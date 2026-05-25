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La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente cuenta con un bloque consolidado, pero aún quedan puestos por decidir

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Luis de la Fuente hablando del Mundial. (Europa Press)
Luis de la Fuente hablando del Mundial. (Europa Press)

En unas horas se dará a conocer la lista oficial de Luis de la Fuente para la cita mundialista y, sin duda, existe una gran expectación por conocer quiénes serán los 26 elegidos por el entrenador español.

Si por algo se caracteriza el riojano es por el espíritu de equipo que tiene. A diferencia de otros seleccionadores que deciden únicamente en función de su rendimiento actual, De la Fuente ha formado un núcleo de jugadores en los que confía ciegamente.

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Por este motivo, hay varios que tienen prácticamente asegurado su puesto. Empezando por la portería, hay dos nombres claros: Unai Simón y David Raya. Sin embargo, la vacante por el tercer puesto es una incógnita, y probablemente se resuelva entre Álex Remiro y Joan García. Aunque en la última convocatoria fueron los cuatro, se espera que el riojano convoque tan solo tres guardametas.

Una defensa más abierta a sorpresas

En lo que a la zaga se refiere, los nombres que parecen tener su puesto asegurado son: Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo. A esta se sumarán, como mínimo, dos centrales más. Uno de ellos será, con casi toda seguridad, Aymeric Laporte. En el caso de ser solo cuatro, esa plaza será para uno de estos cuatro candidatos: Marc Pubill, Eric García, Le Normand o Mosquera.

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Un centro del campo muy cerrado

La columna vertebral de La Roja estará formada por Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Dani Olmo. A este núcleo se sumará algún jugador, y más teniendo en cuenta la reciente lesión de Fermín. Uno de los que más posibilidades tiene es Gavi, sobre el que Luis de la Fuente se ha deshecho en elogios en varias ocasiones.

Sin embargo, hay varias incógnitas, y la convocatoria dependerá del perfil de suplente que quiera Luis de la Fuente. Los centrocampistas españoles que más han destacado esta temporada, a excepción de los ya mencionados, han sido Pablo Fornals, Aleix García, Carlos Soler y Pablo Barrios.

Las novedades en la delantera

En lo que a los extremos y delantero centro respecta, hay cuatro nombres que parecen fijos: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams y Ferran Torres. Sin embargo, hay varios puestos que aún no están definidos.

El jugador del Barça se ha unido a un partido improvisado en las playas de Dubai ante la sorpresa de todos los asistentes

Tres de los favoritos para colarse en la convocatoria son Borja Iglesias, Álex Baena y Víctor Muñoz. Aunque este último ha participado en tan solo una convocatoria, dejó buenas sensaciones al seleccionador, ya que desbordó en numerosas ocasiones y anotó un gol en tan solo 27 minutos. Otros nombres que emergen como posibles complementos son Alberto Moleiro, Óscar de Frutos, Yeremy Pino, Gonzalo, Ansu Fati y Carlos Espí.

Cuál será la lista definitiva

Aunque todavía quedan varias dudas por resolver y la lista definitiva no se conocerá hasta que Luis de la Fuente la haga oficial este lunes, hay una base de futbolistas que parecen tener el billete asegurado para el Mundial de 2026.

Si no se producen lesiones o contratiempos de última hora, Unai Simón, David Raya, Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Aymeric Laporte, Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres formarán el núcleo de jugadores con más opciones de estar presentes en la gran cita internacional.

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