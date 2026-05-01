Comienza la búsqueda del ‘campanu’ de Cantabria, sin noticias aún del primer salmón de Asturias: “Estamos a punto de perder la especie”

Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Dos semanas después de que se iniciase la búsqueda del campanu en Asturias, el primer salmón atlántico (Salmo salar) de la temporada —que alcanza precios altísimos en subasta, entre 10.000 y 20.000 euros— continúa sin aparecer. Este es un hecho insólito, pues hace años solía capturarse a las pocas horas de abrirse la veda, por lo que el de 2026 se convierte ya en el más tardío de la historia.

Desde la asociación por la conservación de la biodiversidad Saxífraga explican a Infobae que estos intentos infructuosos por encontrar al campanu “nos están dando la razón” con respecto al serio declive que experimenta el salmón atlántico. “Es insólito, pero nada que no se pudiera esperar”.

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En el mes de marzo, Saxífraga presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una solicitud formal para que se incluya al salmón atlántico en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) en la categoría “en peligro de extinción”, una medida que permitiría protegerlo e intentar recuperarlo.

“Estamos a punto de perder a la especie, si no la perdimos ya. Esto supone una llamada de atención para las administraciones que han consentido cómplices en esta degradación”, denuncia la asociación.

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Ejemplar de salmón atlántico. (Fyn Kynd/iNaturalist - CC BY-SA)

Un “falso campanu” en Asturias

Con el campanu asturiano todavía en el río, este viernes 1 de mayo comienza la búsqueda del de Cantabria, que será subastado tras su captura. Por el momento, habrá que esperar para saber si el comienzo de la temporada en esta comunidad autónoma sigue la estela de su vecina, donde la semana pasada se produjo una falsa alarma.

Un pescador echó a tierra un ejemplar de 3,4 kilogramos, un peso bajo para el campanu. Al comprobarse la captura, se constató que era una “zancada”, es decir, un salmón desovado, cuya captura está prohibida al formar parte del ciclo reproductivo de la especie. La normativa establece que los pescadores deben devolver estos ejemplares al agua de forma inmediata para garantizar su continuidad.

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Tras este hecho, intervinieron los Agentes del Medio Rural, por lo que se procedió al decomiso de la pieza y del equipo de pesca. El pescador fue denunciado, así que se enfrenta a una sanción.

“Es irracional, absurdo e insostenible”

Recientemente se ha conocido que, tras la petición de Saxífraga, el Gobierno ha solicitado al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora —organismo que reúne al Ejecutivo central y las autonomías en materia de conservación de especies silvestres— que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón atlántico, así como si procede o no catalogarlo como en peligro de extinción en España.

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Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)

“Es inaudito que el Gobierno de España no hubiera tomado la iniciativa antes”, señalan a Infobae desde Saxífraga, que indica que esta petición realizada al MITECO es su responsabilidad y que incluso “nos avergüenza no haberla cursado antes”, aunque es “la autoridad la que está consintiendo para el salmón y otras especies llegar a este punto”.

Desde la asociación ecologista señalan especialmente a las autonomías: “Lo de las comunidades autónomas ya tiene otro nombre porque realizan políticas antiambientales, aunque hipócritamente pretendan vender que son estupendas y que merece la pena ser visitadas porque tienen muchos espacios protegidos y cuidan mucho de la vida”.

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“Es una vergüenza sin paliativos que Asturias siga manteniendo la muerte del salmón. Es irracional, absurdo e insostenible. El salmón no puede ser un recurso para el turismo a través de su muerte”. Saxífraga pone énfasis en que hablan de “muerte” y no de “pesca”: “Es un matiz que a nuestro juicio no es menor porque en realidad la caza y la pesca deberían ser actividades, de acuerdo con el marco legal vigente, subordinadas a la protección de la biodiversidad. Y, lamentablemente, esto no es así”.

La asociación por la conservación de la biodiversidad destaca que la especie sufre un estado desfavorable que hace necesaria su inclusión en el CEEA, ya que en los últimos 30 años ha desaparecido del 50 % de los ríos en los que estaba presente y las poblaciones han caído un 70 % en España en tres generaciones. “Nosotros no esperamos del Comité Científico nada más que un informe favorable porque creemos que nuestra solicitud es sólida en argumentos”.

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Alevines de salmón atlántico. (Peter Steenstra/Wikimedia Commons)

Tras esto, señalan que es responsabilidad del Gobierno de España sacar adelante la protección de la especie y evitar que ocurra, por ejemplo, como con la anguila europea, cuya designación con la categoría “en peligro de extinción” en el CEEA fue rechazada por tercera vez por las comunidades autónomas que se reunieron en el Comité de Flora y Fauna en febrero, pese a los informes que acreditan su grave situación. “Entendemos que, sin un informe favorable del Comité Científico, no se puede proteger, pero que, con un informe favorable del Comité Científico, no puede dejar de protegerse”.

El colapso del salmón en España

La tardanza en la pesca del campanu en Asturias, sumado al hecho de que cada temporada las capturas se reducen, suponen la confirmación de lo que los expertos y asociaciones ecologistas alertan desde hace tiempo: cada vez hay menos salmones en España, pese a que la especie gozó históricamente de una gran abundancia. Ya desde el siglo XX se ha observado una grave reducción de su presencia, hasta el punto de haber desaparecido en algunos de los ríos que pobló en el pasado.

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“Cualquier especie con una tendencia poblacional tan negativa ya habría sido declarada en peligro de extinción hace tiempo y, sin embargo, aquí lo festejamos realizando la cada vez más anacrónica subasta del campanu y una feria del salmón que podríamos denominar perfectamente ‘la fiesta de la extinción’”, denuncian en un comunicado desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies (CEA)

A escala internacional, la especie figura como “casi amenazada” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En nuestro país, la situación es aún más “devastadora”, según indicaron desde Saxífraga cuando anunciaron la petición formal al MITECO. “Los datos muestran que el salmón atlántico en España se encuentra en una situación crítica. La tendencia es clara y acelerada”, señalan, refiriéndose tanto a un colapso poblacional como a una reducción en su área de distribución.

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Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

El salmón atlántico no se enfrenta a una única amenaza, sino que es una suma de presiones la que está llevando a la especie cada vez más cerca de la extinción: la fragmentación fluvial por presas e infraestructuras hidroeléctricas, que actúan como barreras para el acceso a zonas de reproducción; la contaminación agrícola industrial y urbana; los efectos genéticos y sanitarios derivados de la acuicultura por escape de ejemplares; la sobrepesca histórica; las repoblaciones sin control científico; las especies invasoras como el salmón pacífico (Oncorhynchus gorbuscha), que compite y depreda al atlántico y altera su hábitat, y el cambio climático, que provoca un aumento significativo de las temperaturas.

Es por todos estos motivos que desde la organización ecologista esperan no solo que el informe del Comité Científico sea favorable, sino que también sirva por fin para proteger al salmón atlántico. Esto podría suponer que este 2026 fuese la última búsqueda del campanu, que esta temporada está dando muestras del alarmante declive de una especie emblemática.