La catalana Eva Baltasar, presencia española en la prestigiosa shortlist del ‘Booker Prize’

Eva Baltasar.

El Booker Prize es uno de los premios más importantes de la literatura mundial y este año hay presencia española en la selecta nómina de autores nominados. Se trata de Eva Baltasar, poeta y escritora nacida en Barcelona en 1978 que debutó en la novela con Permafrost en 2018, la primera parte de una trilogía en la que exploraba en primera persona la voz de tres mujeres que tenían que hacer frente a las contradicciones de su tiempo. Bolder sería su continuación, a la que sigue Mamut (2022), el último capítulo centrada en los instintos más salvajes.

Baltasar ha alcanzado el hito de escribir la primera novela en catalán que forma parte de este galardón histórico que han ganado autores fundamentales de nuestro tiempo como Margaret Atwood, Julian Barnes, Kazuo Ishiguro o John Banville.

Bolder se publicó primero en catalán y más tarde, en 2020, en castellano gracias a la editorial Random House. Fue traducida al inglés en Gran Bretaña, razón indispensable para optar a ser candidata al premio, también al italiano, al francés, al danés y al griego.

El Booker Prize premia a la mejor novela traducida al inglés

La protagonista de la novela se gana la vida en un barco mercante donde pasará mucho tiempo sola entre travesía y travesía en mitad de un océano que la aísla del mundo. Cuando el barco llega a un puerto, establece contactos efímeros con diferentes mujeres, algo que no hace más que acrecentar su vacío. Sin embargo, una de sus amantes conseguirá que de verdad se replantee su vida y que formen una familia. Será entonces cuando surja la posibilidad de ser madres por medio de la gestación asistida. Esta decisión las cambiará para siempre. Una novela que se integra dentro de la literatura queer a través de un imaginario poético e íntimo propio y que habla de la identidad y del cuerpo femenino.

El jurado de esta edición está presidido por la escritora franco-marroquí Leïla Slimani y la longlist se compone de 13 títulos, que incluye algunos cuyo idioma nunca había aparecido entre los seleccionados, como es el caso del catalán. Hay otra presencia en habla hispana en la shortlist, la de la mexicana Guadalupe Nettel y su novela La hija única, que se convierte en la única representante latinoamericana de este año. La diversidad de los países resulta de lo más significativa: China, Corea, Bulgaria, Ucrania, Suecia, India o Alemania.

Entre las mujeres, además de Eva Baltasar y Guadalupe Nettel, encontramos a Maryse Condé, con El evangelio del nuevo mundo (Impedimenta), Vigdis Hjorth con ¿Ha muerto mamá? (Nórdica) y Amanda Svensson, con A System So Magnificent It Is Blinding.

El premio tiene una dotación de 50.000 libras esterlinas y se divide en partes iguales entre el escritor y el traductor que, en el caso de Bolder, sería obra de Julia Sanches. Solo por aparecer en la shortlist se obtiene una remuneración simbólica de 5.000 libras. El ganador se anunciará en una ceremonia en Londres el próximo 23 de mayo.

Las seis novelas que componen la shortlist son: La hija única, de Guadalupe Nettel (Anagrama); Standing Heavy, de GauZ’; Las tempestálidas, de Guergui Gospodínov (Fulgencio Pimentel); El Evangelio del Nuevo Mundo, de Marysé Condé (Impedimenta), Whale, de Cheong Myeong-kwan y Bolder, de Eva Baltasar (Random House)