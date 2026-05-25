La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

El joven futbolista Gavi no puede contener la emoción al escuchar su nombre en la lista de convocados para el Mundial. Sus compañeros de equipo estallan en una celebración eufórica.

La selección española de fútbol ya tiene definida la plantilla que viajará al Mundial 2026, una edición que representa un desafío para el equipo por la cantidad de novedades y bajas que han marcado la convocatoria. El torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, ha obligado al técnico Luis de la Fuente a tomar decisiones importantes, algunas de ellas condicionadas por contratiempos recientes en el grupo. Una de las grandes sorpresas es el regreso de Gavi a la lista de convocados.

La lista de convocados se hizo pública este lunes 25 de mayo, y rápidamente generó reacciones tanto en los medios deportivos como entre los aficionados. La selección dirigida por De la Fuente llega a esta cita marcada por la ausencia de varios futbolistas que, por lesiones o problemas físicos, no podrán estar en la gran competición. Esto ha obligado a modificar la composición del plantel y apostar por jugadores que han mostrado buen rendimiento en la temporada, así como por jóvenes que representan la renovación generacional del fútbol español.

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Uno de los nombres más esperados era el de Gavi, centrocampista del FC Barcelona, cuya recuperación de una lesión grave mantenía en vilo tanto al cuerpo técnico como a los seguidores del conjunto nacional. Gavi, que solía ser una pieza clave para España hasta sufrir una rotura de ligamento cruzado, ha expresado en distintas ocasiones su deseo de volver a vestir la camiseta de la selección. Desde su lesión, su objetivo principal ha sido reaparecer en una gran competición internacional. Finalmente, ese momento ha llegado.

El jugador español Gavi (REUTERS)

La reacción de Gavi al conocerse su inclusión en la lista definitiva fue capturada por Lamine Yamal, compañero en el Barcelona y en la selección. El video muestra a Gavi visiblemente emocionado, con gritos, gestos de alegría y lágrimas, reflejando lo que significa para él volver a la élite tras meses de trabajo en la recuperación. Esta escena ha circulado con fuerza en redes sociales y medios deportivos, mostrando el lado más humano de los futbolistas que luchan por superar un periodo complicado.

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Las palabras de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente ha hablado sobre el regreso del jugador azulgrana a la selección para afrontar el Mundial 2026: “Gavi es un jugador muy querido, muy apreciado, es el juguete de todo el equipo, lo digo con cariño, y futbolísticamente no le voy a descubrir, su versatilidad... Gavi nos da esto que estoy diciendo. Y vuelve y va a estar en un Mundial, así que a nivel de motivación no se puede pedir más”. Respecto al video de su reacción al enterarse de la convocatoria, el seleccionador ha afirmado: “Eso demuestra la categoría humana que tienen estos jugadores. Y eso es tan importante como lo futbolístico. Me alegro de que se haya emocionado, porque sabemos la ilusión que le hace”.

Así ha sido el anuncio de los convocados para la selección española de fútbol que jugarán el Mundial 2026.

El regreso de Gavi tiene un valor simbólico para el vestuario y la afición. Su presencia se percibe como un ejemplo de superación y perseverancia, además de aportar calidad y intensidad al centro del campo. Como ha detallado el seleccionador, el jugador azulgrana es una pieza clave del plantel, necesaria para afrontar el reto que tienen por delante: conquistar el Mundial 2026.

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Los 26 elegidos ya han sido anunciados. Hay ausencias, pero pocas. Sorpresas, pero pocas. No hay ningún jugador del Real Madrid. Y sí una larga lista de futbolista del FC Barcelona. Aunque lo importante ahora es un objetivo que mueve a un país: levantar la Copa del Mundial este 2026 con Estados Unidos, México y Canadá como escenario.