Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo (EFE/ Daniel González)

La tarde de este 30 de abril ha dejado una escena poco habitual en el desarrollo del juicio del ‘caso mascarillas’ en el Tribunal Supremo: uno de los acusados respondiendo en directo, desde el propio banquillo, a un ministro del Gobierno a través de redes sociales. A las 16:42 horas, en plena declaración de Koldo García, el empresario Víctor de Aldama publicó en X un mensaje dirigido a Óscar Puente: “El que da ASCO eres tú. Que tienes 53 fallecidos a tus espaldas en Adamuz, te da igual y no te marchas”.

Aldama no estaba siguiendo el juicio desde fuera ni reaccionando horas después: estaba sentado en la sala mientras se desarrollaba el interrogatorio. Ese cruce digital, prácticamente simultáneo al avance de la vista, añade una capa más de tensión a un proceso ya cargado de implicaciones políticas.

PUBLICIDAD

Un cruce que viene de antes

El origen del choque está en otro mensaje, previo, del propio Puente. El ministro había cargado con dureza contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por difundir el contenido de la declaración de Aldama ante el Supremo. “Qué asco da este ser. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia”, escribió, en referencia directa a Feijóo.

Ese mensaje no surgía en el vacío. Horas antes, el dirigente popular había señalado que “por primera vez se señala en el Supremo a un presidente como el uno de una organización criminal”, apoyándose en lo declarado por Aldama durante su comparecencia judicial.

PUBLICIDAD

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso (Europa Press)

Y es que el empresario, en su intervención del miércoles, fue especialmente contundente. Situó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como supuesto “número uno” de la trama investigada. También relató un encuentro con él en un acto de precampaña del PSOE en el que participaba Pepu Hernández, y aseguró que Koldo García le transmitió que el presidente conocía sus actividades, en referencia al presunto cobro de comisiones.

En esa misma línea, Aldama añadió otro episodio: explicó que retiró una oferta por un edificio de la SEPI tras recibir el aviso de que Begoña Gómez estaba interesada en ese inmueble para el Africa Center del Instituto de Empresa, que dirigía entonces.

PUBLICIDAD

El foco también sobre el tribunal

El tono de Puente no se quedó en la crítica política. El ministro fue un paso más allá y puso en cuestión el papel del tribunal. En otro mensaje en X, acompañado de un vídeo de la declaración de Aldama, lanzó una pregunta con carga irónica: “¿A este testigo ningún miembro del Tribunal le ha pedido que se ciña a la cuestión? ¿Le ha pedido decoro en sus expresiones?”.

La comparación que introdujo después añadía más contexto político. Mencionó las declaraciones de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en el juicio del ‘caso Kitchen’, donde el tribunal rechazó preguntas que pudieran resultar incriminatorias al tratarse de testigos y no de investigados.

PUBLICIDAD

El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha concluido su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo manifestando su "arrepentimiento claro y evidente", ha expuesto su intención de colaborar "en todo momento" con la Justicia y ha señalado que en el Ministerio de Transportes había más como él: "Había otras personas que hacían lo mismo que yo en el tema de obra pública". (Tribunal Supremo)

Sin embargo, la situación procesal de Aldama es distinta: no comparece como testigo, sino como acusado. De hecho, durante su declaración se autoinculpó de los delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción y expresó su intención de colaborar con la Justicia, aportando información sobre hechos que, según su relato, podrían implicar a otras personas.

El interrogatorio estuvo dirigido por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en una sesión que, más allá de lo estrictamente judicial, ha evidenciado cómo el desarrollo del juicio convive en tiempo real con la batalla política y mediática.

PUBLICIDAD