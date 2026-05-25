Madrid cerrará 15 estaciones de Metro por la visita del papa León XIV: así afectará la llegada del pontífice a la movilidad en la capital

El Papa León XIV saluda a su llegada a una reunión con alcaldes y fieles de varios municipios de Italia (REUTERS/Ciro De Luca)

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un amplio dispositivo de movilidad en Metro y EMT con motivo de la visita del papa León XIV a la capital entre los días 6 y 9 de junio. El plan prevé un refuerzo de trenes en varias líneas de la red metropolitana, el cierre temporal de estaciones en distintos momentos de la visita y un aumento de efectivos de mantenimiento, seguridad y atención al viajero para hacer frente al incremento de desplazamientos previsto durante los actos centrales.

Las principales afecciones se concentrarán en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, donde se celebrará una vigilia con jóvenes, y en el eje de Cibeles y el centro de Madrid, escenario de la misa multitudinaria prevista para el domingo 7 de junio. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha diseñado el operativo en coordinación con la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional, que podrán modificar las medidas inicialmente previstas en función de las necesidades de seguridad y de la evolución de los acontecimientos.

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El primer gran dispositivo se activará el sábado 6 de junio. A partir de las 17.00 horas, la estación de Nuevos Ministerios verá restringido parte de su acceso por la concentración prevista en la Plaza de Lima. Permanecerán cerradas las entradas más próximas a la plaza, aunque seguirá siendo posible el tránsito interior hacia las salidas del Centro Comercial, Orense y Agustín de Betancourt. La normalidad se recuperará a las 22.00 horas. Las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu, actualmente en obras, tampoco estarán operativas durante esa jornada.

Refuerzo de convoyes y personal

Metro de Madrid incrementará el servicio entre los días 6 y 8 de junio con hasta 42 trenes adicionales repartidos en distintas líneas y franjas horarias. El refuerzo más importante llegará el domingo 7, coincidiendo con la celebración de la misa central de la visita papal, cuando circularán 55 convoyes extra para absorber el aumento de viajeros.

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El sábado 6, las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 contarán con más frecuencias desde las 11.00 horas hasta el cierre del servicio. El domingo 7 se desplegará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, con incrementos de frecuencia de hasta el 100% en las horas centrales del día. Ese operativo estará activo desde el inicio de la circulación hasta las 21.30 horas.

El lunes 8 continuará el refuerzo en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16.30 y las 23.00 horas, con aumentos de hasta el 75% en el número de trenes. El martes 9 será la línea 8, la que conecta con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la que registre un incremento de hasta el 25% entre las 8.00 y las 11.00 horas.

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La compañía metropolitana también ampliará su plantilla operativa durante esos días. El dispositivo incluirá diez técnicos adicionales de mantenimiento de trenes para garantizar el funcionamiento de la red. A ellos se sumarán 120 trabajadores más en estaciones, hasta alcanzar un total de 316 efectivos dedicados a la atención al viajero y gestión de accesos. El operativo de seguridad crecerá igualmente con 100 vigilantes adicionales, elevando la cifra total a 286 agentes desplegados en la red.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar previamente el estado de las estaciones y los posibles cambios en los itinerarios antes de desplazarse, especialmente durante las horas de máxima afluencia.

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Estaciones cerradas en el centro

El domingo 7 será la jornada con mayores restricciones en el suburbano madrileño. Desde el inicio del servicio y hasta las 10.00 horas permanecerán cerradas varias estaciones del centro de la ciudad. En concreto, Bilbao, Tribunal, Plaza de España, Noviciado, Ópera, Sol, Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Serrano, Colón y Chueca no estarán operativas para entrada y salida de viajeros, y los trenes circularán sin efectuar parada en esos puntos.

La estación de Sol tendrá un funcionamiento especial. Permanecerá abierta parcialmente y permitirá la parada de trenes entre las 6.05 y las 7.00 horas, aunque el pasillo de correspondencia con Gran Vía permanecerá cerrado.

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Posteriormente, entre las 10.00 y las 14.00 horas, seguirán sin servicio las estaciones de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca. Estas restricciones se adoptan para facilitar el control de accesos y garantizar la seguridad en los entornos con mayor concentración de peregrinos y asistentes a los actos religiosos.

Las medidas de movilidad no afectarán únicamente a Metro. La Empresa Municipal de Transportes reforzará también su red nocturna con 25 autobuses adicionales y adaptará el servicio diurno a los desvíos previstos por las ocupaciones de espacio público en la Plaza de Lima y en el entorno de Cibeles.

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El dispositivo de EMT contempla modificaciones de recorrido y cambios de paradas en varias líneas urbanas desde el 25 de mayo, fecha en la que comenzarán algunas ocupaciones de carriles y restricciones de tráfico vinculadas a la preparación de los actos. Además, se reforzarán determinados corredores y puntos de alta demanda para equiparar las frecuencias a las de un día laborable en los momentos de mayor afluencia de viajeros.

Entre las líneas interurbanas que verán aumentado su servicio figuran la 491, 484, 571, 573 y 671, además de distintos servicios nocturnos que ampliarán su capacidad para facilitar los desplazamientos de asistentes procedentes de otros municipios de la región.

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El operativo de movilidad diseñado por la Comunidad de Madrid busca responder al elevado volumen de desplazamientos previsto durante los cuatro días de visita del pontífice, especialmente en las zonas del eje Castellana-Bernabéu y del centro histórico de la capital, donde se desarrollarán los principales actos religiosos y concentraciones de fieles.