategia Global de la UCAM y profesor de estrategia y economía nos aporta su visión sobre el acuerdo sellado entre ambos bloques. De origen brasileño y con amplia experiencia en el ámbito empresarial y de la banca, Silveira destaca la gran oportunidad que supone este tratado para Europa, en un contexto geopolítico que aleja a los grandes polos, Estados Unidos y China, de los intereses de la Unión Europea.

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Además, para los productos españoles el acuerdo puede suponer la apertura de nuevos mercados, donde introducir productos con alto valor añadido como el vino y el aceite de oliva. A nivel estatal, España debe cumplir con un rol clave: ser la puerta de entrada a Europa de los productos latinoamericanos.

Imagen de archivo de los logotipos de la Unión Europea y Mercosur (Europa Press)

Pregunta: ¿A quién beneficia el acuerdo, a la UE o a Mercosur?

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Respuesta: Los dos se benefician por razones distintas. En el agregado no hay perdedores, pero dentro de cada estructura hay gente que se beneficia mucho y gente que tendrá problemas si no comprende las ventajas comparativas. Por ejemplo, en el sector agroalimentario, Mercosur tiene superioridad productiva comparado con Europa, pero esta tiene comida de alta calidad, la famosa Denominación de Origen.

P.: ¿Qué papel ha jugado la política interna de países como Francia o Alemania en el bloqueo o impulso del acuerdo?

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R.: Hay mucho interés por parte de los países más fuertes. Alemania, Francia, Italia y España están de acuerdo con el tratado. En Bruselas, a puerta cerrada, hay mucha conversación y no veo que Polonia o Irlanda, que son economías más pequeñas con miedo por el vacuno y el trigo, vayan a conseguir descarrilar el proyecto. Además, en este momento Europa está apretada entre la espada y la pared. A un lado tiene la amenaza china de entrar en el mercado y ocupar todo y, por el otro, la incertidumbre de la relación con Estados Unidos.

P.: ¿Crees que este acuerdo se da para reducir la dependencia de la Unión con de estos dos países?

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R.: Hay una dependencia muy grande, pero es temporal. En ausencia de un Estados Unidos líder, liberal, que abraza el comercio, la integración global, la interdependencia, en ausencia de quien ha dictado las normas globales en los últimos 85 años, no sabemos lo que va a pasar. Por eso, la alternativa es la expansión y Mercosur es una gran oportunidad para la UE. Trump abrió una caja de Pandora que demanda diversificación y la más objetiva es Mercosur, la India y Australia.

P.: Se habla mucho de la normativa europea ambiental y las exigencias para sus productores internos. ¿Crees que la Comisión Europea ha cedido demasiado en materia ambiental para cerrar el acuerdo?

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R.: Esta cuestión lleva mucha ideología detrás y muchas falsas verdades, prejuicios. No podemos valorar una situación por la foto, tenemos que ver la película, que tiene mucho más para entender el entorno. El medio ambiente está en el acuerdo y es posible auditar si los países y empresas están cumpliendo, pero hay miedo a perder por parte muchos gatos gordos de América Latina y Europa.

La Unión Europea ha iniciado este viernes el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas. (Fuente: Comisión Europea)

P.: En cuanto a las exportaciones, ¿qué sectores europeos son los que tienen una mayor oportunidad?

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R.: Veo que productores de maquinaria de alta precisión, como los textiles y telares de Italia pueden exportar a Argentina. Lo mismo con los coches, van a mejorar la calidad en Mercosur sin tener que montarlos en Brasil. También es una oportunidad para mejorar las líneas aéreas, si entran las aerolíneas europeas van a ser un éxito. Productos de alta gama, como bolsos o trajes, van a entrar con mejores precios por la bajada de aranceles y coches. No va a ser el Seat León, pero sí el Cupra, el BMW, el coche de alta gama que entre a Latinoamérica.

P.: Una vez aprobado el acuerdo, ¿qué margen tienen los gobiernos nacionales para bloquear o modificar el acuerdo?

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R.: Tienen poder, pero creo que hay una relación concreta entre todos los países y es que esto es importante para Europa. No creo que pongan pegas. Fueron más de 20 años de negociaciones, dudo que haga falta debatir más esto, porque se ha debatido hasta la muerte. Además, en este momento hay una urgencia en ser extremadamente pragmático, porque los dos polos más grandes del mundo, China y Estados Unidos, no son los grandes amigos de Europa.

P.: Centrándonos en España, ¿crees que está preparada para competir con productos agroalimentarios del Mercosur?

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R.: No tengo dudas. La calidad de los productos españoles es altísima. Por ejemplo, en Murcia han comprendido que es necesario ‘gourmetizar’ y enfocarse en la calidad, porque en cantidad Mercosur te puede destrozar, pero en la calidad es donde hay un añadido de valor de verdad. ¿Cuántos sitios en el mundo pueden producir un queso manchego? Solo España. Exactamente eso es el valor añadido.

P.: ¿Qué comunidades autónomas pueden verse más afectadas o beneficiadas por este acuerdo?

R.: Cataluña va a ser una de las grandes beneficiadas porque tiene mucha producción industrial, que tiene mucho espacio en el acuerdo. También Galicia, por la exportación de pescados, crustáceos, mariscos y la calidad de la comida del mar que hay. Madrid, por la parte de la banca, los servicios, o el País Vasco por la producción de acero y armas. España tiene una de las mejores condiciones para salir bien parada del acuerdo.

Foto de archivo de los representantes de la UE y Mercosur durante la firma del acuerdo de libre comercio, en Asunción, Paraguay, a 17 de enero de 2026. (REUTERS/Cesar Olmedo)

P.: También se hablaba de lo beneficiosos que puede ser para sectores como el vino o el aceite de oliva. ¿Crees que esto es real o a la hora de la verdad introducirse en estos mercados es más complicado?

R.: En todos los países latinoamericanos hay mucha demanda de aceite de oliva, especialmente el español. En Brasil, con la preocupación de la salud, el consumo de aceite de oliva aumentó y la gente tiene el aceite de oliva español como referencia. El vino español también tiene mucho espacio, porque es muy desconocido en América Latina. Con la calidad y el precio que tiene va a ser una revolución de consumo.

P.: ¿El acuerdo abrirá oportunidades para las pymes españolas que quieran internacionalizarse o solo a las grandes empresas?

R.: Las pymes son las que más se benefician, porque las grandes empresas ya están allí, Fiar, Mapfre, Santander. Las pymes, especialmente las especializadas y enfocadas en productos de alta calidad, van a salir beneficiadas. Además, muchas empresas de Europa y España van a hacer proyectos de compraventa y uniones con empresas de América Latina.

P.: ¿España puede actuar como puente estratégico entre la UE y el Mercosur o ese rol está sobreestimado?

R.: España es el punto principal de entrada de Mercosur a Europa. Es el puente, el aeropuerto y el puerto. Va a ser el embajador de esta unión comercial.

P.: ¿Qué errores no debería cometer España para aprovechar este acuerdo?

Tiene que mantener la relación, independientemente del Gobierno que entre o salga. Tiene que ser algo que no tenga marcas. Lo peor que puede pasar es meter la pata por intentar crear una marca propia. Esto no es una labor de Pedro Sánchez. Ha sido una labor de 20 años de presidentes y parlamentos. Transformar eso en una marca personal puede ser el un error muy grande.