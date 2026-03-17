Sara Barquinero opina sobre un clásico de la literatura universal ‘sobrevalorado’ y dice el libro que siempre regalaría: “Es buenísimo y accesible para todo el mundo”

Sara Barquinero recomienda un libro perfecto para regalar. (Imagen de la autora cedida por ella).

Con el lanzamiento de La chica más lista que conozco (Seix Barral), el nombre de Sara Barquinero vuelve a estar en boga en el mundo literario. La joven escritora, convertida en una de las autoras con mayor proyección nacional tras la publicación de novelas como Estaré sola y sin fiesta y, sobre todo, la monumental Los escorpiones, ha protagonizado un sonado regreso con una novela sobre los intersticios del mundo académico, las crisis de identidad provocadas por el desclasamiento y las relaciones entre alumnas y profesores.

Más allá de su faceta como autora, si en algo ha destacado Sara Barquinero durante los últimos años, ha sido por su faceta de lectora voraz. Mientras tuvo activas sus redes sociales, la escritora compartió todas sus lecturas y también algunas de sus impresiones sobre las mismas. Es por ello que, aprovechando la publicación de su nueva novela, desde Infobae hemos querido preguntarle por cinco libros especiales para ella: desde aquel que le cambió la vida al que opina que está sobrevalorado, pasando por el que siempre regalaría.

El último que ha leído: ‘Valis’, de Philip K. Dick

Cuenta Sara Barquinero que ya leyó de pequeña este libro cuando era pequeña, pero que “no se acordaba de nada, solo del principio”. En esta novela, el escritor estadounidense, considerado como uno de los padres fundadores de la ciencia ficción, cuenta una historia de detectives en la que Amacaballo Fat, un investigador, busca a Dios, un ser desaparecido y responsable del crimen definitivo. De este modo, el mundo extraterrestre, las teorías de la conspiración y las reflexiones teológicas se mezclan para hablar del futuro del universo. “Me ha gustado”, afirma sin dudar la autora.

Cubierta de 'Valis', de Philip K. Dick. (Minotauro)

La cambió como escritora: ‘La broma infinita’, de David Foster Wallace

No se lo piensa tampoco mucho Barquinero al decidirse por la gran obra maestra de uno de los autores más celebrados del siglo XXI. Con más de 1.000 páginas (varios cientos solo de notas aparte), este clásico contemporáneo mezcla varias historias sobre la sociedad norteamericana de un futuro no muy lejano, regida por el totalitarismo ecológico, la lucha contra el terrorismo, las élites deportivas y una película tan adictiva que es capaz de destruir toda la civilización. “Cuando empecé a escribir, no me salía bien”, confiesa Sara Barquinero, “me salían cosas aburridísimas, no muy bien hechas. Con David Foster Wallace descubrí el posmodernismo y dije: ‘Pues a lo mejor me va más algo de este rollo’”. Dicho y hecho.

'La broma infinita', de David Foster Wallace. (Debolsillo)

El sobrevalorado: ‘Ulises’, de James Joyce

Tras muchas dudas, la escritora elige este clásico de la literatura del siglo XX. “Voy a parecer un personaje diciendo esto”, teme. “A mí hay páginas y partes del Ulises que me resultan atractivas e interesantes, pero otras que me aburren soberanamente”. De este modo, la historia sobre los paseos de Harold Bloom por la ciudad de Dublín sería aquella con la que que, mientras a todo el mundo le ha encantado, le ha costado contectar. “Ha hecho mucho por la literatura, pero me cuesta pensar que haya gente que disfrute de la lectura de todo el libro”, concluye.

'Ulises', de James Joyce. (Lumen)

El que siempre ha querido (y nunca ha podido) leer: ‘La plaza del diamante’, de Mercé Rodoreda

“Soy bastante diligente con la lectura. Si quiero leer algo, me lo leo”, advierte justo después de la pregunta. Tras varios segundos de duda, elige la novela más famosa de la escritora catalana, donde una mujer que vive en la posguerra española lucha contra la pobreza y la miseria por proteger a sus seres queridos, al mismo tiempo que sobrevive a un matrimonio que le arrebata la identidad. “Siempre digo que me lo tendría que leer”, reconoce Barquinero, para matizar justo después: “Pero si siempre lo digo y no lo hago, entonces, yo creo que en el fondo no quiero leerlo”.

'La plaza del Diamante', de Mercè Rodoreda. (Edhasa)

El que siempre regalaría: ‘Fanny y Zooey’, de J. D. Salinger

Termina la ronda de libros con ese libro que nunca falla cuando tiene que hacer un regalo. La elegida es esta novela del autor de El guardián entre el centeno, donde una actriz se plantea qué es auténtico y qué es falso en el mundo que la rodea. “Me parece buenísimo y es accesible para todo el mundo”, sentencia Barquinero, quien asegura que ha regalado este libro muchas veces. “Nunca me he encontrado con alguien que me diga: ‘No me ha gustado nada, no lo he podido acabar’. Me parece que siempre es el adecuado”.

Cubierta de 'Fanny y Zooey', de J. D. Salinger. (Alianza Editorial)

En esos encuentros, todo sea dicho, no hay mucha gente que se atreva a regalarle libros a la escritora. “Pero he de decir que soy muy valiente”, sonríe. “Si me regalan un libro, siempre me lo leo, incluso aunque no me guste y piense que podrían haber cogido otro. Siempre le doy una oportunidad”.