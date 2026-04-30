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Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Los tres tenistas son de la capital española y han protagonizado un ascenso estelar en los últimos meses

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El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

El Mutua Madrid Open ha demostrado que las nuevas generaciones de tenistas vienen pisando fuerte. En especial aquellos oriundos de la capital, son los que han firmado una actuación más reseñable, haciendo especial hincapié en Rafa Jódar. A él se han unido también Dani Mérida y Martín Landaluce para formar ese nuevo grupo de jóvenes tenistas nacidos en Madrid que ya apuntan alto en el circuito. En la capital española cogieron por primera vez una raqueta y comenzaron su andanza en dicho deporte. Y es mucho menos habitual que los tres sean ya top100 del ranking cuando llevan escasos meses compitiendo como profesionales.

Jódar apuntaba maneras desde mucho antes de que aterrizara en la ATP y protagonizara una incursión estelar. Su nombre, al menos en territorio nacional, comenzó a sonar por los cuatro costados de la península, y de las fronteras españolas para fuera. Con tan solo 17 años se proclamó campeón del US Open Junior. Nadie fue capaz de doblegar al madrileño en la Gran Manzana. Firmó una competición impecable, imponiéndose a Budkov Kjaer, cabeza de serie y ganador de Wimbledon de ese año.

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El verdadero salto a la élite llegó en 2026, cuando consiguió su primer título en el ATP 250 de Marrakech. Con esta victoria, Jódar se convirtió en el sexto español en lograr un título ATP antes de cumplir los 20 años. Además, ese mismo año alcanzó la tercera ronda en el Masters 1000 de Miami y debutó en un Grand Slam durante el Abierto de Australia, dos logros que evidencian su rápida adaptación al nivel más alto del tenis internacional. Tras ello, consiguió llegar hasta las semifinales del Conde de Godó para después aterrizar en Madrid y protagonizar un torneo astronómico. Llegó hasta cuartos de final donde le eliminó Jannik Sinner, el número uno del mundo.

El tenista español Dani Mérida (Europa Press)
El tenista español Dani Mérida (Europa Press)

Dani Mérida y Martín Landaluce

Dani Mérida es el otro madrileño que ha protagonizado un Mutua Madrid Open digno de mención. En la capital estrenó top100, y consiguió llegar hasta tercera ronda, tras superar antes la fase previa del torneo. Allí cayó ante Tsitsipas. Sin embargo, el ascenso de Mérida comenzó antes concretamente en el ATP de Bucarest. Aterrizó en Rumania con obligación de superar la fase previa para después brillar ronda a ronda hasta la final, donde cayó con honores ante el argentino Navone.

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En Barcelona, no tuvo tanta fortuna, tras no ser capaz de pasar de la fase previa. Claudicó ante el estadounidense Quinn, quien no le dio opciones de réplica. Tras el traspié en la ciudad condal, Mérida aterrizó en la capital española, dispuesto a mostrar su mejor versión. Y lo hizo. Superó con éxito la fase previa para plantarse en primera ronda, donde acabó Trungelliti en un partido marcado por polémica. Hasta tercera ronda consiguió avanzar donde se despidió tras perder ante Tsitsipas.

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El ascenso de Martín Landaluce no dista mucho del de sus compañeros. Para él fue Miami el punto de inflexión. Firmó uno de los mejores torneos de su carrera hasta la fecha, sino el mejor. Fue el único superviviente español que consiguió alcanzar los cuartos de final tras superar a Giron, Darderi, Khachanov y Korda. Fue ante Lehecka donde dijo adiós al torneo, mientras su nombre se disparaba en el ranking. Ni en Barcelona ni en Madrid tuvo demasiada fortuna, aunque apunta a ser uno de los grandes tenistas españoles del momento, al igual que Rafa Jódar y Dani Mérida.

El futuro y ya presente tenis español está asegurado no solo con Carlos Alcaraz, sino también con los tres madrileños, Dani Mérida, Rafa Jódar y Martín Landaluce. La capital es ya cuna de grandes tenistas, donde las nuevas joyas del tenis comenzaron a dar sus primeros pasos.

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