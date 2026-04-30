De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Prestianni le dice algo a Vinicius tapándose la boca con la camiseta. (Euroa Press)

Si el fútbol es impredecible, del mismo son las bases que lo construyen. Las normas que rigen el juego llevan tres décadas de continua transformación. No por decreto, sino por jugadas ingeniosas, injusticias evidentes o polémicas que llegaron a los despachos. Es decir, la FIFA y la IFAB (los guardianes de las leyes del juego) han tenido que reaccionar, a veces tarde y a regañadientes, a lo que muchos jugadores han sacado partido, o han sufrido, en el campo.

La primera de las grandes transformaciones fue en 1990, con Jean-Marc Bosman, un centrocampista que jugaba en el RFC Lieja belga. Su contrato había vencido y quería fichar por el Dunkerke, un equipo francés de segunda. En teoría era libre. En la práctica, no.

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El Lieja exigió al Dunkerque una indemnización de traspaso que el club galo no podía asumir. Entonces, el mediocentro decidió llevar el caso a los tribunales. Concretamente, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, invocando el Artículo 48 del Tratado de Roma, que garantiza la libre circulación de trabajadores dentro del mercado comunitario.

El proceso duró cinco años. El 15 de diciembre de 1995, el TJUE falló a su favor. La sentencia eliminó las indemnizaciones de traspaso para jugadores libres dentro de la UE y suprimió los cupos de extranjeros comunitarios en los clubes europeos.

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Esta infografía detalla momentos clave desde 1990 donde jugadas y polémicas forzaron a la FIFA e IFAB a modificar las reglas del fútbol moderno, impactando cómo se juega y celebra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peter Schmeichel y la cesión al portero

La Eurocopa de 1992 fue uno de los torneos más insólitos de la historia del fútbol. Dinamarca no se había clasificado; entró como sustituta de Yugoslavia, que fue excluida por el conflicto bélico. No obstante, ganó el torneo.

Su portero Peter Schmeichel, tenía una táctica que funcionaba a la perfección: cuando un rival se acercaba a presionar, el compañero le pasaba la pelota y él la cogía con las manos. En ese entonces era legal. La selección danesa llegó incluso a dar pases al portero desde el centro del campo.

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La IFAB actuó de inmediato y la nueva regla estaba lista para justo después del campeonato. Desde 1992, los porteros no pueden coger el balón con las manos tras un pase deliberado con el pie de un compañero.

Peter Schmeichel celebrando el título de la Eurocopa de 1992. (Billy Stickland/Getty Images)

Diego Forlán y la celebración de la camiseta

El 2 de noviembre de 2002, el Manchester United recibía al Southampton en Old Trafford. El partido iba empatado hasta que un recién incorporado Diego Forlán saltó al campo. Marcó el gol de la victoria y el uruguayo se quitó la camiseta para celebrarlo.

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El problema llegó al intentar volvérsela a poner. Las equipaciones de aquella época incorporaban una tecnología de doble capa que, con el sudor, hacía casi imposible volvérsela a poner con rapidez. El árbitro reanudó el juego, pero Forlán seguía sin la camiseta puesta. Incluso disputó un balón con ella en la mano.

La imagen dio la vuelta al mundo. La FIFA, preocupada no solo por el espectáculo, sino por la desaparición de los logotipos de los patrocinadores en el momento de mayor impacto televisivo, reaccionó de inmediato. Desde la temporada 2003-04, quitarse la camiseta en una celebración conlleva tarjeta amarilla automática.

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Diego Forlán y David Beckham celebrando un gol con el Manchester United. (PA Images)

Neymar y la ‘paradinha’

Neymar Jr. no solo es recordado por ser una de las máximas figuras del FC Barcelona y la selección brasileña. Es también uno de los que más ha explotado los límites del reglamento. Su versión de la ‘paradinha’ (frenar casi por completo durante la carrera para tirar un penalti) resultó muy eficaz para vencer al portero y mandar la pelota por el lado contrario.

En sus primeros cinco intentos con esta técnica en competición oficial, convirtió los cinco. La FIFA la clasificó como ventaja desleal y la prohibió antes del Mundial de Sudáfrica 2010.

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La normativa actual permite fintas durante la carrera, pero prohíbe detenerse por completo una vez iniciado el movimiento hacia el balón. Si el lanzador se detiene y el balón entra de todas formas, el gol se anula, se sanciona con tarjeta amarilla y se concede tiro libre indirecto en contra.

Picardía de Neymar en PSG

Frank Lampard y el nacimiento de la tecnología del fútbol

Era el 27 de junio de 2010. Cuartos de final del Mundial de Sudáfrica. Alemania e Inglaterra disputaban un partido que se recordaría durante décadas, aunque no precisamente por la calidad del fútbol.

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A los 38 minutos de juego de la segunda parte, con Alemania ganando 2-1, Frank Lampard disparó desde fuera del área. El balón golpeó en el larguero, botó dentro de la portería y volvió al campo. El árbitro uruguayo Jorge Larrionda no lo vió.

La indignación fue mayúscula. Joseph Blatter, presidente de la FIFA y hasta entonces escéptico declarado de la tecnología (la había calificado de innecesaria para el fútbol), tuvo que pedir disculpas. Así nació la tecnología de la línea de gol, y más tarde, el VAR.

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Frank Lampard.(Lee Smith/Reuters)

Emiliano el “Dibu” Martínez y la guerra mental desde los 11 metros

Emiliano Martínez, más conocido como el “Dibu”, convirtió las tandas de penaltis en un espectáculo propio. Durante la Copa América 2021 y, especialmente en el Mundial de Qatar 2022, el portero argentino desarrolló su propia técnica para desconcentrar al rival: hablaba a los lanzadores, tocaba los postes, retrasaba la ejecución hasta el límite de lo permitido, gesticulaba, movía los brazos... Funcionaba. Argentina ganó. Y la IFAB tomó nota.

En 2023 se introdujo la que muchos bautizaron como la ‘regla anti-Dibu’: los porteros deben permanecer sobre la línea de meta sin tocar los postes ni la red, no pueden retrasar el lanzamiento ni tampoco distraer al lanzador con comportamientos antirreglamentarios.

Qatar 2022 - Argentina Vs Australia - Atajadas Lautaro Y Dibu

Presitanni y la ‘Ley Vinicius’

Vinícius Jr. lleva años siendo el rostro contra el racismo en el fútbol. Los insultos sufridos en estadios españoles, la denuncia pública sistemática y la presión constante sobre las instituciones han forzado cambios legislativos y protocolos federativos sin precedentes, como el que sucedió en Mestalla.

El episodio que precipitó el último y más radical cambio normativo ocurrió esta temporada, en un partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Vinícius había marcado un gol y celebrado con intensidad frente a la afición portuguesa. En la reanudación del juego, el delantero argentino del Benfica Gianluca Prestianni le dijo algo cubriéndose la boca con la camiseta.

Prestianni le dice algo con la boca tapada a Vinícius. (Patricia De Melo Moreira/AFP)

Sin embargo, lo que Prestianni dijo nunca pudo ser verificado. No se le expulsó en ese momento, pero la UEFA abrió una investigación y le suspendió cautelarmente. Tras escuchar a todas las partes implicadas, le sancionó seis partidos.

Ahora, la IFAB ha aprobado una nueva norma por la que cualquier jugador que se cubra la boca durante una confrontación con un rival podrá recibir tarjeta roja. La medida entrará en vigor en el Mundial 2026.