La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) durante sus mítines de apertura de campaña en distintas ciudades andaluzas (Composición Infobae)

La campaña electoral andaluza para el 17 de mayo ha comenzado con los principales candidatos lanzando sus mensajes en distintas ciudades de la comunidad, marcando el inicio de dos semanas de actividad política intensiva.

A partir de las 00:00, se dio comienzo a la tradicional pega de carteles, un acto simbólico que oficializa el arranque de la campaña y que reunió a equipos y simpatizantes en diferentes puntos de Andalucía.

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La búsqueda de votos y la movilización de los diferentes electorados han centrado las primeras horas de unas elecciones en las que el empleo, los servicios públicos y la seguridad ocupan el centro del debate.

Moreno pide mayoría y estabilidad

Durante la apertura de campaña, Juanma Moreno ha comenzado los actos en los Jardines de Murillo, en Sevilla, conminando a los andaluces a realizar “un examen” de su gestión al frente de la Junta. Ha subrayado que, tras siete años y cuatro meses de gobierno, se ha dejado atrás una etapa marcada por deudas con universidades y proveedores, y por situaciones como las “camas en los pasillos” de hospitales.

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El actual presidente y candidato a la reelección por el PP ha defendido que necesita una mayoría legislativa fuerte, remarcando que “cuando las cosas van razonablemente bien, no nos podemos meter en un lío”. Moreno ha advertido así del riesgo de perder la mayoría absoluta, lo que podría abocar a pactos con Vox, y ha subrayado la importancia de garantizar la estabilidad institucional.

Moreno defiende su gestión y apela a la confianza de los andaluces en el acto de apertura de campaña (X)

El presidente popular ha afirmado que mantiene “más ganas de Andalucía que nunca” y que quiere continuar impulsando reformas dirigidas a crear empleo y futuro para la comunidad. Del mismo modo, ha pedido a su electorado “no meterse en líos”, haciendo un llamamiento explícito para que el futuro gobierno andaluz no dependa de otras fuerzas políticas, en alusión a Vox.

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Asimismo, Moreno ha sostenido que el avance logrado bajo su mandato requiere continuidad y ha instado a mantener “seguridad y solidez” durante los próximos cuatro años, además de reivindicar que el PP “se ha ganado a pulso la confianza y el cariño de la ciudadanía de Andalucía”.

Montero apela a la movilización

En el acto de apertura celebrado en Granada, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, se ha dirigido a sus simpatizantes pidiendo “movilización” ante lo que ha calificado de “encrucijada” electoral. Ha advertido en su intervención del peligro de “sociedades que excluyen a una parte por molestar a algunos”, señalando el riesgo que suponen políticas basadas en la llamada “prioridad nacional”.

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La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante el acto público de apertura de campaña (Álex Cámara / Europa Press)

Montero ha insistido en que la sanidad pública, la educación y la dependencia se encuentran “asfixiadas” bajo la gestión del PP, reprochando la política “privatizadora” del actual presidente. Ha asegurado que “la dignidad humana está por encima de cualquier otra cuestión, aunque aquí alguno azuza sentimientos de odio”, precisando que el PSOE es “la única alternativa” a ese escenario.

Montero ha caracterizado la propuesta socialista como garante de los derechos sociales y ha llamado a que el voto progresista defienda servicios públicos esenciales. Ha apelado a la ciudadanía a acudir a las urnas “en la puerta del colegio, en la reunión del club del jubilado, en la fábrica o en el comercio”, y ha establecido una contraposición directa entre el PSOE y los “políticos que son lobos con piel de cordero”, en referencia velada al presidente en funciones.

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Vox y la izquierda alternativa buscan romper el escenario

Por parte de Vox, Manuel Gavira ha iniciado la campaña en Cádiz subrayando que estas elecciones suponen decidir si Andalucía “pone primero la prioridad nacional”. Gavira ha declarado ante los medios que Vox afronta la convocatoria con la intención de “ganarlas” y lograr un cambio en las políticas andaluzas.

Gavira reclama un cambio en Andalucía y critica las políticas de “puertas abiertas” del PP y el PSOE (X / @GaviraVox)

Ha criticado lo que considera “políticas de puertas abiertas” atribuidas al PP y al PSOE, y ha advertido de las consecuencias de “la regularización masiva” en los servicios públicos, la seguridad y los barrios. Gavira ha repetido su apuesta por que “los andaluces sean lo primero” e insiste en que Vox defenderá un gobierno que reduzca “el gasto político” y priorice la inversión social.

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Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, ha inaugurado su campaña en Sevilla manifestando la convicción de que su coalición “dará la sorpresa” el 17 de mayo. Ha recordado que el PP pactó por primera vez con Vox en Andalucía y ejecutó acuerdos referidos a bajadas de impuestos “a las altas rentas y grandes patrimonios”, privatización y permisividad con fondos de inversión.

Maíllo apela a la defensa de los servicios públicos y promete “dar la sorpresa” en las elecciones andaluzas (X / @MailloAntonio)

Maíllo ha reivindicado la centralidad de la defensa de los servicios públicos y la necesidad de una mayor inversión en sanidad, educación y dependencia, afirmando que “el debate no es si hay dinero o no, sino dónde se pone”. Su mensaje incluye la aspiración a representar a la mayoría social frente a “los ultra ricos” y la voluntad de “dar la sorpresa y cambiar el guion de quienes nos lo tienen que escribir”.

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Por su parte, José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha optado por iniciar su campaña en Málaga, tierra del actual presidente, desde donde ha declarado que “el fin de Moreno Bonilla y el PP empieza en Málaga”.

García apuesta por una izquierda “valiente y andalucista” en el mitin de apertura electoral (X / @joseigs_)

García ha definido esta provincia como el “laboratorio” de políticas de vivienda y turismo que “expulsan a los vecinos”, y ha rechazado que las autonómicas sean un “ensayo” de las elecciones generales. Su llamamiento a la movilización se basa en apelar a la esperanza y a una izquierda “nueva, valiente, que no se vende, andalucista y feminista”.

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Modelos en disputa

La diversidad de planteamientos programáticos y la intensidad en la confrontación de modelos económicos y sociales han dominado la apertura de los actos electorales. En los primeros discursos, los candidatos han recurrido a citas y datos concretos: Moreno ha sostenido que “tiene más ganas de crear empleo, de crear futuro y de reformar nuestra tierra”, mientras que Montero ha incidido en que “Andalucía apuesta por la esperanza y la dignidad”, y Gavira ha recalcado que “el 17 de mayo los andaluces nos jugamos un gobierno que ponga primero la prioridad nacional”.

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Las consignas en defensa de los servicios públicos, la referencia a la gestión económica y la presión por la movilización electoral vertebran esta primera fase de la campaña, con especial atención al electorado progresista y al rechazo de modelos privatizadores. En todos los casos, la movilización del voto se confirma como objetivo esencial de los primeros días, con palabras y estrategias cuidadosamente reivindicadas en los actos de arranque.