La serie ‘Spider-Noir’ se alejará de la franquicia ‘Spider-Man’ a modo de thriller: apostará por una versión en color y otra en blanco y negro

Tráiler de la serie 'Spider-Noir' de Prime Video, creada por Oren Uziel y protagonizada por Nicolas Cage

Prime Video ha presentado el primer avance oficial de su serie de acción real centrada en el universo de Spider-Man, titulada Spider-Noir, que tiene a Nicolas Cage como protagonista en su primer papel principal en una serie de televisión.

Ambientada en los años treinta, la propuesta destaca por permitir al espectador elegir entre dos formatos de visionado: blanco y negro auténtico o color. El tráiler y material promocional se dieron a conocer durante el festival de cultura pop CCXPMX26 de México, donde asistieron miembros clave del reparto y del equipo creativo.

La serie ha fijado su estreno global para el 27 de mayo a través de Prime Video, mientras que en Estados Unidos estará disponible el 25 de mayo en la plataforma MGM+. La presentación tuvo lugar en el Banamex Convention Center de Ciudad de México ante la asistencia de seguidores y contó con la participación de los actores Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston, Karen Rodriguez y el creador Oren Uziel. Se proyectó una escena extendida y se distribuyeron insignias exclusivas diseñadas por el artista mexicano Jorge Molina. El equipo ha señalado que ofrecer los dos formatos de visionado busca diferenciar visualmente la serie de otras producciones relacionadas con el universo Marvel.

Un thriller ‘noir’ protagonizado por Nicolas Cage

Nicolas Cage encarna a Ben Reilly, un detective privado endurecido y de pasado irregular, que se ve obligado a enfrentar su antigua vida heroica en una ciudad controlada por el crimen y en la que existe un solo superhéroe. Este planteamiento, integra la mezcla de géneros, combinando elementos clásicos del thriller negro, la estética pulp y referencias a las historias de superhéroes. Brendan Gleeson asume el rol de antagonista como jefe criminal irlandés, inspirado en el personaje de Silvermane de los cómics. Se presenta así una historia independiente, sin conexión argumental con las películas de Sony Pictures ni la franquicia animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Nicolas Cage en 'Spider-Noir', serie de Prime Video que podrá verse en color o en blanco y negro

El elenco lo completan Lamorne Morris (Fargo), Li Jun Li (Sinners), Karen Rodriguez (The Hunting Wives), Abraham Popoola (Slow Horses) y Jack Huston (Boardwalk Empire), junto a Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin).

También participan intérpretes invitados como Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster. La estrategia de lanzamiento prevé que todos los episodios estén disponibles para su visualización a partir del estreno, permitiendo así a la audiencia acceder de inmediato a la temporada completa.

Una apuesta diferente dentro del universo Marvel

La producción es responsabilidad de la productora estadounidense Sony Pictures Television, diseñada en exclusiva para MGM+ y Prime Video. Harry Bradbeer, reconocido por su trabajo en Fleabag, dirigió y produjo los dos primeros episodios. Oren Uziel (The Lost City) y Steve Lightfoot (The Punisher) actúan como creadores y showrunners, mientras que la concepción de la serie ha contado con la colaboración puntual de Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, responsables de la exitosa Spider-Man: Un nuevo universo.

Imágenes oficiales de Spider-Noir, serie protagonizada por Nicolas Cage (Prime Video/Sony)

La dualidad de formatos de visionado, “Auténtico Blanco y Negro” o “ A Todo Color”, refleja la atmósfera noir que define la serie y recurre a los códigos del cine policíaco de los años treinta. El argumento sitúa a Ben Reilly enfrentando el dilema de reconciliar su presente como investigador privado con una herencia de pasado heroico marcada por una tragedia personal que condiciona su relación con la ciudad. Este enfoque coral y dramático caracteriza a la serie tanto en contenido como en su dimensión técnica.

El diseño artístico y narrativo no replica la estética colorista de la franquicia Into the Spider-Verse, apoyándose en cambio en una ambientación monocromática inspirada en los cómics originales y en una puesta en escena que remite al cine clásico de detectives.