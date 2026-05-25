Receta de pastel de ricotta, un bizcocho esponjoso y aromático perfecto para una merienda

Pastel de ricotta, receta fácil para un postre casero (Magnific)

El pastel de ricotta es una de esas recetas dulces perfectas para cuando quieres ir a lo seguro: una delicia con pocos ingredientes, un proceso facilísimo y resultados garantizados que gustarán a toda la familia. Un postre casero que no requiere de batidora ni técnicas especiales, solamente de un bol y una cuchara.

El ingrediente estrella de este postre es la ricotta, un queso elaborado a partir de suero de leche que aporta a la masa una textura húmeda y esponjosa perfecta. Además, el aroma a limón le aporta una frescura única, un cítrico muy utilizado en repostería en forma de ralladura y que podemos sustituir por otros como naranja o lima para un toque diferente.

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Lista en menos de una hora, es una receta perfecta incluso para principiantes, pues es prácticamente imposible equivocarse. Además, podemos variar el proceso añadiendo detalles como una cobertura o incluso unas pepitas de chocolate integradas en la propia masa.

Receta de pastel de ricotta

El pastel de ricotta se prepara mezclando todos los ingredientes en un único recipiente y horneando hasta obtener una miga húmeda y esponjosa. El uso de ricotta aporta suavidad, mientras que la ralladura y el zumo de limón añaden frescura. Es una receta de repostería básica, sin rellenos ni coberturas complejas.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 40 minutos



Ingredientes

250 g de ricotta

3 huevos

180 g de azúcar

200 g de harina 00

80 ml de aceite (girasol u oliva suave)

1 sobre de levadura en polvo (16 g)

1 limón (ralladura y zumo)

1 pizca de sal

Azúcar glas al gusto (para decorar)

Cómo hacer pastel de ricotta, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC (calor arriba y abajo). Engrasa un molde de unos 22 cm con aceite o mantequilla y espolvorea ligeramente con harina. En un bol grande, coloca la ricotta y desmenúzala con un tenedor para que no queden grumos. Añade los huevos y el azúcar. Mezcla bien hasta que la mezcla sea homogénea. Incorpora el aceite, la ralladura y el zumo del limón, y una pizca de sal. Remueve hasta integrar. Tamiza la harina 00 y la levadura en polvo sobre la mezcla. Mezcla con espátula o varillas, solo hasta que no queden restos secos. Vierte la masa en el molde preparado y alisa la superficie. Hornea durante unos 40 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga limpio. Deja enfriar el pastel 10 minutos en el molde, desmolda y deja enfriar totalmente sobre una rejilla. Antes de servir, espolvorea con azúcar glas al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 260 kcal

Proteínas: 8 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 35 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En recipiente hermético, hasta 3 días a temperatura ambiente.

En la nevera, hasta 5 días , bien envuelto.

Se puede congelar porciones (sin azúcar glas) durante 1 mes.