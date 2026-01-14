‘Ravalear’, de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, hace historia al convertirse en la primera serie española en competir en el Festival de Cine de Berlín

Imágenes de 'Ravalear'. (Warner Bros)

La serie española Ravalear ha conseguido un hito inédito para el sector audiovisual: será la primera producción de España en formar parte de la sección oficial Berlinale Special Series del Festival Internacional de Cine de Berlín. El evento, que se celebrará entre el 12 y el 22 de febrero de 2026, acogerá el estreno mundial de la serie antes de su llegada a HBO Max en España.

Hasta ahora, las series españolas solo habían tenido presencia en el mercado paralelo del certamen, en una sección, tal y como explican desde HBO, “dedicada al cine seriado y a la televisión cinematográfica” que busca reflejar “la vitalidad y la importancia de los formatos episódicos en la cultura visual contemporánea”.

En este contexto llegará la serie creada y dirigida por Pol Rodríguez, quien ha construido un relato inspirado en su propia historia familiar y centrado en la resistencia de Can Mosques, un restaurante centenario del barrio del Raval en Barcelona. El local se ve amenazado por el desahucio tras ser adquirido por un fondo de inversión, lo que pone en jaque a toda una familia y su entorno.

Imágenes de 'Ravalear', la nueva serie de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta. (Lucía Faraig / Warner Bros)

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los vecinos del barrio?

La trama se adentra en la transformación del barrio y en la lucha colectiva de los vecinos para evitar la desaparición de uno de sus símbolos. “Para salvar Can Mosques, tendrán que cruzar límites que jamás creyeron posibles y descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer”, explican desde la plataforma.

En los primeros dos episodios, Isaki Lacuesta (socio de Pol Rodríguez en la laureada Segundo Premio). El cineasta ya había estado antes en Berlín, concretamente en 2022, cuando entr´ño en la sección oficial con su película Un año, Una noche, la cual acabaría ganando un Goya al Mejor guion adaptado.

El reparto, de carácter coral, está encabezado por Enric Auquer Sardà, María Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Noa Guillén, Alba Guilera, Mohamed Ben Moula y Noor-Ul-Huda, junto a la colaboración especial de Marc Martínez. El rodaje se realizó principalmente en catalán, con diálogos en castellano, árabe, urdu e inglés, y localizaciones que muestran la diversidad del Raval barcelonés.

Dónde se podrá ver ‘Ravalear’

En el ámbito creativo, la narrativa de la serie se apoya en un equipo de guionistas reconocidos, como Isa Campo, Edu Sola, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danés, Daniel González y Maialen Vélez. El prestigioso documentalista Justin Webster, por otro lado, también aportó su experiencia en el desarrollo argumental, dotando a la serie de una autenticidad propia del género documental. “Era una oportunidad de hablar sobre especulación inmobiliaria y el barrio del Raval y su espíritu de lucha”, explicaba el propio Pol Rodríguez en una entrevista con El Periódico.

La producción, liderada por Arcadia, Eter y Supernova, cuenta con la coproducción de 3Cat y UMEDIA (Bélgica), así como la colaboración de Filmax y el respaldo de diversas instituciones europeas y catalanas. Sandra Tapia, de Arcadia, asumió la producción ejecutiva. Tras su estreno mundial en Berlín, Ravalear llegará en exclusiva a HBO Max en España en 2026 y, posteriormente, a la pantalla de 3Cat.