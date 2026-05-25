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La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: última hora sobre las sorpresas y las ausencias de la convocatoria de la Selección española

Terminada la Liga, el fútbol mira al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. España ya tiene a los elegidos para intentar la segunda estrella en la camiseta

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Este lunes 25 de mayo, Luis de la Fuente hace pública en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la lista de los 26 jugadores que representarán a España en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La convocatoria llega con una base sólida pero también con varias incógnitas que el seleccionador riojano ha tenido que resolver hasta el último momento.

La columna vertebral de la selección no admite demasiada discusión. Entre los palos, Unai Simón y David Raya tienen su plaza asegurada, mientras que la pugna por el tercer puesto se resuelve entre Álex Remiro y Joan García, el portero del Barcelona que debutó en la convocatoria de marzo.

En defensa, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Pedro Porro aparecen como nombres prácticamente inamovibles, junto a Aymeric Laporte como central de referencia. En el centro del campo, el bloque de Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz y Dani Olmo conforma el eje del equipo. En ataque, Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres son los delanteros con más opciones de viajar al torneo.

La principal incógnita del momento es la condición física de varios jugadores. Lamine Yamal arrastra una lesión que podría dejarlo fuera de los primeros partidos del torneo, aunque De la Fuente no ha dudado en incluirlo. Nico Williams, por su parte, sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda en las últimas semanas de temporada con el Athletic Club, aunque se espera que llegue a tiempo para el debut del 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta. Mikel Merino, clave en el Arsenal y en la selección, se operó de una lesión de pie y su presencia genera dudas, aunque todo apunta a que De la Fuente apostará por él.

Otra baja confirmada es la de Fermín López, quien sufrió una lesión en el último partido con el Barcelona que le obligará a pasar por el quirófano. Su ausencia abre un hueco en el centro del campo que Gavi, recuperado de sus dos graves lesiones de rodilla, aspira a ocupar. También quedó fuera de los 55 preseleccionados Dani Carvajal, cuya falta de continuidad con el Real Madrid le costó la convocatoria pese a los guiños iniciales del seleccionador.

España debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, con dos amistosos de preparación previos: el 4 de junio ante Irak en Riazor y el 8 de junio ante Perú en Puebla, México.

08:39 hsHoy

El Real Madrid, ¿fuera de la lista?

Dean Huijsen, jugador del Real Madrid. (Reuters)
Dean Huijsen, jugador del Real Madrid. (Reuters)

El Real Madrid quiso españolizarse el pasado verano, más allá de Xabi Alonso, que ya no está. Con eso podía crecer su lista de internacionales, pero su mala temporada también se traslada a la Selección. Álvaro Carreras no ha convencido, Dani Carvajal no ha vuelto a su nivel ni ha tenido minutos y la única baza, Dean Huijsen, que ya era fijo para De la Fuente, está en la cuerda floja por su campaña irregular y el gran nivel de centrales españoles. Hay que recordar que Camavinga se ha quedado fuera de Francia y Trent, de Inglaterra.

08:19 hsHoy

El dilema de la portería

Álex Remiro, portero de la Real Sociedad.
Álex Remiro, portero de la Real Sociedad.

Luis de la Fuente tiene tres porteros. O tenía. Unai Simón, capitán, David Raya, mejor portero de la Premier y la Champions, y Álex Remiro, portero del campeón de Copa. Pero está el zamora, Joan García, guardameta del Barcelona, quien ya fue en la última convocatoria de amistosos. Pero iban cuatro, ahora serán tres. Todo apunta a que Remiro será el descarte, pero con De la Fuente nada puede darse por hecho, ya que prima el equipo frente a los nombres. Ocurre que García también es uno de los suyos, ya que lo entrenó en la España ganadora del oro en París 2024.

08:08 hsHoy

Convocados, pero no al 100%

Mikel Merino en un partido de la Selección.
Mikel Merino en un partido de la Selección.

Varios de los jugadores a los que llama Luis de la Fuente han estado cerca de perderse el Mundial. De hecho, algunos de ellos iniciarán la convocatoria entre algodones y hasta tendrán que perderse al menos el primer partido. En esta lista se encuentran principalmente Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino. Deberán subirse en marcha al torneo, sin minutos en sus clubes al término de la temporada, por lo que su ingreso en el once se presume gradual.

07:52 hsHoy

Dos grandes ausentes

Morata, Carvajal y Lamine celebran un gol en la Eurocopa. (Reuters)
Morata, Carvajal y Lamine celebran un gol en la Eurocopa. (Reuters)

Dos veteranos de la Selección, muy importantes en la consecución de la Eurocopa de 2024, no estarán en este Mundial. Se trata de Dani Carvajal y de Álvaro Morata, ambos por falta de minutos en sus equipo. Carvajal, tras una larga lesión, no ha podido recuperar su nivel. Se despidió del Santiago Bernabéu el sábado y previsiblemente continuará su carrera cerca de su cuñado Joselu, que juega en Qatar. Morata ha tenido oportunidades en el Como de Cesc Fábregas, sin fortuna.

07:39 hsHoy

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente cuenta con un bloque consolidado, pero aún quedan puestos por decidir

Luis de la Fuente hablando del Mundial. (Europa Press)
Luis de la Fuente hablando del Mundial. (Europa Press)

En unas horas se dará a conocer la lista oficial de Luis de la Fuente para la cita mundialista y, sin duda, existe una gran expectación por conocer quiénes serán los 26 elegidos por el entrenador español.

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