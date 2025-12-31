Todo sobre el último capítulo de ‘Stranger Things’, el cierre de la serie de Netflix que es una película de más de dos horas: “Habrá sorpresas en el final”

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

El episodio final de la quinta temporada de Stranger Things llegará por fin a Netflix este fin de año. Tras casi una década en emisión, la serie de los hermanos Duffer se despide con un episodio titulado El lado correcto, que estará disponible en España a partir de las 2 de la madrugada del 1 de enero, coincidiendo con el comienzo del nuevo año y justo después de las Campanadas.

El desenlace pone fin a una espera de tres años y medio desde la conclusión de la cuarta temporada y constituye la última oportunidad para resolver los enigmas pendientes en la historia de Hawkins. La última temporada se ha presentado en tres tandas de episodios: las primeras cuatro entregas fueron estrenadas el 26 de noviembre, a las que le han seguido otras tres en Navidad, con el episodio final reservado para el inicio de 2026. Esta estrategia ha marcado un final por todo lo alto para una serie que también ha llevado su episodio definitivo a cines de Estados Unidos y Canadá.

El episodio final propone una experiencia similar a la de una película, con una duración que oscila entre las dos horas y cinco minutos o los 128 minutos, según lo que garantiza a los aficionados más de dos horas de acción ininterrumpida para despedirse de sus personajes preferidos. Este octavo capítulo, bajo el título El lado correcto, cierra todas las tramas abiertas y se centra, principalmente, en la batalla definitiva por el destino de Hawkins y del Mundo ante la amenaza casi invencible de Vecna.

Las claves narrativas del último episodio

La quinta temporada sitúa la acción en el otoño de 1987, con un Hawkins marcado por las Grietas y sometido a una cuarentena militar impulsada por el gobierno. Según el resumen de Netflix, la trama se apoya en el reto común de todos los protagonistas: dar caza y eliminar a Vecna, aunque el villano ha desaparecido y se ignora tanto su paradero como sus intenciones.

La búsqueda de Once, intensificada por las fuerzas militares, fuerza a la protagonista a regresar a la clandestinidad, todo ello mientras se aproxima el aniversario de la desaparición de Will, un evento que reactiva temores del pasado. El argumento anticipa una “batalla final” y una oscuridad inédita que exigirá la unión de todo el grupo para tratar de vencer una amenaza más letal que ninguna otra a la que han tenido que enfrentarse.

Una imagen de la última temporada de 'Stranger Things' (Netflix)

El desenlace también promete cerrar los asuntos pendientes relacionados con el ‘Mundo del Revés’, la dimensión alternativa que ha sostenido el misterio de la serie desde su inicio. En la primera temporada, los creadores Matt y Ross Duffer redactaron para Netflix un documento de 25 páginas profundizando en la mitología de esa otra realidad. Aunque muchos de sus puntos han sido ya desvelados, el episodio final reserva nuevas explicaciones. Ross Duffer ha afirmado que “hemos postergado un par de las últimas preguntas que se responden en ese documento para revelar algunas cosas importantes en la quinta temporada”, y ha añadido que este material “realmente afectará el tema de la quinta temporada y habrá sorpresas al final”.

Valoración de la temporada y despedida del reparto

Mientras la serie afronta su conclusión, la recepción del público a la temporada final ha sido tibia. Así, el capítulo titulado El puente, solo ha obtenido en IMDb una puntuación de 5,9 sobre 10, situándose como el peor valorado de toda la producción hasta la fecha. Sin embargo, los rumores sobre filtraciones relativas al desenlace han sido escasos, lo que ha contribuido a aumentar la expectación entre los seguidores de la franquicia.

Randy Havens sobre su regreso a Stranger Things y con más protagonismo para el Sr. Clarke (Netflix)

El reparto, que comenzó su andadura en 2016 siendo en su mayoría adolescentes, se despide ahora de sus personajes tras haber protagonizado uno de los mayores fenómenos de la televisión en streaming. Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield) y Priah Ferguson (Erica Sinclair), junto con los actores adultos David Harbour (Jim Hopper), Winona Ryder (Joyce Byers), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley) y Brett Gelman (Murray Bauman), se despiden con este capítulo.