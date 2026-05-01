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Final explicado de ‘El Homenaje’, la serie póstuma de Eusebio Poncela: ¿Quién es en realidad Saúl Morvan? ¿Qué ocurrió durante la explosión?

La serie, con un reparto coral estrenada en Skyshowtime, cuenta con un desenlace que deja alguna que otra pregunta

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Reparto de 'El Homenaje' (SkyShowtime)
Reparto de 'El Homenaje' (SkyShowtime)

Los mejores thrillers son los que dejan más preguntas que respuestas, y en el caso de El homenaje no se puede decir lo contrario. La nueva serie española, coprotagonizada por Eusebio Poncela en su obra póstuma, aterrizó en SkyShowtime con sus primeros cuatro capítulos el pasado 23 de abril y los últimos cuatro este jueves 30.

La premisa sigue a la enigmática figura de Adolfo Novak (Poncela), patriarca de una de las familias más poderosas del país. Con motivo de la celebración de su 80 cumpleaños, reúne a sus tres hijos y a sus allegados en una fiesta. En realidad, la celebración no es más que una excusa para hacer que todos los secretos, verdades y mentiras de esta familia salten por los aires -de manera literal y figurada- con todos los protagonistas en la misma habitación. A partir de ahí, la policía y el investigador privado Víctor Salazar (Enrique Arce) se ven obligados a reconstruir lo ocurrido, echando la vista atrás para descubrir que, en esta familia, el poder mata.

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El trabajo póstumo de Poncela, que falleció el verano pasado a los 79 años, justo al finalizar el rodaje, se completa con algunos de los nombres más potentes de la industria audiovisual patria como Elsa Pataky, Ángela Molina, Luis Tosar, Juana Acosta, Enrique Arce, Luisa Mayol, Miriam Giovanelli o el propio Poncela.

Entrevista con Luisa Mayol, Elsa Pataky y Miriam Giovanelli, protagonistas de 'El homenaje'

Así, la serie explora las aristas de una familia marcada por el poder y la ambición y donde lo que está en juego va mucho más allá del dinero. En palabras de Pataky, los ocho capítulos de la ficción retratan “una lucha de poder, pero en muchos sentidos”. Sin embargo, lo que parece una trama clásica de secretos y conflictos por resolver termina convirtiéndose en una enredadera de cuestiones de las que no sabe muy bien salir.

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[¡Leer bajo tu responsabilidad! A partir de aquí hay spoilers de la serie]

Si eres uno de esos que ya ha visto el final, seguramente tengas algunas preguntas. En los primeros minutos de la serie vemos cómo se desencadena una explosión en el despacho de Adolfo Novak. Allí, además de él, se encuentran sus hijos Stella (Pataky), Greta (Giovanelli) y Lorenzo (Álvaro Rico), además de personas de su confianza como Azarías (Óscar de la Fuente), mano derecha de Novak; la doctora Lorena Scolari (Mayol); el fotógrafo Elías (Raúl Prieto), la secretaria del patriarca, Paula Ortega (Juana Acosta); y el biógrafo que ha escrito sus memorias, Saúl Morvan (Tosar).

Al comienzo del capítulo final, mientras Adolfo Novak encara el discurso de su 80 cumpleaños, se ponen encima de la mesa todos los secretos de esta familia: Stella dejó viva a Laila (Lola Alterio), la hija de Paula; Greta mató a su madre, Norma (Molina), encubriéndolo como un accidente de coche y Lorenzo asesinó a su novia Sofía (Alessandra Sironi) ahogándola, siendo enterrada en el jardín con ayuda de Norma y la doctora Scolari. Posteriormente, descubrimos que Paula fue quien rompió la tubería de gas en el despacho de Novak.

La realidad sobre Saúl Morvan, el misterioso biógrafo

Vuelta al presente, donde el inspector Salazar está intentando resolver el caso, este observa en la habitación del hospital cómo Paula se recupera del coma provocado por la explosión. Allí se reencuentra con su hija Laila, a quien le cuenta que Stella la dejó libre si no decía que había encontrado el cuerpo de Sofía en el jardín familiar. A cambio, debía ingresar en un centro de rehabilitación con un nombre falso.

Luis Tosar y Enrique Arce en 'El homenaje' (SkyShowtime)
Luis Tosar y Enrique Arce en 'El homenaje' (SkyShowtime)

A mitad del desenlace, se van desvelando las incógnitas sobre quién es en realidad Saúl Morvan, el misterioso biógrafo y máximo confidente de Novak. Cuando Salazar sale de la habitación del hospital donde se encuentran Paula y Laila, pregunta a una de las enfermeras por Morvan, quien ha estado durante los ocho episodios narrándole al detective todos los entresijos de esta familia. Pero esta, para confusión suya y del espectador, afirma que él siempre ha estado solo. Antes de marcharse, y pese a que el inspector ve por última vez al biógrafo en el ascensor, la enfermera le entrega a Salazar el bastón que, hasta ahora, había estado siempre en las manos de Morvan.

Ante la incertidumbre sobre lo que acaba de ocurrir, retrocedemos a la noche de la fiesta de Adolfo para encontrarlo tirado en el suelo de su despacho con Saúl. “He venido para que cumplas tu parte del trato”, le dice este al patriarca. Es entonces cuando el líder del clan recuerda unas palabras que el médico le dijo cuando Norma estaba a punto de dar a luz a su hija Stella: si intentaba salvar al bebé, habría posibilidades de que su mujer no sobreviviese al parto. Por este motivo, un joven Adolfo (Manu Ríos) debía tomar una decisión.

En medio de la angustia, aparece precisamente Morvan, pero esta vez como un doctor. “¿Saben lo que dicen de que todo tiene decisión menos la muerte? No es verdad“, comienza diciendo, asegurando que puede salvar a su mujer y a su hija, a diferencia de lo que acababa de afirmar el médico. Adolfo, dispuesto a darle cualquier cantidad de dinero, descubre que lo que este desconocido quiere no tiene que ver con la fortuna, sino con su legado. Morvan, que en vez de una hoz porta una bata blanca, le afirma que, si consigue salvar a su mujer y a su hija, el día que cumpla 80 años todo su legado desaparecerá: Novak ha hecho un trato con la mismísima muerte.

Eusebio Poncela en 'El Homenaje' (SkyShowtime)
Eusebio Poncela en 'El Homenaje' (SkyShowtime)

La siguiente escena supone descubrir quién mató a quién. ¿La respuesta? Todos se mataron entre ellos, con la diferencia de que las únicas que salieron vivas fueron Paula y Stella, quién huyó con un nombre falso. Elías, tras intentar chantajear a Adolfo con que sabe que Laila está viva para que saque a Greta del psiquiátrico, es asesinado por Azarías, que le rompe el cuello. A continuación, Greta mata a Lorena Scolari golpeándole la cabeza con una figura de cerámica como venganza por haberla estado medicándola. Lleno de rabia, Lorenzo mata a Greta con un cuchillo. Con el permiso de Adolfo, Azarías ahoga a Lorenzo, y este con el mismo cuchillo termina matándole. Adolfo finalmente muere y Paula arroja un mechero volando por los aires de la habitación.

La serie finaliza con Stella en Australia con su familia —y el cameo estelar de su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos en la vida real, Tristan y Sasha—, mientras Morvan mira de lejos y suena el tema de salsa La Muerte, de El Gran Combo de Puerto Rico.

Así, El homenaje cierra su historia recordando que ningún secreto permanece enterrado para siempre. Como bien se encarga de repetir Adolfo Novak durante varias ocasiones a lo largo de la serie: “El poder no se hereda, se protege”.

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