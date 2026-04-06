Los 10 mejores libros que se publican la primera semana de abril: de Eduardo Mendoza a Bernardo Atxaga, de John Irving a John Banville

Algunas de las mejores novelas que se publican la primera semana de abril de 2026: de John Banville a Eduardo Mendoza

El mes de abril se inaugura con un puñado de novedades literarias de lo más potentes. Las diversas editoriales comienzan a preparar las citas imprescindibles de la temporada, con Sant Jordi y la celebración del Día del Libro, el día 23, como máximos objetivos.

Por esa razón, tanto a nivel nacional como internacional, encontramos a autores de lo más potentes. En nuestro país, destaca el regreso de titanes como Eduardo Mendoza o Bernardo Atxaga, así como también encontramos nueva obra de Luis García Montero, titulada La mejor edad (Tusquets).

El terreno de la novela gráfica y el cómic también nos trae novedades interesantes, entre ellas, Martina y la isla, de Jaume Pallardó o la primera incursión de Laura Fernández en la literatura infantil con Diminuta casa encantada.

‘La intriga del funeral inconveniente’

'La intriga del funeral inconveniente', de Eduardo Mendoza (Seix Barral)

El mítico Eduardo Mendoza recupera a su célebre detective sin nombre tras once años desde la última entrega de la saga. En esta novela, la investigación se desencadenará por el despido de Ramoncito Valenzuela, periodista novato cuya breve crónica de un funeral publicado en un diario local generará inesperadas consecuencias.

La sátira y la crítica social se entrelazan en una historia donde el incidente inicial evoluciona hacia una compleja conspiración financiera y una serie de suplantaciones, engaños y delitos chapuceros, colocando a la ciudad de Barcelona como telón de fondo.

Eduardo Mendoza, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. (Europa Press)

El autor recupera al protagonista de obras tan populares como El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas, La aventura del tocador de señoras, El enredo de la bolsa y la vida y El secreto de la modelo extraviada. Y lo hace manteniendo su lucidez y su particular sentido del humor repleto de ingenio y muchas dosis de absurdo.

‘La reina Esther’, de John Irving

La portada de 'La Reina Esther' de John Irving (Tusquets)

Una niña llamada Esther fue abandonada en 1908 durante una nevada en el orfanato St. Cloud’s del estado de Maine. Sin mostrar tristeza al ser encontrada por la enfermera del orfanato, la menor tenía casi cuatro años al momento de su llegada, según la narración de Las normas de la casa de la sidra, de John Irving.

Poco menos de una década después, sin que Esther encontrara familia adoptiva, un matrimonio de New Hampshire, los Winslow, llegó a St. Cloud’s tras visitar varios orfanatos. La historia de la niña los llevó a decidir su adopción, un hecho que marcaría el destino de todos sus integrantes.

Otro clásico moderno, como es John Irving, responsable de títulos icónicos como El mundo según Garp, regresa al universo que creo en su novela Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra.

‘La vida al final’, de Bernhard Schlink

‘La vida al final’, de Bernhard Schlink (Anagrama)

El escritor alemán responsable de la aclamada El lector, regresa con una historia de un abogado de 76 años que intentará reorganizar su vida tras recibir el diagnóstico de enfermedad terminal. Casado con una mujer considerablemente más joven y padre de un hijo pequeño, afronta la inminencia de la muerte focalizándose en el valor del tiempo restante junto a su familia.

El protagonista optará por cancelar compromisos profesionales y personales, cesando la respuesta a correos para centrar sus energías en disfrutar cada momento con su hijo. Pronto percibirá que la verdadera trascendencia reside en la presencia y el cariño diarios, lo que lo embarcará en un proceso de ‘autorreflexión’ sobre su vida.

‘Golondrinas’, de Bernardo Atxaga

‘Golondrinas’, de Bernardo Atxaga (Alfaguara)

Hacía cuatro años que el escritor vasco no publicaba una nueva novela. Ahora el Premio Nacional de las Letras Españolas regresa con su particular forma de fusionar realidad, ficción y poesía.

En este caso, el autor explora la vida de José Manuel Ibar Azpiazu, conocido como Urtain, un levantador de piedras y boxeador cuya historia sirve de punto de partida para indagar en torno a la identidad pública y los secretos de una comunidad. La historia se organiza en tres momentos clave: tres entierros en diferentes momentos (1992, 2017 y 2042). A través de las heridas que esconden cada uno de esos personajes, se trazará una historia en torno a un viejo molino que fue generador de rencillas, dolor, amor, silencio y muerte.

‘Nocturno de Venecia’, de John Banville

‘Nocturno de Venecia’, de John Banville (John Banville (Alfaguara)

En 1899, un escritor inglés, Evelyn Dolman y Laura Rensselaer, hija de un magnate estadounidense del petróleo, deciden celebrar el Año Nuevo en Venecia tras recibir la noticia de que Laura había sido desheredada a raíz de un enfrentamiento con su padre poco antes de la muerte del patriarca. Un conde local acogerá a la pareja en su viaje, en medio de una atmósfera marcada por la bruma y la creciente inquietud psicológica de Dolman.

