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Donald Trump dice que considera retirar las tropas estadounidenses de España: “Ha sido horrible, absolutamente horrible”

El presidente de Estados Unidos ha dado una comparecencia en la Casa Blanca

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El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Donald Trump intensifica la tensión diplomática con España. Este jueves, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que se plantea retirar las tropas estaduidenses del país durante una comparecencia en la Casa Blanca. El mandatario ha justificado esta posibilidad en la postura crítica mantenida por el Gobierno español hacia la política exterior de Washington respecto a Irán, reafirmando su desacuerdo con la respuesta europea a la escalada de hostilidades en Oriente Medio.

“España ha sido horrible, absolutamente horrible”, ha apuntado Trump tras ser cuestionado acerca de la posibilidad de retirar militares de España e Italia, en paralelo a su anuncio sobre Alemania. Trump ha añadido que, según su punto de vista, Estados Unidos ofreció ayuda a Europa con Ucrania —pese a la distancia oceánica— mientras que los países europeos no respondieron con la misma disposición en la cuestión iraní. El mandatario ha señalado, además, que el estrecho marítimo es fundamental para Europa y no para Estados Unidos, subrayando su tesis de que los aliados europeos deberían haber mostrado mayor voluntad de colaboración.

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La amenaza formulada por Trump es la continuación de su decisión de retirar soldados destacados en Alemania, medida que el presidente estadounidense ha vinculado de forma explícita con las críticas formuladas por el canciller alemán, Friedrich Merz, contra los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Trump, además, ha justificado su postura señalando que el conflicto con Irán reviste mayor urgencia para Europa, Israel y Oriente Medio que para los propios Estados Unidos, apelando a la necesidad de impedir que Irán disponga de armamento nuclear. Para reforzar su argumento, el presidente estadounidense ha afirmado: “Para este mundo, para nuestro país, pero sin duda para Israel, Oriente Medio y Europa, es mucho más urgente. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

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En el centro del reproche dirigido a Europa, Trump ha incluido una crítica específica a la posición del canciller alemán. Ha recordado una conversación directa con Merz, en la que le preguntó si desearía ver a Irán dotado de un arma nuclear. Según Trump, Merz rechazó esa posibilidad, lo que, a su juicio, valida su propio enfoque en las operaciones militares recientes.

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