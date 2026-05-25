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Si te suele doler el cuello, estos son 8 consejos para prevenir las molestias cervicales

Pequeños cambios en tu rutina pueden ayudarte a evitar la rigidez y la sobrecarga en esta zona

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Estos son los métodos para prevenir el dolor de cuello
Persona con dolor de cuello. (Magnific)

El cuello es una de las partes del cuerpo en las que más tensión se acumula. Esto se debe a varios factores, siendo uno de los más influyentes el tiempo que usamos el móvil. Adoptar una mala postura mientras miramos este dispositivo puede provocar rigidez y sobrecarga.

Sin embargo, esta no es la única causa. El trabajo frente al ordenador, el estrés acumulado, dormir en una posición inadecuada o incluso permanecer mucho tiempo sentado sin moverse pueden aumentar el dolor en esta zona del cuerpo.

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Si eres una persona que suele tener molestias cervicales, es probable que tengas que cambiar algunos hábitos cotidianos. Por ese motivo, es importante tener en cuenta estos 10 consejos para reducir la tensión en el cuello, mejorar la movilidad y prevenir la aparición de dolor.

Descansa cuando el dolor sea intenso

Aunque mantener una vida activa es importante, cuando las molestias cervicales son fuertes conviene reducir temporalmente las actividades que puedan empeorar la situación. Durante uno o dos días puede ser útil evitar esfuerzos físicos intensos, movimientos bruscos o cargar peso de forma innecesaria. Escuchar las señales del cuerpo y no forzar la zona afectada puede favorecer la recuperación.

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Aplica frío durante las primeras horas

Cuando el dolor aparece de forma repentina o está acompañado de inflamación, el frío puede convertirse en un gran aliado. Utilizar una bolsa fría envuelta con un paño durante unos minutos ayuda a disminuir la sensación de dolor y a controlar la inflamación. Es muy importante no aplicar el hielo directamente sobre la piel.

Recurre al calor para relajar la musculatura

Una vez superada la fase inicial, el calor suele resultar más eficaz para aliviar la rigidez. Una ducha caliente o una manta eléctrica a baja intensidad pueden ayudar a relajar los músculos tensos y mejorar la sensación de bienestar en la zona cervical.

Utiliza medicamentos solo cuando sea necesario

Existen analgésicos y antiinflamatorios de venta libre que pueden ayudar a controlar las molestias puntuales. Sin embargo, aunque no requieran receta médica, es aconsejable consultar con un profesional sanitario antes de utilizarlos, especialmente si se toman otros medicamentos o se padecen enfermedades previas.

Mantén el cuello en movimiento

Cuando el dolor agudo disminuye, realizar movimientos suaves puede ayudar a recuperar la movilidad. Inclinar la cabeza hacia delante y hacia atrás, girarla lentamente hacia ambos lados o acercar la oreja al hombro son algunos ejercicios sencillos que pueden contribuir a reducir la rigidez. Lo importante es realizarlos de forma controlada y sin llegar a sentir dolor.

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Corrige la postura durante el día

La posición que adoptamos durante horas tiene un gran impacto sobre el cuello. Al sentarse, es recomendable mantener la espalda apoyada y los pies firmes en el suelo. Cuando se está de pie, conviene evitar adelantar la cabeza y procurar que los hombros permanezcan relajados. Una buena postura reduce la tensión acumulada y ayuda a prevenir futuras molestias.

Adapta tu espacio de trabajo

Muchas veces el problema no está en el cuello, sino en el entorno. Colocar la pantalla a la altura de los ojos, utilizar auriculares para hablar por teléfono y evitar inclinar constantemente la cabeza hacia abajo son pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia. Una correcta ergonomía ayuda a reducir la carga que soportan las cervicales durante la jornada.

Consulta a un especialista si el problema persiste

Si el dolor no mejora con estas medidas o se vuelve recurrente, puede ser necesario acudir a un fisioterapeuta o a otro profesional sanitario. Un tratamiento personalizado, junto con ejercicios específicos de fortalecimiento y movilidad, puede ayudar a corregir la causa del problema y prevenir nuevas molestias en el futuro.

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