Nueva novela del escritor irlandés ganador del Princesa de Asturias, entre otros muchos galardones, abandona por el momento su faceta como Benjamin Black sin perder la esencia del thriller en esta intriga absorbente y perturbadora.

‘Sirenas, leones y otros encuentros inesperados’

‘Sirenas, leones y otros encuentros inesperados’, de Jacinto Antón (Salamandra)

Un volumen que reúne crónicas sobre viajes, historia militar, teatro y criaturas inusuales, siempre desde la perspectiva personal del reconocido periodista y escritor. El contenido abarca desde relatos en Egipto, Troya, la Patagonia, Creta y Formentera, hasta perfiles de figuras como el conde Almásy, Lawrence de Arabia y Patrick Leigh Fermor, junto a animales como leones y cocodrilos, y vehículos variados, desde globos hasta submarinos.

Una obra que combina rigor, entusiasmo, erudición y humor, y destaca por una prosa flexible y culta. El libro recorre temas como el mundo clásico, viajes históricos, exploraciones y personajes excéntricos, alternando historias sobre nazis, dinosaurios y héroes antiguos. Un texto brillante que invita a descubrir y a mantener viva la curiosidad, enfocando la aventura en los detalles y las sorpresas.

‘Peces’, de Eva Baltasar

La portada del libro 'Peces' de Eva Baltasar muestra un esqueleto de pez dentro de una sartén oscura, simbolizando la temática de la obra traducida por Unai Velasco. (Random House)

La quinta novela de Eva Baltasar, después de títulos como Boulder, nominada al Booker Prize, vuelve a poner en el foco a una de las narradoras más potentes de las letras catalanas.

La novela relata el encuentro casual de dos mujeres en un mercado de pescado, donde una de ellas trabaja ocasionalmente en la venta. La diferencia entre la vida rural de una y el entorno urbano de la otra atravesará todo el relato, marcando tanto la atracción inicial como las tensiones emocionales posteriores. Así, lo largo de la obra, aparecerán referencias al poder y la competencia dentro de la pareja.

Narrada en primera persona, la estructura se asemeja a una carta o memoria dirigida a una destinataria que no se sabe quien es al principio hasta que se vayan desvelando las capas de la historia. La obra mantiene el estilo propio de Baltasar, caracterizado por la sensibilidad hacia escenas cotidianas y la acumulación de imágenes de una enorme potencia expresiva.

‘El pacto’, de J.D. Barker

‘El pacto’, de J.D. Barker (Destino)

El autor de la trilogia El Cuarto Mono regresa con una nueva novela ambientada en New Castle, una pequeña localidad costera de New Hampshire, donde el personaje principal, Billy Hasler, de diecisiete años, irá a pasar el verano sin saber que le acechan una serie de acontecimientos sobrenaturales.

Una herencia inesperada transformará el destino estival de Billy y su amigo David Spivey, quienes buscan aprovechar la soledad absoluta de la propiedad para celebrar sus últimas vacaciones antes de entrar en la universidad. La ausencia de adultos y de cualquier tipo de autoridad convertirá el lugar en el escenario ideal para la libertad adolescente. Sin embargo, tras investigar la historia del lugar, terminarán liberando una fuerza oscura vinculada a la isla. La narrativa plantea que para que exista una casa encantada, alguien debe morir, concepto que encabeza la obra y define las consecuencias para las generaciones relacionadas con el inmueble.

‘El rey ha muerto. Los relatos completos’

‘El rey ha muerto. Los relatos completos’, de Walter Tevis (Impedimenta)

Por primera vez en español, El rey ha muerto reúne los relatos completos de Walter Tevis, autor reconocido por obras como El buscavidas y Sinsonte. La colección abarca historias en las que un hombre es contactado por una versión futura de sí mismo, un actor y una actriz joven que se sumergen en un juego de identidades, un recluso que encuentra refugio en el ajedrez y regresan los legendarios jugadores de billar de los antiguos salones, incluido Eddie Felson “El rápido”.

Cada narración muestra el enfoque distintivo de Tevis sobre la soledad, la persistencia y el enfrentamiento al fracaso, reafirmando su condición de referente en la narrativa breve estadounidense.

‘Riesgo para la salud’, de Mathilde Forget

‘Riesgo para la salud’, de Mathilde Forget (Tránsito)

La novela Riesgo para la salud de Mathilde Forget presenta a una joven narradora sumida en el duelo y la búsqueda de respuestas tras el suicidio de su madre. La protagonista explora el impacto de la pérdida materna, ocurrida cuando tenía ocho años, después de que su madre se arrojara desde la torre más alta de un castillo.

En el desarrollo del libro, la narradora atraviesa una ruptura sentimental y enfrenta el ingreso psiquiátrico de su hermana mayor, lo que la lleva a investigar el pasado familiar. Las visitas regulares al acuario, donde observa a un tiburón gris de arrecife, se convierten en una estrategia para afrontar sus temores. Una novela sobre la herencia, la memoria y la salud mental.