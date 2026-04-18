Begoña Vargas, de revelación del cine español a dar el salto a la música: “Trataba de encajar en un molde que no era el mío, y eso me hacía sufrir”

La actriz de ‘Las leyes de la frontera’ y ‘Berlín’ inicia su proyecto musical con el EP ‘Lunar’.

Quienes asistieron al Festival de San Sebastián en 2021 probablemente se acuerden de Las leyes de la frontera, el largometraje de Daniel Monzón que terminó llevándose cinco Premios Goya de los seis a los que aspiraba. Lo que sí era imposible de olvidar de aquella película era la Tere, la joven morena de pelo alocado que introducía al protagonista (Marcos Ruiz) en un bucle de pequeños y grandes robos. Aquella joven que impresionó a todos no terminó llevándose el premio a Mejor interpretación del certamen -recayó nada menos que en Jessica Chastain como antesala de su Oscar-, pero cualquier espectador de Las leyes de la frontera recordará para siempre a aquella joven, cuyo nombre era Begoña Vargas.

“Todo lo que tiene que ver con esa película tiene un sabor dulce para mí. Rodar la película fue increíble, entre nosotros nos llevamos genial, éramos literalmente una banda, un grupo de amigos. Daniel Monzón es, aparte de amigo, para mí de los mejores directores con los que he trabajado. Todo fue perfecto. Lo recuerdo con mucha ilusión”, cuenta nada más llegar a Infobae Begoña Vargas, quien no pudo corresponder al público con una mayor presencia en cines más allá de Centauro y sobre todo de la serie Berlín, spin off de La casa de papel. “Después de Las leyes de la frontera no paré de trabajar", aclara la actriz. “Quizás lo que más echasteis en falta, y en parte yo también, fueron más películas. Porque es verdad que he trabajado más en televisión que en cine. Ahora, como actriz, lo que más me gustaría es hacer películas. Así que estoy abierta a que me llamen”.

Cansada de esperar esas llamadas, y no sintiéndose del todo a gusto con su situación, Vargas tomó la decisión de emprender el camino a Los Ángeles para estudiar música, completamente sola pero con la firme decisión de que necesitaba ese cambio de aires. “Quería entender desde fuera de mi núcleo, que es Madrid y España. Cuando estás en el ojo del huracán es difícil ver las cosas con perspectiva. Tuve la intuición de que debía irme a Los Ángeles. A las semanas de estar allí empecé a ver con perspectiva mi vida aquí, las decisiones que tomaba, si el camino que seguía tenía relación con lo que realmente quería. Me di cuenta de que llevaba toda la vida escribiendo canciones, siempre había estado la música", cuenta la madrileña con raíces en el norte, quien decidió probar suerte como cantante y, tras haber colaborado con Pipiolas en el tema Domingo raro, emprender su carrera como solista.

La actriz y cantante Begoña Vargas atiende a Infobae / Foto: Alejandro Higuera López

“Quiero hacer más cosas, no solo ser actriz”

La actriz que diera vida a Cameron en Berlín de Netflix regresó a España con nuevas energías y mentalidad. “Al volver, mi mundo lo vi diferente y empecé a tomar decisiones. Me mudé de casa porque estaba atascada. Volví a clases de canto, de piano. Tomé decisiones a favor del camino que realmente quería”, explica, para por fin encontrarse con la persona que tanto tiempo llevaba buscando. “Tenía miedo porque siempre ha estado ahí, pero la tenía escondida. No tanto como la Begoña cantante o la Begoña actriz, sino que todas en conjunto soy yo también. A veces nos empeñamos en ser una cosa y encajar en un lugar, y a veces intentas encajar en un molde que no es el tuyo. Eso era lo que me hacía sufrir, pero hasta que me di cuenta de eso, tardé un ratito”.

El año pasado, Begoña Vargas inició esta aventura musical con el lanzamiento de su primer tema, a color, una canción en la que ya expresaba su cambio (y ahora estoy mejor / no ves que está florenciendo) mientras exhibía la misma voz que antes tenía miedo a mostrar. “Me costó tiempo acostumbrarme a mi voz, aprender a no juzgarla y a quererla. Ahora llevo más tiempo escuchándome y ya lo acepto”, confiesa. Este mismo año lo arrancó con su segunda canción, LUNA, de nuevo una balada intensa, un sonido y un tono que terminó de cristalizar con La luz de las orillas, el cual revela fue en realidad el primer tema que escribió.

Begoña Vargas debuta como cantante con 'Lunar', su primer EP

Un futuro musical pero sin dejar de lado el cine

Por primera vez en mucho tiempo, Vargas se siente dueña de su destino y creadora absoluta. “Con los guiones ya hay una historia creada. Yo quería hablar también de cosas que sentía, de lo que me imaginaba. Esa creatividad me faltaba. Por eso también quería ser creadora, tener la página en blanco y decidir de qué hablar”, argumenta, y esa historia que tiene por contar se termina de cimentar con Lunar. Su primer EP con los temas ya publicados más Celeste, la canción más alegre y animada hasta la fecha. “De alguna manera es como un puente entre esa cantautora que he querido mostrar un poco más como carta de presentación, que era simplemente ‘hola, os abro mi corazón y esta soy yo’, hacia lo que quiero que sea un poco el proyecto musical”.

A la espera de ver cómo pone sobre el escenario toda esa emoción y entusiasmo contenido durante tanto tiempo, Vargas admite disfrutar e inspirarse de los conciertos de artistas como Rosalía, Nathy Peluso o Alice Wonder: “Cada una crea su concepto y es interesante ver cómo lo llevan a su terreno. Debo encontrar el mío, que me represente”, afirma, mientras promete que ya está trabajando en su primer álbum, aunque sin olvidar su faceta interpretativa: “Estoy poniendo más energía en la música porque requiere más energía empezar un proyecto de cero y desarrollarlo. Pero estoy abierta a películas maravillosas y a seguir creciendo como actriz”. La gente seguirá sin olvidar a la joven de Las leyes de la frontera, pero ahora está a punto de conocer a la cantante.