España

Receta de pastel de ricotta, un bizcocho esponjoso y aromático perfecto para una merienda

Este pastel se prepara mezclando todos los ingredientes en un único recipiente y horneando hasta obtener una miga húmeda y esponjosa

Guardar
Google icon
Pastel de ricotta, receta fácil para un postre casero (Magnific)
Pastel de ricotta, receta fácil para un postre casero (Magnific)

El pastel de ricotta es una de esas recetas dulces perfectas para cuando quieres ir a lo seguro: una delicia con pocos ingredientes, un proceso facilísimo y resultados garantizados que gustarán a toda la familia. Un postre casero que no requiere de batidora ni técnicas especiales, solamente de un bol y una cuchara.

El ingrediente estrella de este postre es la ricotta, un queso elaborado a partir de suero de leche que aporta a la masa una textura húmeda y esponjosa perfecta. Además, el aroma a limón le aporta una frescura única, un cítrico muy utilizado en repostería en forma de ralladura y que podemos sustituir por otros como naranja o lima para un toque diferente.

PUBLICIDAD

Lista en menos de una hora, es una receta perfecta incluso para principiantes, pues es prácticamente imposible equivocarse. Además, podemos variar el proceso añadiendo detalles como una cobertura o incluso unas pepitas de chocolate integradas en la propia masa.

Receta de pastel de ricotta

El pastel de ricotta se prepara mezclando todos los ingredientes en un único recipiente y horneando hasta obtener una miga húmeda y esponjosa. El uso de ricotta aporta suavidad, mientras que la ralladura y el zumo de limón añaden frescura. Es una receta de repostería básica, sin rellenos ni coberturas complejas.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 250 g de ricotta
  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 200 g de harina 00
  • 80 ml de aceite (girasol u oliva suave)
  • 1 sobre de levadura en polvo (16 g)
  • 1 limón (ralladura y zumo)
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar glas al gusto (para decorar)

Cómo hacer pastel de ricotta, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC (calor arriba y abajo). Engrasa un molde de unos 22 cm con aceite o mantequilla y espolvorea ligeramente con harina.
  2. En un bol grande, coloca la ricotta y desmenúzala con un tenedor para que no queden grumos.
  3. Añade los huevos y el azúcar. Mezcla bien hasta que la mezcla sea homogénea.
  4. Incorpora el aceite, la ralladura y el zumo del limón, y una pizca de sal. Remueve hasta integrar.
  5. Tamiza la harina 00 y la levadura en polvo sobre la mezcla. Mezcla con espátula o varillas, solo hasta que no queden restos secos.
  6. Vierte la masa en el molde preparado y alisa la superficie.
  7. Hornea durante unos 40 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga limpio.
  8. Deja enfriar el pastel 10 minutos en el molde, desmolda y deja enfriar totalmente sobre una rejilla.
  9. Antes de servir, espolvorea con azúcar glas al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 260 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 35 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • En recipiente hermético, hasta 3 días a temperatura ambiente.
  • En la nevera, hasta 5 días, bien envuelto.
  • Se puede congelar porciones (sin azúcar glas) durante 1 mes.

Temas Relacionados

PostresRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

El sumario completo de la investigación, al que ha tenido acceso ‘Infobae’, incorpora conversaciones entre altos cargos de la aerolínea que apuntan a que el expresidente socialista tenía poder real de decisión dentro de la red objeto de la investigación

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

Lotes de joyas, relojes y agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y en el despacho de Zapatero

‘Infobae’ accede al sumario de la investigación que atribuye al expresidente socialista funciones de dirección y supervisión en el caso Plus Ultra

Lotes de joyas, relojes y agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y en el despacho de Zapatero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Adif destinará 623.392 millones de euros a las estaciones subterráneas de Doce de Octubre, Embajadores, Maestra Justa Freire-Polideportivo de Aluche y Las Águilas

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Un audio del caso Kitchen asegura que Bárcenas pagaba “10.000 euritos” al mes a Rajoy

Según un audio entre el excomisario Villarejo y Francisco Martínez, el extesorero del PP hacía pagos a Rajoy de manera mensual

Un audio del caso Kitchen asegura que Bárcenas pagaba “10.000 euritos” al mes a Rajoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

Un audio del caso Kitchen asegura que Bárcenas pagaba “10.000 euritos” al mes a Rajoy

Se publica el sumario completo de la investigación del juez Calama: “Zapatero aquí manda”

Madrid cerrará 15 estaciones de Metro por la visita del papa León XIV: así afectará la llegada del pontífice a la movilidad en la capital

Felipe González pide elecciones en 2026 y defiende la inocencia de Zapatero porque no le ve “capaz de montar esa ingeniería financiera”

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente