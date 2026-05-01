Qué supermercados abren en el puente de mayo 2026: los horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl o Aldi

Las claves para ir al supermercado este puente de mayo. (REUTERS/Annegret Hilse)

El puente de mayo supone uno de los periodos festivos más destacados en el calendario español. Este año, el 1 de mayo coincide en viernes, permitiendo disfrutar de tres días consecutivos de descanso. La fecha conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y al día siguiente es festivo en la Comunidad de Madrid.

Durante este puente, el ritmo cotidiano cambia y la mayoría de la población aprovecha para desconectar, hacer escapadas o simplemente descansar en casa. Para muchos, se trata del primer festivo de alcance nacional desde Semana Santa, lo que incrementa la afluencia en carreteras, destinos turísticos y, por supuesto, en supermercados. En algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, el descanso se alarga un día más, ya que el 2 de mayo es también festivo autonómico en conmemoración del levantamiento popular de 1808.

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En estos días, la planificación es clave: los horarios de apertura de supermercados varían según la cadena y la ubicación, y no todos los establecimientos mantienen su rutina habitual. Algunas tiendas cierran por completo el 1 de mayo, mientras que otras adaptan su horario o abren solo por la mañana. Consultar los horarios específicos es fundamental para evitar contratiempos y garantizar una despensa completa durante el puente.

Horarios de supermercados en toda España

Mercadona : El 1 de mayo, todas las tiendas Mercadona permanecen cerradas en todo el territorio nacional. Suelen abrir con normalidad el sábado, excepto en comunidades con festivo adicional.

Carrefour: Los hipermercados Carrefour cierran el 1 de mayo en toda España, aunque algunos supermercados pequeños y tiendas 24 horas podrían abrir en grandes ciudades. El horario se debe consultar según el tipo de establecimiento.

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Día: e l 1 de mayo, la mayoría de tiendas Dia cierran, pero algunas franquicias pequeñas pueden abrir por la mañana , generalmente hasta las 15.00. Conviene consultar directamente en la tienda o en la web según el barrio o la ciudad.

Lidl : Lidl cierra sus establecimientos el 1 de mayo en toda España. El sábado, la actividad se retoma con su horario habitual .

Aldi : este supermercado también permanece cerrado el 1 de mayo en todo el país. El horario habitual se recupera el sábado , salvo excepciones locales.

Alcampo: Alcampo cierra sus hipermercados el 1 de mayo a nivel nacional. Algunas tiendas más pequeñas pueden abrir en horarios especiales en ciertas ciudades.

Supermercados y horarios en la Comunidad de Madrid

El sábado 2 de mayo es festivo autonómico en la Comunidad de Madrid, en recuerdo del levantamiento popular contra el ejército francés en 1808. Esta jornada festiva implica cambios adicionales en los horarios de los supermercados respecto al resto del país.

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Mercadona : El 2 de mayo, todas las tiendas Mercadona en Madrid permanecen cerradas . En el resto de España, la apertura es la habitual de los sábados.

Carrefour: En Madrid, Carrefour abre el 2 de mayo, tanto en hipermercados como en supermercados, adaptando en algunos casos el horario a la normativa municipal o a la demanda local.

Los horarios de los supermercados también cambian por el día 2 de mayo en Madrid.(Reuters)

Día: Las tiendas Dia pueden abrir en horario reducido, normalmente solo por la mañana. Al tratarse de franquicias, se recomienda comprobar el horario concreto de cada establecimiento.

Lidl : En la Comunidad de Madrid, Lidl opta por abrir solo en horario de mañana el 2 de mayo, aproximadamente de 9.00 a 15.00, aunque hay locales que permanecen cerrados . El horario completo depende de la tienda.

Aldi : En Madrid, Aldi abrirá de 10:00 a 21:00 horas, retrasando una hora su apertura habitual.

Alcampo: La mayoría de los hipermercados Alcampo abren el 2 de mayo en Madrid pese a la festividad, pero es habitual que adapten su horario y prioricen la apertura en grandes superficies y zonas comerciales.

Como norma general, tanto en Madrid como en el resto del país durante estos días festivos, es aconsejable confirmar el horario específico del supermercado de barrio a través de la web oficial, la app o consultando a los propios empleados. De este modo, se evitan sorpresas y resulta más sencillo organizar la compra durante el puente de mayo.