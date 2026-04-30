El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

Christine Lagarde, presidenta del BCE.

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos de interés, en un contexto marcado por la incertidumbre económica global y el encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo. El guardián ha optado por la prudencia en un momento en el que los riesgos inflacionarios vuelven a intensificarse.

En concreto, la tasa de depósito se mantiene en el 2%, la de las operaciones principales de refinanciación en el 2,15% y la facilidad marginal de préstamo en el 2,40%. La decisión se alinea con las expectativas del mercado, que ya anticipaban una pausa en la política monetaria.

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La actual estrategia del BCE de no mover ficha podría cambiar en junio, cuando, según anticipan los analistas, el organismo dispondrá de datos más sólidos para subir los tipos de interés. Vaticinan dos remontadas de tipos hasta fin de año.

Desde el BCE subrayan que la escalada del conflicto ha provocado un “acusado incremento” de los precios energéticos, lo que está impulsando la inflación y deteriorando el clima económico. El organismo advierte que el impacto final dependerá tanto de la duración de la crisis como de la intensidad del shock energético.

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La energía vuelve a tensionar los precios

“La guerra ha alterado significativamente las perspectivas”, señala el comunicado oficial emitido por el BCE, en el que se apunta que cuanto más se prolongue la situación, mayores serán los efectos sobre la inflación general y la actividad económica. Este escenario reaviva el fantasma de la estanflación, una combinación de bajo crecimiento y alta inflación.

Pese a ello, el Consejo de Gobierno del BCE considera que la eurozona parte de una posición relativamente sólida. La inflación se encontraba cerca del objetivo del 2% antes del repunte reciente, y la economía ha mostrado cierta resiliencia en los últimos trimestres, aunque con signos de desaceleración.

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Sin embargo, los últimos datos reflejan una realidad más compleja: la inflación alcanzó el 3% en abril, mientras que el crecimiento económico apenas llegó al 0,1% en el primer trimestre. Este débil avance refuerza las dudas sobre la fortaleza de la recuperación.

Cautela ante la incertidumbre

El BCE ya había detenido en junio de 2025 su ciclo de flexibilización monetaria, y ahora opta por mantenerse a la espera ante un entorno cada vez más volátil. La institución insiste en que dispone de herramientas suficientes para actuar si fuera necesario, pero evita movimientos precipitados.

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La estrategia del eurobanco coincide con la adoptada por otros grandes bancos centrales, que también han optado por la cautela ante la incertidumbre global. La coordinación implícita refleja la magnitud de los riesgos que enfrenta la economía internacional.

En este sentido, el Banco de Inglaterra ha decidido mantener su tipo de referencia en el 3,75%, mientras que la Reserva Federal ha dejado el precio del dinero en un rango de entre el 3,50% y el 3,75%. Por su parte, el Banco de Japón mantiene su tasa en torno al 0,75%.

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El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

Movimientos al ritmo del conflicto

Este escenario confirma que las principales autoridades monetarias del mundo comparten diagnóstico: la inflación sigue siendo una amenaza latente, especialmente cuando factores geopolíticos como el conflicto en Oriente Próximo alteran los mercados energéticos.

A corto plazo, el BCE seguirá vigilando de cerca la evolución de los precios y el impacto en la economía real. La clave estará en determinar si el actual repunte inflacionario es transitorio o si, por el contrario, se consolida y obliga a retomar medidas más restrictivas.

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Mientras tanto, empresas y consumidores deberán adaptarse a un entorno de elevada incertidumbre, en el que el coste de la energía y la evolución de los tipos de interés seguirán marcando el pulso económico en los próximos meses.