La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: última hora sobre las sorpresas y las ausencias de la convocatoria de la Selección española

Este lunes 25 de mayo, Luis de la Fuente hace pública en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la lista de los 26 jugadores que representarán a España en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La convocatoria llega con una base sólida pero también con varias incógnitas que el seleccionador riojano ha tenido que resolver hasta el último momento.

La columna vertebral de la selección no admite demasiada discusión. Entre los palos, Unai Simón y David Raya tienen su plaza asegurada, mientras que la pugna por el tercer puesto se resuelve entre Álex Remiro y Joan García, el portero del Barcelona que debutó en la convocatoria de marzo.

En defensa, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Pedro Porro aparecen como nombres prácticamente inamovibles, junto a Aymeric Laporte como central de referencia. En el centro del campo, el bloque de Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz y Dani Olmo conforma el eje del equipo. En ataque, Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres son los delanteros con más opciones de viajar al torneo.

La principal incógnita del momento es la condición física de varios jugadores. Lamine Yamal arrastra una lesión que podría dejarlo fuera de los primeros partidos del torneo, aunque De la Fuente no ha dudado en incluirlo. Nico Williams, por su parte, sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda en las últimas semanas de temporada con el Athletic Club, aunque se espera que llegue a tiempo para el debut del 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta. Mikel Merino, clave en el Arsenal y en la selección, se operó de una lesión de pie y su presencia genera dudas, aunque todo apunta a que De la Fuente apostará por él.

Otra baja confirmada es la de Fermín López, quien sufrió una lesión en el último partido con el Barcelona que le obligará a pasar por el quirófano. Su ausencia abre un hueco en el centro del campo que Gavi, recuperado de sus dos graves lesiones de rodilla, aspira a ocupar. También quedó fuera de los 55 preseleccionados Dani Carvajal, cuya falta de continuidad con el Real Madrid le costó la convocatoria pese a los guiños iniciales del seleccionador.

España debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, con dos amistosos de preparación previos: el 4 de junio ante Irak en Riazor y el 8 de junio ante Perú en Puebla, México.