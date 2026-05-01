El ‘poder’ de los genes Borbón: gran parecido de Juan Carlos I, la infanta Elena y Froilán con Carlos IV, María Luisa de Parma y Fernando VII

El rey Juan Carlos junto a la infanta Elena y Froilán en una imagen de archivo. (Europa Press)

La historia de los Borbones no solo se puede leer en los libros o recordar a través de grandes acontecimientos. También se puede observar en los rostros de quienes han formado parte de esta dinastía durante siglos. Y es que hay rasgos físicos que parecen haberse mantenido intactos con el paso del tiempo, generando comparaciones tan curiosas como sorprendentes entre el pasado y el presente.

Uno de los ejemplos más comentados es el de Juan Carlos I con Carlos IV, monarca que reinó entre 1788 y 1808. Hijo de Carlos III, su figura ha pasado a la historia por un reinado marcado por la inestabilidad política y la influencia de su entorno más cercano. Sin embargo, más allá de su papel histórico, su imagen —inmortalizada en retratos de la época— ha permitido establecer un paralelismo físico muy evidente con el rey emérito. La forma del rostro, la nariz y la expresión general hacen que el parecido sea difícil de ignorar.

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Fotomontaje de Carlos IV y Juan Carlos I. (Museo del Prado / Europa Press)

En esa misma línea, el caso de infanta Elena con María Luisa de Parma también ha dado mucho que hablar. María Luisa, esposa de Carlos IV, fue una figura clave en la corte de finales del siglo XVIII, conocida tanto por su fuerte carácter como por su influencia en la política del momento.

Sus retratos muestran unos rasgos muy definidos que, al compararlos con los de la infanta Elena, resultan sorprendentemente similares. La estructura facial, la mirada y ese gesto serio tan característico parecen haberse transmitido con el paso de las generaciones.

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Fotomontaje de María Luisa de Parma y la infanta Elena. (Fundación Goya en Aragón / Europa Press)

Pero si hay una comparación que ha cobrado especial protagonismo en los últimos años es la de Froilán con Fernando VII. Hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, Fernando VII fue uno de los monarcas más controvertidos de la historia de España, conocido por su carácter firme y por su papel durante la Guerra de la Independencia y el posterior absolutismo.

Más allá de su legado político, su rostro —con una expresión muy marcada y reconocible— ha sido comparado en numerosas ocasiones con el de Froilán. La similitud en la mirada, la forma de la cara e incluso ciertos gestos ha llamado la atención de muchos.

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Fotomontaje de Fernando VII y Froilán. (Museo del Prado / Europa Press)

La llegada de los Borbón a España en el siglo XVIII

Estas coincidencias no son fruto del azar. La dinastía borbónica, instaurada en España en el siglo XVIII, ha estado marcada por una política de alianzas matrimoniales dentro de las casas reales europeas. Este tipo de uniones, en muchos casos entre parientes, favoreció la conservación de determinados rasgos físicos que han llegado hasta nuestros días con una sorprendente claridad.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Además, el hecho de que existan numerosos retratos de estos monarcas —especialmente gracias a pintores de la talla de Goya— permite establecer comparaciones muy precisas. Esos cuadros, que forman parte del imaginario colectivo, actúan casi como una ventana al pasado que hoy se puede contrastar fácilmente con imágenes actuales. En pleno siglo XXI, con el acceso inmediato a fotografías y archivos históricos, este tipo de parecidos se ha convertido en un tema recurrente y muy comentado. Las comparaciones entre miembros actuales de la familia real y sus antepasados circulan con frecuencia, despertando la curiosidad de muchos.

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