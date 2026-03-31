Las dos producciones españolas seleccionadas en el festival de series de Cannes: una comedia con Macarena García y Anna Castillo y un drama producido por Los Javis

De izquierda a derecha: Macarena García, Anna Castillo y Sofía Otero en 'Se tiene que morir mucha gente'. (Movistar Plus+)

El Festival de CANNESERIES, un prestigioso evento en el que concurren algunas de las mejores series, miniseries y docuseries del año de todo el mundo, ha seleccionado para su novena edición dos series españolas en su Sección Oficial, donde competirán con otras seis producciones por diferentes premios, entre ellos el de Mejor Serie, que ya se quedó en España tras la victoria de Vida perfecta (serie escrita y dirigida por Leticia Dolera) en 2019).

En esta ocasión, las series españolas que concurrirán en el festival serán Se tiene que morir mucha gente, una comedia escrita y dirigida por Victoria Martín en la que adapta su propia novela homónima, y Yo siempre a veces, un drama sobre la maternidad en solitario creado por Marta Bassols y Marta Loza. Ambas producciones han contado con el apoyo de Movistar Plus+, plataforma española que ha celebrado como un “hito” la doble nominación.

Tráiler de 'Se tiene que morir mucha gente'. (Movistar Plus )

‘Se tiene que morir mucha gente’

La adaptación del libro de Victoria Martín, todo un éxito de ventas tras su publicación en 2025, cuenta la historia de tres amigas que llevan más de dos décadas siendo amigas. Sin embargo, lo cierto es que cada una de ellas cuenta con una fuerte crisis personal: Bárbara vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas; Maca, con la que comparte piso, no logra triunfar como actriz y trabaja como camarera; Elena, por su parte, está embarazada después de casarse con un señor de 60 años.

Este panorama será el que explote y desencadene la acción de Se tiene que morir mucha gente, una comedia que cuenta con varias estrellas en su reparto. Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr cuentan con los papeles principales en un elenco donde también destacan nombres como el de Sofía Otero, Alba Galocha u Óscar de la Fuente.

“Es un proyecto que nació hace mucho tiempo, más tarde se convirtió en un libro y ahora, tras años de desarrollo y trabajo, será una serie“, comenta la propia Victoria Martín. Con un estreno programado para mayo de 2026, la serie cuenta con la dirección de la propia escritora, Sandra Romero (directora de series como Los años nuevos y nominada al Goya por Por donde pasa el silencio) y Nacho Pardo, su compañero en Living Producciones.

Imagen de la serie 'Yo siempre a veces'. (Movistar Plus+)

‘Yo siempre a veces’

La ficción creada por Marta Bassols y Marta Loza cuenta la historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona. "Yo siempre a veces es un retrato generacional honesto y realista sobre las dificultades para madurar en la treintena, atravesado por la precariedad y las expectativas. Una comedia dramática sin tapujos, una serie que desmitifica la familia y la pareja perfectas como respuesta a las expectativas de una generación“, dicen desde Movistar Plus+.

Para el reparto, se cuenta con Ana Boga (debutante en televisión) en el papel de Laura, la protagonista de la serie, y con David Menéndez (al que hemos podido ver con papeles secundarios en series como Mira lo que has hecho o Hache o en las películas de As bestas y Creatura) en la piel de Rubén, el padre del niño. Producida en colaboración con Suma Content por Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis), podrá verse en movistar Plus+ a partir del próximo 23 de abril.