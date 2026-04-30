Dónde ver ‘El diablo viste de Prada’, la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway que regresa 20 años después

A comienzos de siglo, una joven periodista llamada Lauren Weisberger pasó once meses como asistente personal de Anna Wintour, la temida jefaza de Vogue y la editora de moda más famosa del mundo. De su experiencia nació El diablo viste de Prada, una novela superventas que no se cortaba a la hora de despellejar a la que fue su antigua jefa.

El éxito fue tal que tres años más tarde Meryl Streep y Anne Hathaway se enfundaron en la piel de Miranda Priestly, la fría y exigente redactora jefe, y su joven becaria, Andy Sachs, respectivamente, en una cinta que dirigó David Frankel y que nominó a Streep al Óscar a mejor actriz.

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Dos décadas después, este fenómeno cultural regresa a los cines con una secuela que se estrena este 30 de abril y que plantea un giro acorde a los tiempos, contando de nuevo con Frankel en la dirección y Aline Brosh McKenna en el guion. La nueva película retoma la historia de Miranda Priestly en plena transformación del negocio editorial: el declive de Runway como revista impresa, el auge de lo digital y la irrupción de las redes sociales como nuevo epicentro de influencia, con, valga la redundancia, influencers, como el mayor de los escaparates. En la nueva cinta, retoman sus papeles las actrices protagonistas, así como Emily Blunt en el papel de Emily, antes primera asistente de Miranda, y ahora ejecutiva en Dior, y el que fue la mano deerecha de Miranda, Nigel, interpretado por Stanley Tucci. En esta ocasión se incorporan Justin Theroux y Kenneth Branagh.

La secuela, que traerá de vuelta a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus protagónicos, llegará a los cines de América Latina el próximo 30 de abril (20th Century Studios LA)

Pero el regreso de estas dos protagonistas no se entiende sin el impacto de la primera, una cinta ambientada en Nueva York que narra una historia atemporal donde se tratan temas como la toxicidad laboral, la manipulación psicológica, la cultura del agotamiento y la tiranía silenciosa de unos jefes más que exigentes.

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Disponible en Disney+, Movistar Plus+ y RTVE

Para quienes quieran revisitar la primera parte antes de ver la secuela, hay multitud de opciones. Actualmente, la película está disponible en streaming en plataformas como Disney+ y Movistar Plus, donde puede verse dentro del catálogo para suscriptores. Sin embargo, si no tienes ninguna de estas plataformas a tu alcance, está disponible de forma gratuita en RTVE Play.

Esta primera parte mantiene, a día de hoy, una muy buena recepción crítica. En portales como Rotten Tomatoes, la cinta cuenta con una valoración muy positiva tanto por parte de la crítica y del público: un 75 sobre 100 por parte de la prensa especializada. Un punto porcentual superior le da el público, con un 76 sobre 100.

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En ese contexto, el estreno de la secuela no solo apela a la nostalgia, sino que reabre el debate sobre la importancia del periodismo o cómo han evolucionado las dinámicas de poder en entornos laborales tan exigente. Volver a El diablo viste de Prada permite comprobar hasta qué punto su mirada sigue vigente en una industria que ha cambiado. Quizá por eso, Miranda Priestly no solo continúa siendo un icono, sino también un espejo -para muchos- en el que todavía merece la pena mirarse.