Es más probable que las películas tengan como protagonista un animal que habla, que a una mujer mayor de 60 años: “¿Dónde estamos nosotras?”

Emma Thompson ha sido una de las más reivindicativas a la hora de alzar la voz en contra de esta brecha de género y edad

Las películas más taquilleras del Reino Unido en los últimos tres años muestran una brecha de representación: es hasta cuatro veces más probable que una de las 100 cintas más rentables de 2023, 2024 y 2025 esté protagonizada por un animal parlante que por una mujer de más de 60 años, según la campaña británica que ha llevado a cabo Age Without Limits.

El análisis contabilizó solo 5 títulos centrados en protagonistas femeninas mayores de 60: Allelujah (2023), Mi gran boda griega 3 (2023), Book Club: Ahora Italia (2023), La sustancia (2024) y Ponte en mi lugar de nuevo (2025).

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Sin embargo, unas 20 películas ubicaron como protagonistas a criaturas que hablan. La campaña también detectó que seis de los 100 filmes estuvieron protagonizados por actores llamados Chris, entre ellos Chris Pratt en tres producciones.

Un recambio generacional insuficiente

A partir de los resultados, Age Without Limits señaló que varias películas con mujeres mayores recibieron buenas críticas, pero quedaron relegadas en la recaudación. Citó como ejemplos Mi única familia, de Mike Leigh, Aún estoy aquí, de Walter Salles y Thelma: La venganza nunca ha sido tan dulce, con June Squibb, donde el reconocimiento no se tradujo en una audiencia mayor.

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La investigación también ubicó la falta de historias sobre mujeres maduras en un momento de recambio generacional de figuras del cine británico, con jubilaciones y muertes recientes, entre ellas las de Maggie Smith, Joan Plowright, Glenda Jackson, Judi Dench y Vanessa Redgrave, de acuerdo con el informe.

La actriz británica Judy Dench ha cumplido 91 años y sigue en activo. EFE/ARCHIVO

En la lista de 2023 a 2025, ninguna de las películas encabezadas por mujeres mayores de 60 llegó a liderar la taquilla anual, según Age Without Limits. La campaña mencionó que Bridget Jones: Loca por él habría entrado en la muestra de 2025 si su protagonista, Renée Zellweger, hubiera tenido 63 años en el momento del estreno.

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El reporte también indicó que La gran escapada, último proyecto cinematográfico de Glenda Jackson, quedó afuera del recorte porque Jackson tuvo un rol secundario frente al personaje principal de Michael Caine.

La actriz Emma Thompson, de 67 años, respaldó la campaña tras la publicación de los datos. “¿Dónde están las historias sobre nosotras?”, dijo en declaraciones reproducidas por The Guardian y pidió más películas centradas en mujeres mayores.

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Thompson protagonizó Muerte en la nieve (2025), que recaudó 112.006 de dólares en el Reino Unido. También encabezó Buena suerte, Leo Grande (2022), que sumó 1,3 millones en taquilla en un periodo atravesado por la recuperación tras la pandemia, según cifras citadas por The Guardian.

Emma Thompson en en la serie Down Cemetery Road'

El el Centre for Ageing Better, una organización británica dedicada al envejecimiento saludable, organización responsable de Age Without Limits, encargó una encuesta a 4.000 personas sobre hábitos y preferencias. El sondeo mostró que una de cada seis personas iría más al cine si hubiera una protagonista femenina mayor, mientras el 33% consideró insuficiente la oferta de historias con mujeres de más de 60; solo el 3% opinó que hay demasiadas.

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La consecuencia, la ‘invisibilización’

La directora ejecutiva del Centre for Ageing Better, Carole Easton, dijo a The Guardian que “es absolutamente inconcebible” el número de películas recientes que ponen a una mujer mayor como protagonistas. Easton agregó que uno de cada cinco espectadores de cine en el Reino Unido supera los 55 años y gasta, en conjunto, “cientos de millones de libras al año” en entradas, por lo que calificó de “insultante” la brecha entre peso demográfico y visibilidad en pantalla.

Easton amplió el reclamo más allá del cine y sostuvo, también en declaraciones citadas por The Guardian, que la invisibilización de mujeres mayores se replica en medios, ámbitos laborales y vida pública. Planteó que quienes definen contenidos culturales deberían reflejar “todas las edades” en lo que se ve, lee o escucha.

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Demi Moore ofrece la mejor actuación de su carrera en el papel de Elisabeth Sparkle, una reconocida estrella que ya ha pasado su mejor momento y a la que Harvey (Dennis Quaid), el repulsivo jefe del estudio, despide repentinamente de su programa de fitness. (Crédito: Mubi)

El informe de Age Without Limits retomó una investigación anterior sobre 1.200 personajes con diálogo en casi 50 películas populares entre 2010 y 2022. Ese trabajo, realizado con la la University of West London School of Film, Media and Design, una escuela británica de cine y medios,, concluyó que solo uno de cada tres personajes superaba los 50 años.

Según ese estudio, los personajes femeninos de 65 años o más aparecen tres veces menos que los masculinos de la misma edad en el cine británico. También estimó que las mujeres mayores de 50 pronuncian un 14% menos de líneas que los hombres del mismo grupo etario, y advirtió un avance limitado, según el estudio, en la última década.

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Harriet Bailiss, codirectora de Age Without Limits, afirmó en The Guardian que “al no mostrar adecuadamente a las personas mayores, y en particular a las mujeres” el cine contribuye a marginarlas socialmente. Bailiss vinculó esa ausencia con una percepción extendida de menor relevancia social de las personas mayores y con testimonios de mujeres que dicen sentirse “invisibles” en la cultura popular.

También en los Premios Oscar se discrimina

El reporte también citó datos sobre los Premios Oscar publicados en marzo. Señaló que históricamente se premió con mayor frecuencia a hombres de mayor edad y a mujeres más jóvenes, aunque destacó el Oscar a mejor actriz para Michelle Yeoh a los 60 años en 2023 como un caso que rompió una tendencia.

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Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada 2'

Hasta ahora, solo 7 mujeres de más de 60 ganaron el Oscar a mejor actriz; apenas 2, Jessica Tandy y Katharine Hepburn, lo obtuvieron con más de 70, según datos de la BBC citados por The Guardian. En esa misma reconstrucción, la edad media de las nominadas principales fue de 33 años en los años 40, 36 en los 70, 40 en los 2000 y 44 en la década actual. Entre las aspirantes mencionadas para este año figuran Julianne Moore (65), Marion Bailey (75) y Ellen Burstyn (93).

En taquilla, El diablo viste de Prada 2, con Meryl Streep (76), aparece cuarta entre las más vistas en el Reino Unido, detrás de Michael, Project Salvación y The Super Mario Galaxy Movie, que incluye a Chris Pratt y personajes animales parlantes.